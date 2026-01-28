Shadashtak Yog 2026: मंगळ आणि गुरु ग्रहाचा महान संयोगाने तयार होणार षडाष्टक योग, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

जेव्हा दोन ग्रह सहाव्या किंवा आठव्या घरात जोडलेले असतात तेव्हा ते 150 अंशांचा कोन बनवतात. ज्यावेळी दोन ग्रह एकमेकांपासून 150 अंशांवर असतात तेव्हा षडाष्टक योग तयार होतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या षडाष्टक योगाच्या निर्मितीचा परिणाम काही राशींच्या लोकांवर होतो. कधीकधी हा योग राशींच्या लोकांसाठी समस्या निर्माण करतो, तर कधीकधी त्यांना फायदा होतो.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, षडाष्टक योग शुक्रवार, 13 फेब्रुवारी रोजी तयार होणार आहे. हा योग मंगळ आणि गुरू, आकाशीय गुरु यांच्यामध्ये तयार होणार आहे. दोन्ही ग्रह एकमेकांपासून 150 अंशांवर असतील. हा शुभ योग शुक्रवार, 13 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 6.41 वाजता तयार होणार आहे. या योगाचा फायदा काही राशीच्या लोकांना होणार आहे. या योगामुळे काही राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे.
मंगळ आणि गुरु यांच्यातील षडाष्टक योग मेष राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर राहील. मेष राशीच्या व्यक्तींना अनपेक्षित करिअरमध्ये फायदा होईल आणि प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. तुमचा आत्मविश्वास वाढेल.
षडाष्टक योगाचा फायदा सिंह राशीच्या लोकांना होणार आहे. या काळात सिंह राशीच्या लोकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. गुंतवणुकीतून नफा मिळेल. जर तुम्ही नवीन उपक्रम सुरू करण्याचा विचार करत असाल तर हा शुभ काळ आहे. तुम्हाला त्याचा फायदा होईल.
वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा काळ फायदेशीर राहील. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या जबाबदाऱ्या वाढू शकतात. तुम्ही कामे पूर्ण कराल आणि प्रशंसा मिळवाल. जुन्या कर्जातून मुक्तता मिळेल. आरोग्यासाठी चांगला काळ असेल.
धनु राशीच्या लोकांना मंगळ आणि गुरु यांच्यामध्ये षडाष्टक योग तयार झाल्यामुळे फायदा होईल. यामुळे तुमच्यासाठी चांगल्या काळाची सुरुवात होईल. तुम्हाला शिक्षण, आर्थिक लाभाच्या क्षेत्रात यश मिळेल आणि तुमच्या कुटुंबात शांती आणि आनंद नांदेल.
मंगळ-गुरू युतीमुळे कुंभ राशीसाठी नवीन संधी येतील. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे आणि नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती मिळू शकते. हा काळ कुंभ राशीच्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर राहणार आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
