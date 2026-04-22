Saptank Yog: शुक्र-शनिच्या सप्तांश योगामुळे या राशींच्या लोकांच्या संपत्तीमध्ये होईल अपेक्षित वाढ

ज्योतिषशास्त्रानुसार, ज्यावेळी राशीचक्राचे ३६० अंशांचे वर्तुळ ७ समान भागांमध्ये विभागले जाते, तेव्हा तयार होणाऱ्या अंदाजे ५१.२६ अंशांच्या फरकाला सप्तंक किंवा सप्तांश म्हणतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, याला एक ‘रहस्यमय दुवा’ मानले जाते, जिथून भाग्याचे आकस्मिक चमत्कार घडू लागतात. हे व्यक्तीला आपल्या खऱ्या उद्देशाचा पाठपुरावा करण्यास प्रेरित करते. हा योग २४ एप्रिल रोजी शुक्र आणि शनि यांच्या संयोगाने तयार होईल. शुक्र शनिचा हा संयोग काही राशींच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या
सप्तांश हा ज्योतिषातील एक सूक्ष्म विभाग आहे, जो व्यक्तीच्या भाग्य, संधी आणि प्रगतीशी संबंधित असतो. शुक्र (संपत्ती, सुख, ऐश्वर्य) आणि शनी (कष्ट, शिस्त, स्थैर्य) यांच्या एकत्रित प्रभावामुळे तयार होणारा हा योग जीवनात संतुलित यश देतो.
शुक्र तुमच्या राशीचा स्वामी आहे, त्यामुळे हा सप्तंक योग तुमच्यासाठी खूप खास असेल. अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. अडकलेला निधी तुम्हाला परत मिळू शकतो. तुमच्या करिअरमध्ये स्थिरता वाढेल. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी पदोन्नती किंवा नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल. नातेसंबंध अधिक गोड होतील. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून पाठिंबा मिळेल. तुमच्या मेहनतीचे फळ आता मिळू लागेल.
तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा योग फायदेशीर ठरेल. नशिबाची तुम्हाला साथ मिळेल. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होऊ शकतात. व्यवसायाचा विस्तार होईल. एखादा जुना प्रकल्प यशस्वी होऊ शकतो. आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. कौटुंबिक सुख लाभेल. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. तुम्हाला अचानक एखादी चांगली बातमी मिळू शकते.
मकर राशीच्या लोकांसाठी हा योग फायदेशीर राहील. हा योग तुमच्या मेहनतीचे पूर्ण फळ देतो. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होतील. तुमच्या संपत्तीत वाढ होईल. तुमची बँक शिल्लक मजबूत होईल. करिअरमध्ये प्रगतीचे संकेत आहेत. तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल. नवीन योजना यशस्वी होतील. तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. तुमच्या जीवनात स्थिरता आणि संतुलन नांदेल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: सप्तांश योग हा शुक्र आणि शनी यांच्या प्रभावातून तयार होणारा एक विशेष ज्योतिषीय योग आहे, जो संपत्ती, मेहनत आणि स्थैर्याशी संबंधित मानला जातो.
Ans: हा योग आर्थिक स्थिरता, बचत वाढ आणि दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करण्यास मदत करतो.
Ans: सप्तांश योगाचा वृषभ, तूळ आणि मकर राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे