IND vs NZ 4th T20I : भारतीय फिरकीपटू कामगिरी उंचावणार? न्यूझीलंडविरुद्ध दबदबा ठेवणार सूर्याआर्मी 

IND vs NZ 4th T20I : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात पाच सामन्यांची टी-२० मालिका खेळली जात आहे. या मालिकेतील पहिले तिनही सामने भारताने जिंकून मालिकेत ३-० अशी आघाडी घेतली आहे. या मालिकेतील चौथा टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना बुधवारी विशाखापट्टणम येथे खेळवण्यात येणार आहे.आतापर्यंत खेळाच्या प्रत्येक पैलूवर वर्चस्व गाजवणारा भारतीय संघ आज न्यूझीलंडविरुद्धच्या चौथ्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यातही आपली दमदार कामगिरी कायम ठेवणार आहे. आता त्यांना त्याच्या फिरकी गोलंदाजांकडूनही दमदार कामगिरीची अपेक्षा आहे.
अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव आणि इशान किशन यांच्या शानदार कामगिरीमुळे भारताने पहिले तीन सामने जिंकले आणि मालिका सुरक्षित केली. तथापि, त्याचे दोन प्रमुख फिरकी गोलंदाज, कुलदीप यादव आणि वरुण चक्रवर्ती अपेक्षेनुसार कामगिरी करण्यात अपयशी ठरले आहेत. कुलदीपने दोन सामन्यांमध्ये फक्त दोन बळी घेतले आहेत आणि तो प्रभावित करण्यात अपयशी ठरला आहे, त्याने प्रति षटक ९.५ धावा दिल्या आहेत.
मागील सामन्यात कुलदीपने तीन महागडे षटकेही टाकली, ज्यात त्याने ३२ धावा दिल्या. जसप्रीत बुमराह, रवी बिश्नोई आणि हार्दिक पंड्या यांच्या उत्कृष्ट गोलंदाजीमुळे भारताने किवी संघाला नऊ बाद १५३ धावांवर रोखले. मागील एकदिवसीय मालिकेतही कुलदीपने चांगली कामगिरी केली नाही, तीन सामन्यांत तीन बळी घेतले आणि प्रति षटक ७.२८ धावा दिल्या. गेल्या सामन्यात चक्रवर्तीला विश्रांती देण्यात आली होती, परंतु त्याच्या गोलंदाजीत पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये तो ज्या तीक्ष्णतेसाठी ओळखला जातो नव्हता.
या संदर्भात, भारत चौथ्या सामन्यात बिश्नोई (गुवाहाटीमध्ये १८ धावांत दोन बळी) ला कायम ठेवायचे की नाही आणि कुलदीपच्या जागी चक्रवर्तीला परत आणून त्याला विश्रांती द्यायची की नाही याचा विचार करेल. भारत अष्टपैलू पटेलच्या दुखापतीमुळे नागपूरमधील पहिल्या अक्षर तंदुरुस्तीवरही बारकाईने लक्ष ठेवेल, कारण तो बोटाच्या सामन्यापासून खेळलेला नाही. भारत या मालिकेत विश्वचषकापूर्वी गोलंदाजी विभागात शिखर गाठण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु सध्या त्याची फलंदाजी अतुलनीय आहे. या मालिकेत भारतीय फलंदाजांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. तिसऱ्या सामन्यात भारताने फक्त १० षटकांत विजय मिळवला.
एकदिवसीय मालिकेत शानदार कामगिरी करणाऱ्या न्यूझीलंड संघाला आतापर्यंत टी-२० मालिकेत चांगली सुरुवात झालेली नाही. त्यांच्या फलंदाजांनी कधीकधी चांगली फलंदाजी केली आहे, परंतु त्यांचे गोलंदाज भारतीय फलंदाजांच्या आक्रमक दृष्टिकोनाचा सामना करण्यात अपयशी ठरले आहेत. हे जेकब डफी हा त्यांचा सर्वात किफायतशीर गोलंदाज आहे, ज्याचा इकॉनॉमी रेट १०.३० आहे, यावरून अंदाज लावता येतो. मॅट हेन्री (१३.८०), काइल जेमिसन (१४.२०), मिचेल सेंटनर (१३.१४) आणि ईश सोधी (१२.५०) हे इतर गोलंदाज भारतीय फलंदाजांना त्रास देण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत.
अभिषेकने ३०० पेक्षा जास्त स्ट्राईक रेटने धावा केल्या आहेत, तर सूर्यकुमार आणि किशनने सुमारे २३० चा स्ट्राईक रेट राखला आहे. गेल्या दोन सामन्यांतून भारताची फलंदाजीची आक्रमकता दिसून येते. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात २०९ आणि १५४ धावांचा (एकूण ३६३ धावा) पाठलाग करताना भारताने अनुक्रमे २५.२ षटकांत फलंदाजी केली. या मालिकेत भारतासाठी एकमेव चिंतेचा विषय संजू सॅमसनचा खराब फॉर्म आहे. त्याने तीन सामन्यांमध्ये ५.३३ च्या सरासरीने फक्त १६ धावा केल्या आहेत.
भारतीय संघ : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकर्णधार), रिंकू सिंग, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, इशान किशन (यष्टीरक्षक), रवी बिश्नोई.
न्यूझीलंड संघ : मिचेल सँटनर (कर्णधार), मायकेल ब्रेसवेल, मार्क चॅपमन, डेव्हॉन कॉनवे, जेकब डफी, जॅक फोक्स, मॅट हेन्री, काइल जेमिसन, बेवन जेकब्स, डॅरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, लॉकी फर्ग्युसन, ईश सोधी, टिम सेफर्ट.