  Shadashtak Yog 2026 The Conjunction Of Mars And Jupiter Will Benefit The People Of This Zodiac Sign

Shadashtak Yog 2026: मंगळ आणि गुरु ग्रहाचा महान संयोगाने तयार होणार षडाष्टक योग, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

ग्रहांच्या स्थितीमुळे अनेक शुभ योग तयार होत आहे. हा योग काही राशींच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये षडाष्टक योग तयार होणार आहे. षडाष्टक योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार जाणून घ्या

Updated On: Jan 28, 2026 | 02:30 PM
  • मंगळ आणि गुरुची युती
  • षडाष्टक योग तयार होणार
  • या योगाचा काही राशीच्या लोकांना होणार फायदा
 

 

जेव्हा दोन ग्रह सहाव्या किंवा आठव्या घरात जोडलेले असतात तेव्हा ते 150 अंशांचा कोन बनवतात. ज्यावेळी दोन ग्रह एकमेकांपासून 150 अंशांवर असतात तेव्हा षडाष्टक योग तयार होतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या षडाष्टक योगाच्या निर्मितीचा परिणाम काही राशींच्या लोकांवर होतो. कधीकधी हा योग राशींच्या लोकांसाठी समस्या निर्माण करतो, तर कधीकधी त्यांना फायदा होतो.

षडाष्टक योग 2026

ज्योतिषशास्त्रानुसार, षडाष्टक योग शुक्रवार, 13 फेब्रुवारी रोजी तयार होणार आहे. हा योग मंगळ आणि गुरू, आकाशीय गुरु यांच्यामध्ये तयार होणार आहे. दोन्ही ग्रह एकमेकांपासून 150 अंशांवर असतील. हा शुभ योग शुक्रवार, 13 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 6.41 वाजता तयार होणार आहे. या योगाचा फायदा काही राशीच्या लोकांना होणार आहे. या योगामुळे काही राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे.

षडाष्टक योगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

मेष रास

मंगळ आणि गुरु यांच्यातील षडाष्टक योग मेष राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर राहील. मेष राशीच्या व्यक्तींना अनपेक्षित करिअरमध्ये फायदा होईल आणि प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. तुमचा आत्मविश्वास वाढेल.

Magh Purnima 2026: माघ पौर्णिमेच्या दिवशी तयार होणार शुभ योगायोग, या राशीच्या लोकांवर होणार धनाचा वर्षाव

सिंह रास

षडाष्टक योगाचा फायदा सिंह राशीच्या लोकांना होणार आहे. या काळात सिंह राशीच्या लोकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. गुंतवणुकीतून नफा मिळेल. जर तुम्ही नवीन उपक्रम सुरू करण्याचा विचार करत असाल तर हा शुभ काळ आहे. तुम्हाला त्याचा फायदा होईल.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा काळ फायदेशीर राहील. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या जबाबदाऱ्या वाढू शकतात. तुम्ही कामे पूर्ण कराल आणि प्रशंसा मिळवाल. जुन्या कर्जातून मुक्तता मिळेल. आरोग्यासाठी चांगला काळ असेल.

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांना मंगळ आणि गुरु यांच्यामध्ये षडाष्टक योग तयार झाल्यामुळे फायदा होईल. यामुळे तुमच्यासाठी चांगल्या काळाची सुरुवात होईल. तुम्हाला शिक्षण, आर्थिक लाभाच्या क्षेत्रात यश मिळेल आणि तुमच्या कुटुंबात शांती आणि आनंद नांदेल.

February Grah Gochar: फेब्रुवारीमध्ये चार ग्रहांचे संक्रमण आणि पाच राजयोग, या राशीच्या लोकांची सुधारेल आर्थिक स्थिती

कुंभ रास

मंगळ-गुरू युतीमुळे कुंभ राशीसाठी नवीन संधी येतील. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे आणि नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती मिळू शकते. हा काळ कुंभ राशीच्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर राहणार आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: षडाष्टक योग कधी तयार होणार आहे?

    Ans: मंगळ आणि गुरु ग्रहाच्या विशेष संयोगामुळे षडाष्टक योग तयार होणार आहे. यावेळी हा योग 13 फेब्रुवारी रोजी तयार होणार आहे.

  • Que: षडाष्टक योग म्हणजे काय?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार दोन ग्रहांमध्ये षडाष्टक (6–8) संबंध निर्माण झाला की त्याला षडाष्टक योग म्हणतात. हा योग काही राशींना संघर्ष देतो, तर काहींसाठी मोठ्या संधी घेऊन येतो.

  • Que: षडाष्टक योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

    Ans: षडाष्टक योगाचा मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु आणि कुंभ राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

Published On: Jan 28, 2026 | 02:30 PM

