Ratnagiri : रत्नागिरीत सरकारी कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप

रत्नागिरीसह राज्यभरातील सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप सुरू झाला आहे. ठाणे, पुणे, नागपूर आणि रत्नागिरी येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालयांतील कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. या संपामुळे मनोरुग्णालयातील किचन विभाग तसेच स्त्री व पुरुष वॉर्डमधील सेवा प्रभावित झाल्या आहेत. रत्नागिरीतील पन्नासहून अधिक कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, रिक्त पदे भरणे आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करण्याच्या मागण्या केल्या आहेत. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत संप मागे घेणार नसल्याचा ठाम निर्धार कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
