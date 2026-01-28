Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

अजित पवारांचे चित्रपटसृष्टीशी होतं विशेष नातं, मुलाला टीव्हीवर पाहण्याची वडिलांची इच्छा; दादांनी का निवडला राजकारणाचा मार्ग?

अलिकडेच, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बुधवारी सकाळी महाराष्ट्रातील बारामती येथे विमान अपघातात निधन झाले, ते 66 वर्षांचे होते. या बातमीने राजकीय जगतात खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Jan 28, 2026 | 02:26 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • अजित पवारांचे चित्रपटसृष्टीशी होतं विशेष नातं
  • मुलाला टीव्हीवर पाहण्याची होती वडिलांची इच्छा
  • मग दादांनी का निवडला राजकारणाचा मार्ग?
 

एक दुःखत बातमी समोर आली आहे, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बुधवारी सकाळी बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात निधन झाले. त्यांनी वयाच्या 66 वर्षी सगळ्यांचा निरोप घेतला आहे. सहा जणांना घेऊन जाणारे लियरजेट-४५ विमान लँडिंग दरम्यान कोसळले. आता या भीषण अपघातात सर्व सहा जणांचा मृत्यू झाला. अजित पवार यांच्या मृत्यूच्या बातमीने महाराष्ट्र आणि राष्ट्रीय राजकारणात खळबळ उडाली आहे. परंतु, अपघाताच्या तांत्रिक कारणाचा तपास प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहे.

अजित पवार यांचे चित्रपट उद्योगाशी खोलवरचे नाते आहे हे फार कमी लोकांना माहिती आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार यांचा जन्म २२ जुलै १९५९ रोजी महाराष्ट्रातील देवळाली येथे झाला. ते शरद पवार यांचे पुतणे आहेत आणि त्यांचे वडील अनंतराव पवार यांनी प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक व्ही. शांताराम यांच्यासोबत काम केले होते. त्यांनी मुंबईतील राजकमल स्टुडिओमध्ये बराच काळ काम केले आणि शांताराम यांच्या टीमचा भाग होते. असे म्हटले जाते की त्यांच्या कामात चित्रपट निर्मितीच्या तांत्रिक आणि प्रशासकीय बाबींचा समावेश होता.

Bigg Boss Marathi 6: ‘बिग बॉस मराठी’त खेळाला नवं वळण! प्यादे कोण, वजीर कोण? प्रोमोंमधून उलगडतोय डाव

निर्मिती प्रक्रियेत त्यांचा महत्त्वाचा वाटा

अनंतराव पवार यांना कोणत्याही चित्रपटाचे निर्माते किंवा दिग्दर्शक म्हणून श्रेय दिले गेले नसले तरी त्यांच्या मैत्रीच्या कथा प्रसिद्ध आहेत. स्टुडिओच्या दैनंदिन कामकाजाचे आणि निर्मिती प्रक्रियेचे व्यवस्थापन करण्यात त्यांचे योगदान होते. राजकमल स्टुडिओच्या काळात ते सर्जनशील वातावरणाचा भाग होते, ज्यात “डॉ. कोटणीस की अमर कहानी,” “दो आँखे बारह हाथ,” “झनक झनक पायल बाजे,” “नवरंग,” “दुनिया ना मान,” आणि “अमर भूपली” सारखे प्रसिद्ध चित्रपट समाविष्ट होते.

अजित यांनी चित्रपटांपेक्षा राजकारण निवडले

अजित यांच्या कुटुंबाची नेहमीच इच्छा होती की अजित यांनी चित्रपट उद्योगात यावे, परंतु त्यांनी राजकारण निवडले. महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षण मंडळातून वरिष्ठ शिक्षणापर्यंत शिक्षण घेतलेल्या अजितला लहानपणापासूनच सामाजिक आणि राजकीय कार्यात रस होता. नंतर त्यांनी त्यांचे काका शरद पवार यांच्या पावलावर पाऊल ठेवण्याचा निर्णय घेतला. अजित पवार यांनी १९८२ मध्ये राजकारणात प्रवेश केला. सुरुवातीला ते एका सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळावर निवडले गेले. नंतर ते पुणे जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष झाले.

प्लेबॅक सिंगिंगला रामराम? Arijit Singh आता फिल्ममेकर, पहिल्या हिंदी चित्रपटाची उत्सुकता शिगेला

काका शरद पवार यांच्यासोबत राजकारणात मिळवला विजय

त्यांनी बारामती येथून काही काळ लोकसभेचे खासदार म्हणून काम केले, परंतु नंतर त्यांनी शरद पवारांसाठी ही जागा सोडली. हळूहळू त्यांनी राजकीयदृष्ट्या एक मजबूत पाय रोवले आणि बारामती प्रदेशात एक प्रभावशाली नेता म्हणून त्यांची ओळख निर्माण झाली. गेल्या ५२ वर्षांपासून बारामती विधानसभा जागेवर पवार कुटुंबाचे वर्चस्व आहे. आतापर्यंत फक्त शरद पवार आणि अजित पवारच या मतदारसंघातून आमदार झाले आहेत. काका आणि पुतण्या दोघांनीही सहा निवडणुका जिंकल्या आहेत. पूर्वी ते काँग्रेसच्या तिकिटावर जिंकले होते.

समर्थकांकडून त्यांना “दादा” म्हणून ओळखले जात असे

नंतर, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर, अजित पवार यांनी या मतदारसंघात सातत्याने पक्षाला विजय मिळवून दिला. वाणिज्य पदवीधर असलेले अजित पवार त्यांच्या समर्थकांमध्ये “दादा” म्हणून ओळखले जात होते. त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार या एक सामाजिक उद्योजक आहेत आणि पडद्यामागे त्यांचे निवडणूक काम आणि रणनीती त्यांनी हाताळली असे मानले जाते. त्यांना पार्थ पवार आणि जय पवार हे दोन मुलगे आहेत. अजित पवारांना शेतीची चांगली समज होती आणि ते स्वतःला शेतीशी जोडलेले नेते म्हणून वर्णन करत होते. त्यांना राजकीय कठोरता आणि तळागाळातील मुद्द्यांबद्दल वचनबद्धता असलेले नेते मानले जात असे.

