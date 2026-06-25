Dattatreya Paduka: दत्तसंप्रदायातील पादुकांचे महत्त्व काय? जाणून घ्या श्रद्धा आणि परंपरा

भारतीय अध्यात्मपरंपरेत गुरूला परमेश्वराचे साक्षात स्वरूप मानले जाते. “गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः” या उक्तीप्रमाणे गुरू हे ज्ञान, भक्ती आणि मोक्षप्राप्तीचे द्वार आहेत. दत्तसंप्रदायातही गुरुतत्त्वाला सर्वोच्च स्थान आहे. श्रीदत्तगुरू हे आदिगुरू मानले जात असल्याने त्यांच्या उपासनेत पादुकांना अत्यंत महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. दत्तभक्तांच्या दृष्टीने पादुका म्हणजे गुरूंच्या पावन चरणांचे प्रतीक आहेत. त्यांच्यामध्ये गुरूंचे चैतन्य, कृपा आणि आशीर्वाद वास करतात, अशी भक्तांची श्रद्धा आहे.
दत्तसंप्रदायातील अनेक पवित्र क्षेत्रांमध्ये श्रीदत्तगुरूंच्या किंवा त्यांच्या अवतारांच्या पादुकांचे पूजन केले जाते. गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर, कुरवपूर, अक्कलकोट आदी दत्तक्षेत्रांमध्ये पादुकांना विशेष महत्त्व आहे. या पादुकांचे दर्शन आणि पूजन केल्याने भक्तांना गुरुकृपेचा लाभ होतो, असा विश्वास आहे. अनेक भक्त आपल्या घरातही दत्तपादुका स्थापित करून नियमित पूजा, अभिषेक आणि नामस्मरण करतात.
पादुकांचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी गुरुतत्त्वाची संकल्पना लक्षात घ्यावी लागते. गुरू आपल्या शिष्याला अज्ञानातून ज्ञानाकडे, अंधारातून प्रकाशाकडे आणि बंधनातून मुक्तीकडे नेतात. गुरूंच्या चरणी शरणागती पत्करणे म्हणजे अहंकाराचा त्याग करून सत्याच्या मार्गावर चालण्याची तयारी होय. पादुका या त्या चरणांचे प्रतीक असल्याने त्यांची पूजा म्हणजे गुरूंच्या शिकवणीचा स्वीकार आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जीवन जगण्याचा संकल्प होय.
श्रीगुरुचरित्रामध्येही गुरूंच्या चरणसेवेचे महत्त्व अनेक ठिकाणी वर्णिलेले आहे. गुरूंच्या चरणांशी संबंधित धूळ, तीर्थ आणि पादुका यांना अत्यंत पवित्र मानले जाते. भक्तीभावाने पादुकांचे पूजन केल्याने मन शुद्ध होते, श्रद्धा दृढ होते आणि आध्यात्मिक उन्नतीसाठी आवश्यक असलेली विनम्रता प्राप्त होते. गुरूंच्या चरणांप्रती असलेली भक्ती हीच साधकाच्या अंतःकरणातील अहंकार कमी करून त्याला ईश्वरप्राप्तीच्या मार्गावर पुढे नेते.
दत्तसंप्रदायातील पादुकापूजनामागे आणखी एक सूक्ष्म आध्यात्मिक अर्थ आहे. पादुका हे गुरूंच्या सततच्या उपस्थितीचे प्रतीक मानले जाते. गुरू प्रत्यक्ष स्वरूपात समोर नसले तरी त्यांच्या पादुकांमधून त्यांचे चैतन्य कार्यरत असते, अशी भक्तांची भावना असते. त्यामुळे पादुकांचे दर्शन घेताना भक्ताला गुरूंच्या सान्निध्याचा अनुभव येतो आणि त्याच्या मनात आत्मविश्वास, शांती व भक्तिभाव जागृत होतो.
आजच्या धावपळीच्या आणि तणावग्रस्त जीवनात श्रीदत्तगुरूंच्या पादुकांचे स्मरण भक्तांना मानसिक स्थैर्य आणि आध्यात्मिक आधार प्रदान करते. पादुकापूजन हे केवळ धार्मिक कर्मकांड नसून गुरूंच्या आदर्शांचे चिंतन, नम्रता, सेवाभाव आणि आत्मसमर्पण यांचे प्रतीक आहे. म्हणूनच दत्तसंप्रदायात पादुकांना अत्यंत पूज्य स्थान असून त्या गुरुकृपा, श्रद्धा आणि अध्यात्मिक प्रगतीचे सजीव प्रतीक मानल्या जातात. श्रीदत्तगुरूंच्या पादुकांचे पूजन म्हणजे गुरुतत्त्वाची आराधना आणि मोक्षमार्गाकडे टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल होय.
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Ans: दत्तसंप्रदायात पादुका या श्रीदत्तगुरूंच्या पवित्र चरणांचे प्रतीक मानल्या जातात. त्यांच्यामध्ये गुरूंचे चैतन्य आणि कृपा वास करते, अशी भक्तांची श्रद्धा आहे.
Ans: पादुकांचे दर्शन केल्याने मनःशांती, आध्यात्मिक बळ, श्रद्धा आणि गुरुकृपेचा अनुभव मिळतो, असे मानले जाते.
Ans: गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर, कुरवपूर, अक्कलकोट आणि गरुडेश्वर यांसारख्या दत्तक्षेत्रांमध्ये पादुकांचे विशेष पूजन केले जाते.