Flightradar24 चा मोठा खुलासा; लँडिंगचा दुसरा प्रयत्न जीवावर बेतला, 35 मिनिटांचा प्रवास अन् महाराष्ट्राने आपला ‘दादा’ गमावला

Ajit Pawar last news live updates Marathi : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक कणखर आणि धडाडीचे नेतृत्व म्हणून ओळखले जाणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांचे आज सकाळी बारामती येथे एका खाजगी विमान अपघातात निधन झाले. फ्लाइट ट्रॅकिंग वेबसाइट ‘फ्लाइटराडार२४’ (Flightradar24) च्या माहितीनुसार, विमानाने बारामती विमानतळावर उतरण्यासाठी पहिला प्रयत्न केला, परंतु तो अयशस्वी ठरल्यानंतर दुसऱ्यांदा प्रयत्न करताना विमानाचे नियंत्रण सुटले आणि ते धावपट्टीपासून अवघ्या १०० फुटांवर कोसळले.
सकाळी ८:१० वाजता मुंबईहून निघालेले ‘VSR व्हेंचर्स’ कंपनीचे लियरजेट ४५ विमान ८:४५ च्या सुमारास बारामतीजवळ आले होते. एका प्रत्यक्षदर्शीने दिलेल्या माहितीनुसार, विमान हवेत असतानाच थोडे अस्थिर दिसत होते. धावपट्टीवर उतरण्यापूर्वीच ते जमिनीवर आदळले आणि मोठा स्फोट झाला. “आम्ही धावत गेलो, पण आगीच्या ज्वाळा इतक्या मोठ्या होत्या की कोणालाही बाहेर काढणे शक्य नव्हते. एकामागून एक ४ ते ५ स्फोट झाले आणि विमानाचे तुकडे झाले,” असे प्रत्यक्षदर्शीने सुन्न होऊन सांगितले.
हा अपघात इतका भीषण होता की विमानातील सर्वांचा जागीच मृत्यू झाला. विमानातील इंधनामुळे आग वेगाने पसरली आणि संपूर्ण विमान जळून खाक झाले. घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनी आणि गावकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृतदेह पूर्णपणे जळाले होते. अखेर हातातील घड्याळ आणि गॉगलवरून अजित पवारांची ओळख पटवण्यात आली. त्यांच्यासोबत त्यांचे सुरक्षा रक्षक आणि वैमानिक सुमित कपूर व शांभवी पाठक यांचाही या दुर्घटनेत अंत झाला.
महाराष्ट्रातून मोठी बातमी येत आहे: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना घेऊन जाणारे विमान महाराष्ट्रातील बारामती येथे कोसळले आहे आणि यात ६ जणांसह अजित पवारांचा मृत्यू झाला आहे.
अजित पवारांचा जन्म २२ जुलै १९५९ रोजी झाला. वडील अनंतराव पवार यांच्या निधनानंतर त्यांचे शिक्षण अर्धवट राहिले, पण काका शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी १९८२ मध्ये राजकारणात पाऊल ठेवले. बारामती लोकसभा मतदारसंघातून खासदार आणि नंतर सलग ७ वेळा आमदार म्हणून निवडून येण्याचा विक्रम त्यांनी केला. ६ वेळा उपमुख्यमंत्रीपद भूषवणारे ते महाराष्ट्राचे एकमेव नेते होते. प्रशासनावरील त्यांची पकड आणि फाईल अडकून न ठेवण्याची त्यांची कार्यपद्धती यामुळे ते प्रशासकीय वर्तुळातही अत्यंत लोकप्रिय होते.
भारताच्या नागरी विमान वाहतुकीच्या इतिहासात यापूर्वीही अनेक मोठे अपघात झाले आहेत. अजित पवारांचा हा अपघात १३ वा मोठा अपघात मानला जात आहे. खाली काही प्रमुख घटनांची यादी दिली आहे:
१. १९९३: औरंगाबादमध्ये इंडियन एअरलाईन्सचे विमान ट्रकशी धडकून ५५ जणांचा मृत्यू.
२. १९९६: चरखी दादरी येथे जगातील सर्वात मोठी दोन विमानांची हवेतील धडक (३४९ बळी).
३. १९९९: इंडियन एअरलाईन्सच्या विमानाचे अपहरण (कंदहार विमानतळ).
४. २०००: अलायन्स एअरचे विमान पाटणा येथे कोसळले (६० मृत्यू).
५. २०१०: एअर इंडिया एक्सप्रेस विमान मंगळूर येथे धावपट्टीवरून घसरले (१५८ मृत्यू).
६. २०२०: कोझिकोड (केरळ) येथे एअर इंडिया एक्सप्रेस विमानाचा अपघात (२१ मृत्यू).
७. २०२५: अहमदाबादमध्ये एअर इंडियाच्या विमानाचा टेकऑफनंतर अपघात (२६० मृत्यू).
८. २०२६: बारामती येथे अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात (५ मृत्यू). (याव्यतिरिक्त भारतीय हवाई दलाचे जॅग्वार आणि इतर हेलिकॉप्टर अपघात मागील दोन वर्षात घडले आहेत). अजित पवारांच्या जाण्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात कधीही न भरून निघणारी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांच्या पश्चात पत्नी सुनेत्रा पवार आणि दोन मुले पार्थ व जय पवार असा परिवार आहे.
