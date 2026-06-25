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Sant Eknath Maharaj: ‘वासुदेव आला रे…’ या परंपरेमागे कोण होते? जाणून घ्या संत एकनाथ महाराजांचे योगदान

Updated On: Jun 25, 2026 | 02:40 PM IST
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सारांश

'वासुदेव आला रे वासुदेव आला..' गाणं सर्वत्र लोकप्रिय आहे. पण ही वासुदेव परंपरा कोणी निर्माण केली.. यामार्फत ग्रामीण भागात देवभक्तीची कशी लावली गेली. त्यातून समाजात प्रबोधन कसे केले. याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया

फोटो सौजन्य- chatgpt

फोटो सौजन्य- chatgpt

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विस्तार
  • वासुदेव आला रे वासुदेव आला ही परंपरा कोणी सुरू केली
  • संत एकनाथ महाराजांचे काय आहे योगदान
  • संत एकनाथ महाराजांनी वासुदेव परंपरा का सुरू केली
 

महाराष्ट्राच्या संतपरंपरेत संत एकनाथ महाराज यांचे स्थान अत्यंत मानाचे आहे. त्यांनी केवळ अध्यात्म, भक्ती आणि ज्ञान यांचा प्रचार केला नाही, तर समाजातील सामान्य लोकांपर्यंत धर्म, नीती आणि ईश्वरभक्ती पोहोचवण्यासाठी अनेक प्रभावी मार्ग निर्माण केले. त्यापैकी एक महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे “वासुदेव परंपरा” होय.

वासुदेव म्हणजे कोण?

वासुदेव हे भगवान श्रीकृष्णाचे नाम आहे. महाराष्ट्रात पहाटेच्या वेळी डोक्यावर मोरपिसांची टोपी, अंगात रंगीबेरंगी वस्त्रे, हातात टाळ-चिपळ्या घेऊन गाणी म्हणत घराघरांत फिरणाऱ्या व्यक्तीला “वासुदेव” असे म्हणतात. तो पहाटे लोकांना जागे करून भगवान श्रीकृष्ण, विठ्ठल आणि परमेश्वराचे नामस्मरण करण्याचा संदेश देत असे. त्याची गाणी ही केवळ भजन नव्हती, तर त्यातून धर्म, सदाचार, भक्ती आणि समाजप्रबोधनाचा संदेश दिला जात असे.

संत एकनाथ महाराजांनी वासुदेव परंपरा का सुरू केली?

संत एकनाथ महाराजांच्या काळात समाजात अंधश्रद्धा, जातिभेद, अज्ञान आणि धार्मिक कर्मकांडांचा अतिरेक वाढला होता. सर्वसामान्य लोकांना संस्कृत ग्रंथ समजत नव्हते. त्यामुळे अध्यात्माचे ज्ञान समाजापर्यंत पोहोचत नव्हते. एकनाथ महाराजांनी विचार केला की, लोक ज्या भाषेत बोलतात आणि समजतात, त्याच भाषेत त्यांना देवाचा संदेश दिला पाहिजे. म्हणून त्यांनी भारूड, अभंग, कीर्तन आणि वासुदेव यांसारख्या लोककला माध्यमांचा उपयोग केला.

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वासुदेव परंपरेमागील उद्दिष्टे

लोकांना पहाटे उठून देवाचे स्मरण करण्याची प्रेरणा देणे.
ईश्वर सर्वत्र आहे हा संदेश देणे.
समाजातील अंधश्रद्धा दूर करणे.
जात-पात न मानता सर्वांना भक्तीमार्गावर आणणे.
सामान्य जनतेपर्यंत संतविचार पोहोचवणे.

वासुदेव देवाचे विचार कसे पोहोचवत असे?

वासुदेव गावातील प्रत्येक घरासमोर जाऊन गाणी, अभंग आणि भारूड गात असे. त्याच्या गाण्यांमध्ये श्रीकृष्ण, विठ्ठल, राम, दत्त आणि परमेश्वराची महती वर्णन केली जात असे.

तो लोकांना सांगत असे
“उठा, जागे व्हा, देवाचे नाम घ्या, जीवन सार्थ करा.”

पहाटेचे शांत वातावरण आणि वासुदेवाच्या मधुर स्वरांमुळे लोक प्रभावित होत असत. अनेक लोक त्याच्या मागे नामस्मरण करू लागत. अशा प्रकारे घरबसल्या अध्यात्माचा संदेश प्रत्येकापर्यंत पोहोचत असे.

संत एकनाथांचे वासुदेव विषयक भारूड

संत एकनाथ महाराजांनी वासुदेवाच्या माध्यमातून अनेक भारूड रचले. या भारूडांतून त्यांनी सांगितले की खरा वासुदेव बाहेर नसून प्रत्येकाच्या अंतःकरणात आहे.

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वासुदेव परंपरेचे सामाजिक महत्त्व

वासुदेव हा फक्त धार्मिक संदेशवाहक नव्हता, तर तो समाजशिक्षकही होता. त्याने अनेकांना व्यसनांपासून दूर राहण्याचा, सत्य बोलण्याचा, परोपकार करण्याचा आणि भक्तीचा मार्ग स्वीकारण्याचा संदेश दिला.

त्या काळात वर्तमानपत्रे, रेडिओ किंवा इतर माध्यमे नव्हती. त्यामुळे वासुदेव हीच एक प्रकारची फिरती लोकशाळा होती. गावोगावी फिरून तो संतविचार लोकांपर्यंत पोहोचवत असे.

वासुदेव आपल्याला दररोज आठवण करून देतो की पहाटेचा वेळ ईश्वरस्मरणासाठी, आत्मचिंतनासाठी आणि सदाचारासाठी आहे. संत एकनाथ महाराजांनी निर्माण केलेली ही परंपरा महाराष्ट्राच्या भक्तीसंस्कृतीचा अमूल्य वारसा आहे.

संत एकनाथ महाराजांनी वासुदेव परंपरा निर्माण केली ती केवळ भजन गाण्यासाठी नव्हे, तर सर्वसामान्य जनतेपर्यंत देव, धर्म, सदाचार आणि समतेचा संदेश पोहोचवण्यासाठी. वासुदेव हा संतविचारांचा फिरता दूत होता. त्याच्या गाण्यांतून लोकांना ईश्वरभक्ती, मानवता आणि चांगल्या जीवनाची दिशा मिळत असे. त्यामुळे वासुदेव परंपरा ही महाराष्ट्राच्या संतपरंपरेतील एक अद्वितीय आणि लोककल्याणकारी देणगी मानली जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: वासुदेव परंपरा म्हणजे काय?

    Ans: वासुदेव परंपरा ही महाराष्ट्रातील एक भक्तिपर लोकपरंपरा आहे. पहाटे घराघरांत जाऊन देवभक्ती, नामस्मरण आणि सदाचाराचा संदेश देणाऱ्या व्यक्तीला वासुदेव म्हटले जाते.

  • Que: वासुदेव कोणत्या देवतेचा संदेश देतो?

    Ans: वासुदेव मुख्यतः भगवान श्रीकृष्ण, विठ्ठल आणि परमेश्वराच्या भक्तीचा संदेश देतो.

  • Que: संत एकनाथ महाराजांनी वासुदेव परंपरेला महत्त्व का दिले?

    Ans: सामान्य जनतेपर्यंत धर्म, भक्ती, समता आणि सदाचाराचा संदेश सोप्या भाषेत पोहोचवण्यासाठी त्यांनी या लोकपरंपरेचा उपयोग केला

Web Title: Sant eknath maharaj vasudev ala ray who was behind the tradition contribution of saint eknath maharaj

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Published On: Jun 25, 2026 | 02:40 PM

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