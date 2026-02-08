Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
लग्नाचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर वारंवार अत्याचार; पीडिता साडेतीन महिन्यांची गर्भवती राहिली अन्…

पीडिता ४ ऑगस्ट २०२५ रोजी सकाळी महाविद्यालयात जाण्यासाठी घरातून बाहेर पडली होती. मात्र, सायंकाळपर्यंत पीडिता घरी परतली नाही.

Updated On: Feb 08, 2026 | 10:00 AM
छत्रपती संभाजीनगर : अल्पवयीन मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून पळवून नेत तिच्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार करण्यात आले. या अत्याचारातून पीडिता साडेतीन महिन्यांची गर्भवती राहिली. याप्रकरणात तरुणीवर अत्याचार करणाऱ्या तरुणाला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या असून, त्याला ११ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश विशेष न्यायाधीश एन. एस. मोमीन यांनी शनिवारी (दि.७) दिले.

गौरव वाल्मिक जायभाये (वय २३, रा. नक्षत्रपार्क, नक्षत्रवाडी मुळ रा. इंदिरानगर ता. पैठण) असे आरोपीचे नाव आहे. याप्रकरणात १६ वर्षीय पीडितेने फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार, पीडिता ४ ऑगस्ट २०२५ रोजी सकाळी महाविद्यालयात जाण्यासाठी घरातून बाहेर पडली होती. मात्र, सायंकाळपर्यंत पीडिता घरी परतली नाही. कुटुंबीयांनी मोबाईलवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता फोन बंद येत होता. महाविद्यालय परिसर, नातेवाईक व मैत्रिणींकडे शोध घेऊनही ती न मिळाल्याने अखेर सातारा पोलिस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

पोलिस तपासादरम्यान संबंधित मुलगी व आरोपी हे शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात स्वतःहून हजर झाल्याची माहिती मिळाली. सातारा पोलिसांनी तातडीने तेथे जाऊन आरोपीस ताब्यात घेतले. तसेच पीडित मुलीला विश्वासात घेऊन तिचा जबाब नोंदवला. त्यानुसार, आरोपीने तिला लग्नाचे आमिष दाखवून पळवून नेत, नातेवाईकांच्या येथे राहिले. तेथे आरोपीने पीडितेवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केला.

अत्याचारातून पीडिता गर्भवती

या अत्याचारातून पीडिता साडेतीन महिन्यांची गर्भवती असल्याचे तपासात समोर आले आहे. त्यानुसार गुन्ह्यात भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील गंभीर कलमे तसेच बाल संरक्षण अधिनियम अंतर्गत कलमे वाढविण्यात आली आहेत.

महिला ASI ची गळा दाबून हत्या

दुसऱ्या एका घटनेत, गुजरातच्या कच्छ जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका सीआरपीएफ जवानाने महिला सहाय्यक उपनिरीक्षकांची (ASI) गळा दाबून हत्या केली आहे. हत्या केल्यानंतर पोलिस ठाण्यात आत्मसमर्पण केलं आहे. अरुणाबेन नातूभाई जाधव (वय २५) असं मृत सहाय्यक उपनिरीक्षकाचे नाव आहे. तर दिलीप डांगचिया असं आरोपीचं नाव असून त्याची पोस्टींग मणिपूरमध्ये आहे. ही घटना कच्छ जिल्ह्याच्या अंजार शहरात घडली आहे.

रत्नागिरी हादरली! कौटुंबिक वादातून मोठ्या भावाने सख्या लहान भावाची केली हत्या; धारदार शास्त्राने सपासप वार

Web Title: Minor girl was repeatedly abused after being lured with the promise of marriage

Published On: Feb 08, 2026 | 10:00 AM

Topics:  

