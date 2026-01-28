Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

February Grah Gochar: फेब्रुवारीमध्ये चार ग्रहांचे संक्रमण आणि पाच राजयोग, या राशीच्या लोकांची सुधारेल आर्थिक स्थिती

फेब्रुवारीमध्ये ग्रहांचे संक्रमण आणि राजयोगामुळे काही राशींच्या जीवनात आर्थिक लाभ, नोकरी आणि व्यवसायात यश, कौटुंबिक आनंद यांसारखे फायदे होतील. ग्रहांच्या हालचालींचा राशीच्या लोकांवर कसा होईल परिणाम, जाणून घ्या

Updated On: Jan 28, 2026 | 11:31 AM
  • फेब्रुवारीमध्ये चार ग्रहांचे संक्रमण
  • फेब्रुवारीमध्ये पाच राजयोग
  • या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
 

 

फेब्रुवारीचा महिना ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचा आहे, कारण या महिन्यात अनेक ग्रह त्यांच्या राशी बदलतील, ज्यामुळे राजयोग तयार होतील. बुध ग्रह 3 फेब्रुवारी रोजी कुंभ राशीत, शुक्र 6 फेब्रुवारी रोजी कुंभ राशीत, त्यानंतर 13 फेब्रुवारी रोजी सूर्य आणि 23 फेब्रुवारी रोजी मंगळ राशीत प्रवेश करणार आहे. या चारही ग्रहांच्या एकाच राशीत हालचालीमुळे चतुर्ग्रही योग तयार होणार आहे. जो राशीच्या लोकांच्या जीवनात विशेष सकारात्मक बदल घडून आणणारा राहील. फेब्रुवारीमध्ये चार ग्रहांचे संक्रमण आणि पाच राजयोगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांवर कसा होणार परिणाम जाणून घ्या

यासोबतच लक्ष्मी नारायण योग, शुक्रादित्य योग, आदित्य मंगल योग आणि बुधादित्य योगदेखील यावेळी तयार होतील. या योगांच्या प्रभावामुळे काही राशींना वैयक्तिक जीवनात आर्थिक लाभ, यश, आदर आणि शुभ संधी मिळतील. ग्रह आणि योगांचे हे संयोजन जीवनात नवीन संधी, समृद्धी आणि नशिबाचे मजबूत संकेत देते, ज्याचा फायदा व्यक्तीला त्याच्या महत्त्वाच्या कामात आणि गुंतवणुकीत मिळू शकतो.

मेष रास

फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या राजयोगांचा मेष राशीवर विशेष सकारात्मक परिणाम होईल. तुमच्यासाठी हा काळा चांगला राहील. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उघडतील. जर तुम्ही नवीन व्यवसाय किंवा उपक्रम सुरू करण्याचा विचार करत असाल, तर हा काळ अनुकूल आहे. एखादा मोठा व्यवसाय करार तुम्हाला नफा मिळवून देईल आणि गुंतवणुकीतूनही चांगले परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनातून मेष राशीच्या लोकांसाठी हा काळ चांगला राहील.

कन्या रास

 

कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ फायदेशीर राहील. न्यायालयीन आणि कायदेशीर प्रकरणांमध्ये तुम्हाला यश मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसायात वाढ होईल आणि दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होतील. नोकरी बदलामुळे फायदा होण्याची शक्यता आहे. अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. हा काळ कन्या राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक आणि व्यावसायिक बाबतीत संधी घेऊन येणारा राहील.

कुंभ रास

हा राजयोग कुंभ राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर राहणार आहे. आत्मविश्वास वाढेल आणि सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. विवाहित व्यक्तींना हा काळ अनुकूल राहील. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेले काम पूर्ण होईल आणि आर्थिक लाभामुळे तुमची आर्थिक स्थिती सुधारेल. तुम्ही तुमचे वैयक्तिक खर्च आणि गरजा सहजपणे पूर्ण करू शकाल. हा काळ कुंभ राशीसाठी आर्थिक, सामाजिक आणि वैयक्तिकरित्या संतुलन आणि यश दर्शवितो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: फेब्रुवारी महिन्यात किती ग्रहांचे संक्रमण होणार आहे

    Ans: फेब्रुवारी महिन्यात 4 ग्रहांचे संक्रमण होणार आहे आणि त्यामुळे 5 राजयोग तयार होणार आहे

  • Que: फेब्रुवारीमध्ये कोणते ग्रह संक्रमण करणार आहे

    Ans: फेब्रुवारीमध्ये बुध, शुक्र, सूर्य आणि मंगळ ग्रह संक्रमण करणार आहे

  • Que: फेब्रुवारीमधील ग्रहांच्या संक्रमणाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

    Ans: फेब्रुवारीमधील ग्रहांच्या संक्रमणाचा मेष, कन्या आणि कुंभ राशीच्या लोकांना फायदा होणार

Published On: Jan 28, 2026 | 11:31 AM

