Gas Shortage in Pune : 15 दिवसांपासून पुणे शहरात मोफत जेवणाचा उपक्रम

सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या गॅस टंचाईचा परिणाम थेट विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन जीवनावर होत असून, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर अन्नाचा गंभीर प्रश्न उभा ठाकला आहे. शहरातील अनेक मेस बंद पडल्याने हजारो विद्यार्थ्यांची जेवणाची गैरसोय झाली आहे. महत्त्वाच्या परीक्षा जवळ आलेल्या असतानाच उद्भवलेल्या या परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर पुण्यात ‘इग्नाइट अकॅडेमी’ने सामाजिक बांधिलकी जपत विद्यार्थ्यांसाठी मोफत जेवणाचा उपक्रम सुरू केला आहे. ‘हॉटेल बिंदुसरा’चे सहकार्य आणि ‘वास्तव कट्टा’च्या सहभागातून हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. दररोज सायंकाळी ७ वाजता विद्यार्थ्यांना मोफत, पौष्टिक व दर्जेदार जेवण उपलब्ध करून दिले जात आहे. विद्यार्थ्यांना सुनियोजित पद्धतीने सुविधा मिळावी यासाठी शास्त्री रोड, मांगीरबाबा चौक येथील इग्नाइट अकॅडेमी स्टडी पॉईंटवरून जेवणाचे कूपन वितरित केले जात आहेत. या उपक्रमांतर्गत दररोज सुमारे २०० ते २५० विद्यार्थ्यांची एका वेळच्या जेवणाची व्यवस्था केली जात आहे. या उपक्रमाचा संपूर्ण खर्च अकॅडेमीचे संचालक धनंजय कचाले यांनी उचलला असून, हॉटेल बिंदुसराचे मालक गणेश खटाणे यांनीही सहकार्य केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन पंधरा दिवसांपूर्वी सुरू करण्यात करण्यात आलेला हा उपक्रम सध्या स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसाठी दिलासा देणारा ठरत आहे.
सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या गॅस टंचाईचा परिणाम थेट विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन जीवनावर होत असून, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर अन्नाचा गंभीर प्रश्न उभा ठाकला आहे. शहरातील अनेक मेस बंद पडल्याने हजारो विद्यार्थ्यांची जेवणाची गैरसोय झाली आहे. महत्त्वाच्या परीक्षा जवळ आलेल्या असतानाच उद्भवलेल्या या परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर पुण्यात ‘इग्नाइट अकॅडेमी’ने सामाजिक बांधिलकी जपत विद्यार्थ्यांसाठी मोफत जेवणाचा उपक्रम सुरू केला आहे. ‘हॉटेल बिंदुसरा’चे सहकार्य आणि ‘वास्तव कट्टा’च्या सहभागातून हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. दररोज सायंकाळी ७ वाजता विद्यार्थ्यांना मोफत, पौष्टिक व दर्जेदार जेवण उपलब्ध करून दिले जात आहे. विद्यार्थ्यांना सुनियोजित पद्धतीने सुविधा मिळावी यासाठी शास्त्री रोड, मांगीरबाबा चौक येथील इग्नाइट अकॅडेमी स्टडी पॉईंटवरून जेवणाचे कूपन वितरित केले जात आहेत. या उपक्रमांतर्गत दररोज सुमारे २०० ते २५० विद्यार्थ्यांची एका वेळच्या जेवणाची व्यवस्था केली जात आहे. या उपक्रमाचा संपूर्ण खर्च अकॅडेमीचे संचालक धनंजय कचाले यांनी उचलला असून, हॉटेल बिंदुसराचे मालक गणेश खटाणे यांनीही सहकार्य केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन पंधरा दिवसांपूर्वी सुरू करण्यात करण्यात आलेला हा उपक्रम सध्या स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसाठी दिलासा देणारा ठरत आहे.