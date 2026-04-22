Vastu Tips: घराच्या बाल्कनीत या वस्तू ठेवल्यास वाढू शकते नकारात्मक ऊर्जा, आजच बदला या सवयी

बाल्कनी ही घरातील सर्वात सुंदर जागांपैकी एक मानली जाते. असे म्हटले जाते की ती शांती, आनंद आणि सकारात्मक ऊर्जा आणते. वास्तुशास्त्रानुसार, बाल्कनी केवळ हवा आणि प्रकाशासाठीच नाही, तर ती तुमच्या घरातील आनंद, मानसिक शांती आणि आर्थिक सुस्थितीवरही परिणाम करते. यामुळे ती जागा नेहमी स्वच्छ ठेवायला पाहिजे. मात्र, काही लोक आपल्या बाल्कनीमध्ये भंगार आणि न वापरलेल्या वस्तूंपासून ते सर्व काही ढीग करून ठेवतात. वास्तूनुसार, या सवयीमुळे घरातील सकारात्मक ऊर्जा हळूहळू कमी होते आणि समस्या वाढू शकतात. म्हणून, बाल्कनीमध्ये कोणत्या वस्तू ठेवू नयेत हे जाणून घेऊया.
वास्तुशास्त्रानुसार, काटेरी झाडे नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करतात. त्यांना बाल्कनीमध्ये ठेवणे टाळा. यामुळे घरात तणाव आणि संघर्ष वाढू शकतो.
वास्तुशास्त्रानुसार, बाल्कनीमध्ये खराब झालेले फर्निचर आणि न वापरलेल्या वस्तू ठेवल्याने कामात अडथळे निर्माण होऊ शकतात. शिवाय, व्यक्ती तणाव, आर्थिक आणि मानसिक समस्यांनी घेरली जाते.
असे मानले जाते की घराच्या बाल्कनीमध्ये चपला आणि बूट ठेवणे टाळावे. यामुळे गरिबी आणि नकारात्मकता वाढते, विशेषतः जर बाल्कनी मुख्य दरवाजाजवळ असेल तर.
झाडू हे देवी लक्ष्मीचे प्रतीक मानले जाते, त्यामुळे तो बाल्कनीत उघडा ठेवणे अशुभ ठरू शकते. यामुळे घरातील समृद्धी कमी होऊ शकते.
वास्तुशास्त्रानुसार, बाल्कनीमध्ये कचरापेटी ठेवल्याने नकारात्मक ऊर्जा जमा होते, ज्यामुळे घरातील वातावरणावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे, चुकूनही तिथे कचरापेटी ठेवणे टाळा.
वास्तुशास्त्रानुसार, तुम्ही तुमच्या बाल्कनीत तुळस आणि मनी प्लांट ठेवू शकता. तसेच, स्टूल आणि काही खुर्च्या ठेवा. तुम्ही रंगीबेरंगी कुशन आणि चित्रे देखील ठेवू शकता. तुम्ही खेळाशी संबंधित वस्तूही ठेवू शकता. तुम्ही चित्रेही आणू शकता. तुमची इच्छा असल्यास, तुम्ही विंड चाइमसुद्धा लावू शकता.
झाडांनी सजवलेली बाल्कनी अत्यंत सुंदर दिसते. वास्तूनुसार, येथे लहान कुंड्यांतील रोपे लावणे शुभ मानले जाते. खूप मोठी, जड किंवा जमिनीवर पसरणारी झाडे बाल्कनीत ठेवू नयेत. ईशान्य दिशा जलतत्त्वाशी संबंधित आहे, त्यामुळे येथे सिरॅमिकची रोपे किंवा पाण्यावर प्रेम करणारी रोपे देखील ठेवता येतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: वास्तूनुसार बाल्कनी ही घरात सकारात्मक ऊर्जा येण्याचा मुख्य मार्ग असते. ती स्वच्छ आणि मोकळी असेल तर घरात चांगली ऊर्जा प्रवाहित होते.
Ans: तुटलेली फर्निचर, कचरा किंवा अनावश्यक वस्तू, सुकलेली झाडे, बंद पडलेली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे
Ans: होय, पूर्व किंवा उत्तर दिशेची बाल्कनी शुभ मानली जाते कारण ती सकारात्मक ऊर्जा आणि प्रकाश आणते.