Beed : संतोष देशमुखांच्या पत्नीला निवडणूक लढवायची नव्हती,कुटुंबीयांचा दबाव

मसाजोगचे सरपंच स्वर्गीय संतोष देशमुख यांची हत्या झाल्यामुळे आता या ठिकाणी सरपंच पदाची पोटनिवडणूक होत आहे.. या निवडणुकीमध्ये अश्विनी देशमुख व स्वरूपानंद देशमुख हे दोन उमेदवार समोर उभे राहिले असून स्वर्गीय संतोष देशमुख यांच्या पत्नी अश्विनी देशमुख यांना ही निवडणूक लढवायची नव्हती… त्यांच्यावर कुटुंबातून दबाव आला त्यामुळे त्या निवडणूक रिंगणात उतरल्याचा दावा विरोधी उमेदवार स्वरूपानंद देशमुख यांनी केला आहे… संतोष देशमुख यांचे विकासाचे अपूर्ण राहिलेले स्वप्न मी पूर्ण करणार आहे… याशिवाय संतोष देशमुख यांच्या न्यायाच्या लढाईमध्ये मी शेवटपर्यंत सहभागी राहणार असल्याचे देखील स्वरूपानंद देशमुख यांनी म्हटले आहे.
