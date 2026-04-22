Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Vastu Tips Which Items Placed On The Balcony Of The House Increase Negative Energy

Vastu Tips: घराच्या बाल्कनीत या वस्तू ठेवल्यास वाढू शकते नकारात्मक ऊर्जा, आजच बदला या सवयी

प्रत्येकजण सहसा आपल्या बाल्कनीमध्ये आपल्या आवडत्या वस्तू ठेवतात. काहीजण सजावटीच्या वस्तू ठेवतात तर काहीजण न वापरलेल्या वस्तू साठवून ठेवतात. बाल्कनीमध्ये कोणत्या गोष्टी ठेवल्यास नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करते जाणून घेऊया

Updated On: Apr 22, 2026 | 09:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • बाल्कनीमध्ये कोणत्या गोष्टी ठेवू नये
  • नकारात्मक ऊर्जा वाढणे
  • बाल्कनीत कोणत्या गोष्टी ठेवणे फायदेशीर
 

बाल्कनी ही घरातील सर्वात सुंदर जागांपैकी एक मानली जाते. असे म्हटले जाते की ती शांती, आनंद आणि सकारात्मक ऊर्जा आणते. वास्तुशास्त्रानुसार, बाल्कनी केवळ हवा आणि प्रकाशासाठीच नाही, तर ती तुमच्या घरातील आनंद, मानसिक शांती आणि आर्थिक सुस्थितीवरही परिणाम करते. यामुळे ती जागा नेहमी स्वच्छ ठेवायला पाहिजे. मात्र, काही लोक आपल्या बाल्कनीमध्ये भंगार आणि न वापरलेल्या वस्तूंपासून ते सर्व काही ढीग करून ठेवतात. वास्तूनुसार, या सवयीमुळे घरातील सकारात्मक ऊर्जा हळूहळू कमी होते आणि समस्या वाढू शकतात. म्हणून, बाल्कनीमध्ये कोणत्या वस्तू ठेवू नयेत हे जाणून घेऊया.

बाल्कनीमध्ये कोणत्या गोष्टी ठेवणे टाळावे

काटेरी झाडे

वास्तुशास्त्रानुसार, काटेरी झाडे नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करतात. त्यांना बाल्कनीमध्ये ठेवणे टाळा. यामुळे घरात तणाव आणि संघर्ष वाढू शकतो.

Vastu tips: बेडरूममध्ये या गोष्टी ठेवणे असते अशुभ, नात्यांमध्ये होऊ शकतात गैरसमज

अनावश्यक वस्तू

वास्तुशास्त्रानुसार, बाल्कनीमध्ये खराब झालेले फर्निचर आणि न वापरलेल्या वस्तू ठेवल्याने कामात अडथळे निर्माण होऊ शकतात. शिवाय, व्यक्ती तणाव, आर्थिक आणि मानसिक समस्यांनी घेरली जाते.

चपलांचे ढीग

असे मानले जाते की घराच्या बाल्कनीमध्ये चपला आणि बूट ठेवणे टाळावे. यामुळे गरिबी आणि नकारात्मकता वाढते, विशेषतः जर बाल्कनी मुख्य दरवाजाजवळ असेल तर.

झाडू ठेवणे

झाडू हे देवी लक्ष्मीचे प्रतीक मानले जाते, त्यामुळे तो बाल्कनीत उघडा ठेवणे अशुभ ठरू शकते. यामुळे घरातील समृद्धी कमी होऊ शकते.

कचरापेटी

वास्तुशास्त्रानुसार, बाल्कनीमध्ये कचरापेटी ठेवल्याने नकारात्मक ऊर्जा जमा होते, ज्यामुळे घरातील वातावरणावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे, चुकूनही तिथे कचरापेटी ठेवणे टाळा.

Vastu tips: स्वयंपाकघरात इंडक्शन ठेवताना सावधान, या दिशेला ठेवल्यास वाढू शकतात समस्या

तुमच्या बाल्कनीत या गोष्टी ठेवा

वास्तुशास्त्रानुसार, तुम्ही तुमच्या बाल्कनीत तुळस आणि मनी प्लांट ठेवू शकता. तसेच, स्टूल आणि काही खुर्च्या ठेवा. तुम्ही रंगीबेरंगी कुशन आणि चित्रे देखील ठेवू शकता. तुम्ही खेळाशी संबंधित वस्तूही ठेवू शकता. तुम्ही चित्रेही आणू शकता. तुमची इच्छा असल्यास, तुम्ही विंड चाइमसुद्धा लावू शकता.

कोणत्या गोष्टी बाल्कनीमध्ये ठेवाव्यात

झाडांनी सजवलेली बाल्कनी अत्यंत सुंदर दिसते. वास्तूनुसार, येथे लहान कुंड्यांतील रोपे लावणे शुभ मानले जाते. खूप मोठी, जड किंवा जमिनीवर पसरणारी झाडे बाल्कनीत ठेवू नयेत. ईशान्य दिशा जलतत्त्वाशी संबंधित आहे, त्यामुळे येथे सिरॅमिकची रोपे किंवा पाण्यावर प्रेम करणारी रोपे देखील ठेवता येतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बाल्कनीचा घरातील ऊर्जेवर कसा परिणाम होतो?

    Ans: वास्तूनुसार बाल्कनी ही घरात सकारात्मक ऊर्जा येण्याचा मुख्य मार्ग असते. ती स्वच्छ आणि मोकळी असेल तर घरात चांगली ऊर्जा प्रवाहित होते.

  • Que: बाल्कनीत कोणत्या वस्तू ठेवणे टाळावे?

    Ans: तुटलेली फर्निचर, कचरा किंवा अनावश्यक वस्तू, सुकलेली झाडे, बंद पडलेली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे

  • Que: वास्तूनुसार बाल्कनीची दिशा महत्त्वाची आहे का?

    Ans: होय, पूर्व किंवा उत्तर दिशेची बाल्कनी शुभ मानली जाते कारण ती सकारात्मक ऊर्जा आणि प्रकाश आणते.

Web Title: Vastu tips which items placed on the balcony of the house increase negative energy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 22, 2026 | 09:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vastu Tips: कपाटाच्या वर ठेवलेल्या या वस्तूंमुळे वाढू शकतात आर्थिक समस्या
1

Vastu Tips: कपाटाच्या वर ठेवलेल्या या वस्तूंमुळे वाढू शकतात आर्थिक समस्या

Vastu Tips: अंथरुणावर बसून जेवण केल्याने आरोग्य आणि मानसिक शांततेवर होऊ शकतो परिणाम
2

Vastu Tips: अंथरुणावर बसून जेवण केल्याने आरोग्य आणि मानसिक शांततेवर होऊ शकतो परिणाम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM