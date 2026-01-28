Samsung गॅलेक्सी झेड फ्लिप 7 ऑलिंपिक एडिशन सादर, एक्सक्लूसिव फीचर्सने सुसज्ज! जाणून घ्या किंमत

Free Fire Max: गेमर्ससाठी आनंदाची बातमी! फ्री मिळणार TV Time इमोट, नव्या इव्हेंटमुळे बदलणार गेमिंग अनुभव
टेक दिग्गजने घोषणा केली आहे की, हा फोल्डेबल फोन सुमारे 90 देशांमधील सुमारे 3,800 ऑलिंपियन आणि पॅरालिंपियनना दिला जाईल. गॅलेक्सी झेड फ्लिप 7 ऑलिंपिक एडिशनच्या रियर पॅनलवर सॅमसंग आणि ओलंपिक्सचा लोगो आहे. सँमसंग हँडसेटमध्ये काही खास एक्सक्लूसिव फीचर्स देखील दिले जाणार आहेत. ज्यामध्ये 100GB डेटा वाला 5G eSIM, एक गॅलेक्सी एथलीट कार्ड आणि एथलीटसाठी आधीपासूनच इंस्टॉल करण्यात आलेले फिटनेस ट्रॅकिंग अॅप यांचा समावेश आहे. (फोटो सौजन्य – X)
साऊथ कोरियातील टेक कंपनीने नवीन Samsung गॅलेक्सी झेड फ्लिप 7 ऑलिंपिक एडिशन सादर केले आहे. कंपनीने घोषणा केली आहे की, फोल्डेबलचे हे स्पेशल एडिशन 90 देशांमधील सुमारे 3,800 ऑलिंपियन आणि पॅरालिंपियनना दिले जाईल. नवीन डिझाईन आणि निळ्या रंगाशिवाय, स्मार्टफोनमध्ये आधीपासूनच फिटनेस ट्रॅकिंग अॅप इंस्टॉल करण्यात आला आहे. ज्यामुळे ओलंपियन आणि पॅरालंपियन वर्कआउट आणि ट्रेनिंग सेशनदरम्यान त्यांचे वाइटल्स ट्रॅक करू शकणार आहेत. सॅमसंगच्या गॅलेक्सी Z फ्लिप 7 ओलंपिक एडिशनसह, कंपनी एथलीट्सना 100GB डेटा वाला 5G eSIM देखील देणार आहे. सॅमसंगने घोषणा केली आहे की, कंपनी एक गॅलेक्सी एथलीट कार्ड देणार आहे, ज्यामुळे एथलीट दुसऱ्यांसोबत प्रोफाइल एक्सचेंज करू शकणार आहेत, गेम कार्ड कलेक्ट करू शकणार आहेत आणि गेम्स विलेजमध्ये वेगवेगळ्या ‘इंटरॅक्टिव अॅक्टिविटीज’ मध्ये सहभागी होऊ शकणार आहेत.
ऑलिंपिक बातम्या आणि स्पर्धा तपशीलांसह अपडेट राहण्यासाठी, ऑलिंपियन आणि पॅरालिंपियन गॅलेक्सी झेड फ्लिप 7 ऑलिंपिक आवृत्तीवर Athlete365 वापरू शकतील, जे गॅलेक्सी एआय नाऊ ब्रीफमध्ये एकत्रित केले जाईल. याशिवाय, सॅमसंग फोल्डेबलच्या स्पेशल एडिशनमध्ये ओलंपिक गेम्स एप, IOC हॉटलाइन आणि PinQuest देखील असणार आहे.
सॅमसंग गॅलेक्सी Z फ्लिप ओलंपिक एडिशनच्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स रेगुलर मॉडेलप्रमाणेच आहेत, जो जुलै 2025 मध्ये भारतात 12GB रॅम आणि 256GB स्टोरेज सह 1,09,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आला होता. रेगुलर Galaxy Z Flip 7 प्रमाणेच ओलंपिक एडिशन व्हेरिअंटमध्ये आतील बाजूला 6.9-इंच का फुल-HD+ डायनामिक AMOLED 2X फोल्डेबल डिस्प्ले आणि बाहेरील बाजूला 4.1-इंच सुपर AMOLED कवर स्क्रीन आहे.