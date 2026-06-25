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Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशीच्या दिवशी संध्याकाळी या दिशेला लावा दिवा, संपत्तीमध्ये होईल अपेक्षित वाढ

Updated On: Jun 25, 2026 | 10:30 AM IST
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सारांश

निर्जला एकादशी सर्व एकादशींचे पुण्य मिळवून देणारी एकादशी असल्याचे मानले जाते. भीमाने ही एकादशी पाळल्यामुळे तिला भीमसेनी एकादशी असेही म्हटले जाते. या दिवशी सायंकाळी घराच्या या दिशेला लावल्याने नकारात्मक ऊर्जा दूर होते आणि सुख, समृद्धी व मोक्ष प्राप्त होतो, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • निर्जला एकादशी कधी आहे
  • निर्जला एकादशीच्या दिवशी संध्याकाळी या दिशेला लावा दिवा
  • संपत्तीमध्ये मिळेल अपेक्षित यश
 

आज ज्येष्ठ महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील निर्जला एकादशीचा उपवास आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, या एका उपवासाने वर्षभरातील सर्व एकादशींच्या उपवासांचे पुण्य प्राप्त होते. याचे महत्त्व धर्मग्रंथ, पुराणे आणि महाभारतात वर्णन केलेले आहे. आख्यायिकेनुसार, पांडूपुत्र भीमाने, सर्व एकादशींच्या उपवासांचे पुण्य मिळवण्याच्या आशेने, वेद व्यासांच्या सल्ल्यानुसार निर्जला एकादशीचा उपवास केला होता. याच कारणामुळे या एकादशीला भीमसेनी एकादशी असेही म्हटले जाते. या दिवशी भक्त कडक उपवास करतात आणि विश्वाचे रक्षक असलेल्या भगवान विष्णूची विधीपूर्वक पूजा करतात. धार्मिक मान्यतेनुसार, या दिवशी उपासना आणि उपवास केल्याने मृत्यूनंतर मोक्षप्राप्ती होते. उपासना आणि उपवासासोबतच, या दिवशी दिवे लावण्याच्या प्रथेसह काही विशेष उपाययोजना देखील केल्या जातात. निर्जला एकादशीच्या दिवशी संध्याकाळी घरातील या दिशेला दिवा लावणे फायदेशीर असल्याचे मानले जाते. कोणत्या दिशेला दिवा लावावा जाणून घ्या

निर्जला एकादशीच्या दिवशी संध्याकाळी या दिशेला लावा दिवा

मुख्य दरवाजा

निर्जला एकादशीच्या दिवशी संध्याकाळी, मुख्य दरवाजावर (घरातून बाहेर पडताना) दाराच्या चौकटीच्या उजव्या बाजूला दिवा लावा. दिव्याचे तोंड दक्षिणेकडे ठेवा. असे केल्याने नकारात्मक ऊर्जा घरात प्रवेश करण्यापासून रोखली जाईल.

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लक्ष्मी मंदिर

शक्य असल्यास, आज लक्ष्मी मंदिराला नक्की भेट द्या आणि देवाच्या चरणी दिवा लावा.

पिंपळाच्या झाडाखाली

आज संध्याकाळी पिंपळाच्या झाडाखाली दिवा नक्की लावा. पिंपळाला एक अत्यंत पवित्र झाड मानले जाते. धर्मग्रंथांनुसार, ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश हे तीन देव पिंपळाच्या झाडात वास करतात. असा विश्वास आहे की या झाडाखाली दिवा लावल्याने अत्यंत गंभीर संकटेही टळतात.

ईशान्य दिशा

आज संध्याकाळी, आपल्या घराच्या किंवा पूजास्थळाच्या ईशान्य कोपऱ्यात दिवा लावा. असे केल्याने देवी लक्ष्मी आणि भगवान विष्णू प्रसन्न होतात. त्यांच्या आशीर्वादाने तुमच्या घरात सुख, समृद्धी आणि धन नांदते.

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काय आहे निर्जला एकादशीची कथा

निर्जला एकादशीचे महत्त्व महाभारतातील पांडव भीमसेनाशी जोडलेले आहे. धार्मिक कथेनुसार, भीम त्याच्या विलक्षण शक्तीसाठी आणि अति खाण्याच्या सवयीसाठी प्रसिद्ध होता. महिन्यातून दोनदा येणारे एकादशीचे व्रत पाळणे त्याला कठीण जात असे. त्यामुळे, एकादशीच्या व्रताचे पुण्य मिळणार नाही, अशी त्याला चिंता वाटत होती. त्यानंतर त्यांनी महर्षी वेद व्यासांचा सल्ला घेतला. वेद व्यासांनी त्यांना वर्षातून एकदाच निर्जला एकादशीचे कडक व्रत पाळण्याचा सल्ला दिला, ज्यामध्ये त्या दिवशी अन्न आणि पाणी दोन्ही वर्ज्य करायचे होते. त्यांनी स्पष्ट केले की हे एक व्रत पाळल्याने सर्व एकादशींचे पुण्य प्राप्त होऊ शकते.भीमाने ऋषींचा सल्ला पाळला आणि यशस्वीपणे उपवास पूर्ण केला. तेव्हापासून ही एकादशी त्याच्याच नावाने ओळखली जाऊ लागली. निर्जला एकादशी वेगेवगळ्या नावाने देखील ओळखली जाते. भीमसेनी एकादशी, भीम एकादशी, पांडव एकादशी.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

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Frequently Asked Questions

  • Que: निर्जला एकादशी म्हणजे काय?

    Ans: निर्जला एकादशी ही भगवान विष्णूंना समर्पित असलेली अत्यंत पवित्र एकादशी मानली जाते. या दिवशी अन्नासोबतच पाण्याचाही त्याग करून व्रत केले जाते.

  • Que: निर्जला एकादशीला संध्याकाळी दिवा लावण्याचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: धार्मिक श्रद्धेनुसार संध्याकाळी दिवा लावल्याने घरातील नकारात्मक ऊर्जा दूर होऊन सकारात्मकता आणि आध्यात्मिक वातावरण निर्माण होते.

  • Que: निर्जला एकादशीला लक्ष्मीप्राप्तीसाठी आणखी कोणते उपाय करता येतात?

    Ans: भगवान विष्णू आणि माता लक्ष्मीची पूजा, तुळशीपूजन, दानधर्म आणि विष्णुसहस्रनामाचे पठण करणे शुभ मानले जाते.

Web Title: Nirjala ekadashi 2026 on the evening of nirjala ekadashi diya in this direction in the house

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Published On: Jun 25, 2026 | 10:30 AM

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