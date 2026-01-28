Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Flightradar24 चा मोठा खुलासा; लँडिंगचा दुसरा प्रयत्न जीवावर बेतला, 35 मिनिटांचा प्रवास अन् महाराष्ट्राने आपला ‘दादा’ गमावला

Ajit Pawar: फ्लाइट ट्रॅकिंग वेबसाइट फ्लाइटराडार२४ नुसार, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान आज सकाळी बारामती विमानतळावर दुसऱ्यांदा जाण्याचा प्रयत्न करत असताना ते कोसळले.

Updated On: Jan 28, 2026 | 02:26 PM
ajit pawar dies in baramati plane crash learjet 45 accident details 2026

Flightradar24 चा मोठा खुलासा; लँडिंगचा दुसरा प्रयत्न जीवावर बेतला, ३५ मिनिटांचा प्रवास अन् महाराष्ट्राने आपला 'दादा' गमावला ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • भीषण अपघात: बारामती विमानतळावर लँडिंगच्या दुसऱ्या प्रयत्नात ‘लियरजेट ४५’ (Learjet 45) विमान कोसळले आणि स्फोट होऊन विमानाला भीषण आग लागली.
  • ५ जणांचा मृत्यू: या दुर्घटनेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, त्यांचे पीएसओ, सहाय्यक आणि दोन अनुभवी वैमानिकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून मृतदेह ओळखणेही कठीण झाले होते.
  • राज्यावर शोककळा: जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचारार्थ बारामतीला जात असताना सकाळी ८:४५ च्या सुमारास हा अपघात झाला; सरकारने ३ दिवसांचा राज्य दुखवटा जाहीर केला आहे.

Ajit Pawar last news live updates Marathi : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक कणखर आणि धडाडीचे नेतृत्व म्हणून ओळखले जाणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांचे आज सकाळी बारामती येथे एका खाजगी विमान अपघातात निधन झाले. फ्लाइट ट्रॅकिंग वेबसाइट ‘फ्लाइटराडार२४’ (Flightradar24) च्या माहितीनुसार, विमानाने बारामती विमानतळावर उतरण्यासाठी पहिला प्रयत्न केला, परंतु तो अयशस्वी ठरल्यानंतर दुसऱ्यांदा प्रयत्न करताना विमानाचे नियंत्रण सुटले आणि ते धावपट्टीपासून अवघ्या १०० फुटांवर कोसळले.

डोळ्यादेखत विमानाचा गोळा झाला!

सकाळी ८:१० वाजता मुंबईहून निघालेले ‘VSR व्हेंचर्स’ कंपनीचे लियरजेट ४५ विमान ८:४५ च्या सुमारास बारामतीजवळ आले होते. एका प्रत्यक्षदर्शीने दिलेल्या माहितीनुसार, विमान हवेत असतानाच थोडे अस्थिर दिसत होते. धावपट्टीवर उतरण्यापूर्वीच ते जमिनीवर आदळले आणि मोठा स्फोट झाला. “आम्ही धावत गेलो, पण आगीच्या ज्वाळा इतक्या मोठ्या होत्या की कोणालाही बाहेर काढणे शक्य नव्हते. एकामागून एक ४ ते ५ स्फोट झाले आणि विमानाचे तुकडे झाले,” असे प्रत्यक्षदर्शीने सुन्न होऊन सांगितले.

हे देखील वाचा : Ajit Pawar Plane Crash: राज्याच्या राजकारणातील किंगमेकर हरपला; बारामतीच्या मातीतच राजकीय कुस्तीचे डावपेच केले आत्मसात

ओळख पटवणेही झाले कठीण

हा अपघात इतका भीषण होता की विमानातील सर्वांचा जागीच मृत्यू झाला. विमानातील इंधनामुळे आग वेगाने पसरली आणि संपूर्ण विमान जळून खाक झाले. घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनी आणि गावकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृतदेह पूर्णपणे जळाले होते. अखेर हातातील घड्याळ आणि गॉगलवरून अजित पवारांची ओळख पटवण्यात आली. त्यांच्यासोबत त्यांचे सुरक्षा रक्षक आणि वैमानिक सुमित कपूर व शांभवी पाठक यांचाही या दुर्घटनेत अंत झाला.

राजकारणातील ‘राजा’ आणि ‘दादा’

अजित पवारांचा जन्म २२ जुलै १९५९ रोजी झाला. वडील अनंतराव पवार यांच्या निधनानंतर त्यांचे शिक्षण अर्धवट राहिले, पण काका शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी १९८२ मध्ये राजकारणात पाऊल ठेवले. बारामती लोकसभा मतदारसंघातून खासदार आणि नंतर सलग ७ वेळा आमदार म्हणून निवडून येण्याचा विक्रम त्यांनी केला. ६ वेळा उपमुख्यमंत्रीपद भूषवणारे ते महाराष्ट्राचे एकमेव नेते होते. प्रशासनावरील त्यांची पकड आणि फाईल अडकून न ठेवण्याची त्यांची कार्यपद्धती यामुळे ते प्रशासकीय वर्तुळातही अत्यंत लोकप्रिय होते.

हे देखील वाचा : Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र पोरका, तिरंगा अर्ध्यावर! उपमुख्यमंत्र्यांना निरोप देण्यासाठी काय आहे प्रोटोकॉल? जाणून घ्या नियम

भारतातील प्रमुख विमान अपघात (Aviation Tragedies in India)

भारताच्या नागरी विमान वाहतुकीच्या इतिहासात यापूर्वीही अनेक मोठे अपघात झाले आहेत. अजित पवारांचा हा अपघात १३ वा मोठा अपघात मानला जात आहे. खाली काही प्रमुख घटनांची यादी दिली आहे:

१. १९९३: औरंगाबादमध्ये इंडियन एअरलाईन्सचे विमान ट्रकशी धडकून ५५ जणांचा मृत्यू.

२. १९९६: चरखी दादरी येथे जगातील सर्वात मोठी दोन विमानांची हवेतील धडक (३४९ बळी).

३. १९९९: इंडियन एअरलाईन्सच्या विमानाचे अपहरण (कंदहार विमानतळ).

४. २०००: अलायन्स एअरचे विमान पाटणा येथे कोसळले (६० मृत्यू).

५. २०१०: एअर इंडिया एक्सप्रेस विमान मंगळूर येथे धावपट्टीवरून घसरले (१५८ मृत्यू).

६. २०२०: कोझिकोड (केरळ) येथे एअर इंडिया एक्सप्रेस विमानाचा अपघात (२१ मृत्यू).

७. २०२५: अहमदाबादमध्ये एअर इंडियाच्या विमानाचा टेकऑफनंतर अपघात (२६० मृत्यू).

८. २०२६: बारामती येथे अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात (५ मृत्यू). (याव्यतिरिक्त भारतीय हवाई दलाचे जॅग्वार आणि इतर हेलिकॉप्टर अपघात मागील दोन वर्षात घडले आहेत). अजित पवारांच्या जाण्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात कधीही न भरून निघणारी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांच्या पश्चात पत्नी सुनेत्रा पवार आणि दोन मुले पार्थ व जय पवार असा परिवार आहे.

 

Frequently Asked Questions

  • Que: अजित पवारांचे विमान कोठे कोसळले?

    Ans: त्यांचे विमान बारामती विमानतळाच्या धावपट्टीपासून सुमारे १०० फूट अंतरावर कोसळले.

  • Que: विमानाचा अपघात कोणत्या तांत्रिक कारणाने झाला?

    Ans: प्राथमिक माहितीनुसार, लँडिंगच्या दुसऱ्या प्रयत्नात नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाला; अधिकृत तपास डीजीसीए (DGCA) करत आहे.

  • Que: विमानाचे मालक कोण होते?

    Ans: हे विमान दिल्लीस्थित 'VSR व्हेंचर्स' या खाजगी चार्टर कंपनीचे होते.

Published On: Jan 28, 2026 | 02:26 PM

