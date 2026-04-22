NASA चा धक्कादायक अंदाज! सूर्याच्या उष्णतेमुळे पृथ्वीवरील जीवन येणार संपुष्टात? जाणून घ्या काय म्हणाले शास्त्रज्ञ

नासाच्या सुपरकॉम्प्युटरच्या अभ्यासानुसार भविष्यात पृथ्वीवरील जीवनावर मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. सूर्याची वाढती उष्णता आणि बदलणारे वातावरण यामुळे पृथ्वीवरील ऑक्सिजन कमी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 10:02 AM
  • शास्त्रज्ञांच्या मते, सूर्य अधिक तेजस्वी आणि उष्ण होत जाईल, ज्यामुळे पृथ्वीचे वातावरण बदलून जीवनासाठी प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होईल.
  • महासागरातील पाणी वाफेच्या रूपात वर जाऊ लागल्याने ऑक्सिजन तयार होण्याची प्रक्रिया थांबू शकते आणि भविष्यात हवेत ऑक्सिजनचे प्रमाण 1% पेक्षा कमी होऊ शकते.
  • हा बदल सुमारे 1 अब्ज वर्षांनंतर होणार असल्याने सध्या घाबरण्याचे कारण नाही; मानव भविष्यात तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उपाय शोधू शकतो.
नास्त्रेदमस आणि बाबा वेंगा यांच्या भविष्यवाणी किती खऱ्या ठरतात हे माहित नसले तरी, नासाच्या सुपरकॉम्प्युटरने एक धक्कादायक पण अविश्वसनीय भविष्यवाणी केली आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, पृथ्वीवरील आपल्याला ज्ञात असलेले जीवनही संपुष्टात येईल. हे युद्ध किंवा प्रदूषणामुळे होणार नाही, तर सूर्याच्या वाढत्या उष्णतेमुळे आणि तीव्रतेमुळे होईल. शाखज्ञ काजुमी ओजाकी आणि क्रिस्टोफर टी. रेनहार्ड यांनी केलेला हा अभ्यास ‘नेचर जिओसायन्स’ या जर्नलमध्ये प्रकाशित झाला आहे. हा निष्कर्ष नासाच्या अ‍ॅस्ट्रोबायोलॉजी इर्नस्टट्यूटच्या डेटावरून काढण्यात आला आहे. चांगली बातमी ही आहे की आपल्याकडे अजून बराच वेळ आहे.

निम्माच वेळ राहिला हाती

शास्त्रज्ञांना पूर्वी वाटत होते की हे २ अब्ज वर्षांनतर घडेल, परंतु नासाच्या सुपरकॉम्प्युटरने गणना केली आहे की हा बदल नेमका १,००,००,०२,०२१ च्या सुमारास होईल, सूर्य दररोज अधिक तेजस्वी आणि उष्ण होत आहे. पुढील १ अब्ज वर्षात, तो इतका उष्ण होईल की पृथ्वीचे वातावरण बदलेल. शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे की पाणी महासागरांमधून वरील हवेत जाईल, यामुळे ऑक्सिजन निर्मितीची प्रक्रिया थांबेल.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

घाबरण्याची गरज नाही

शास्त्रज्ञांच्या मते, घाबरण्याची गरज नाही. १ अब्ज वर्षे हा खूप मोठा काळ आहे. जर मानवाने हवामान बदलासारख्या स्वतः निर्माण केलेल्या संकटांना आजच तोड दिले, तर भावी पिढ्या या आव्हानासाठी तयार होऊ शकतात, ते ऑक्सिजन तयार करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतात किंवा पृथ्वी सोडून इतर ग्रहांवर स्थायिक होऊ शकतात. सध्या, आपले लक्ष ‘डूम्सडे क्लॉक’ (प्रलय घड्याळ) सारख्या मानवनिर्मित आपत्तीवर आहे.

२५ अब्ज वर्षांपूर्वीची परिस्थिती

सुमारे २५ अब्ज वर्षांपूर्वी, पृथ्वीवर ऑक्सिजन खूप कमी होता. मग एका नवीन प्रकारच्या जीवाने ऑक्सिजन तयार करण्यास सुरुवात केली. याला ‘ग्रेट ऑक्सिडेशन इव्हेंट (महाऑक्सिडीकरण घटना) म्हणतात. यामुळे पूर्वीचे सर्व जीव नष्ट झाले आणि एक नवीन ऑक्सिजन-समृद्ध वातावरण तयार झाले. आज आपण त्याच ऑक्सिजनवर जगतो. शास्त्रज्ञ औजाकी आणि रेनहार्ड म्हणतात की हा ऑक्सिजन कायम टिकणार नाही. सूर्याची वाढती उष्णता जुने दिवस परत आणेल. संगणकीय मॉडेलनुसार, १ अब्ज वर्षांनंतर हवेतील ऑक्सिजनचे प्रमाण १ टक्क्यापेक्षा कमी असेल.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचार्‍यांनी संपादित केलेले नाही.

Published On: Apr 22, 2026 | 10:02 AM

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

