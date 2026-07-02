Vastu Tips: धावणाऱ्या घोड्याचा फोटो की हत्तीची मूर्ती; कोणामुळे मिळतो अधिक लाभ

वास्तुशास्त्र आणि फेंगशुईमध्ये घराच्या सजावटीच्या अनेक वस्तूंचे वर्णन आहे, ज्यांना सकारात्मकता आणि शुभतेचे प्रतीक मानले जाते. यामध्ये धावणाऱ्या घोड्यांच्या आणि हत्तींच्या मूर्तींचा समावेश आहे. दरम्यान, लोकांना अनेकदा प्रश्न पडतो की आपल्या घरात धावणाऱ्या घोड्याची मूर्ती ठेवावी की हत्तीची. वास्तुशास्त्रानुसार, दोघांचेही वेगवेगळे फायदे आहेत आणि आपल्या गरजेनुसार एकाची निवड करणे उत्तम ठरते. या दोन्हींशी संबंधित वास्तु नियम आणि फायदे जाणून घेऊया.
वास्तुशास्त्र आणि फेंगशुईनुसार, धावणारे घोडे हे ऊर्जा, आत्मविश्वास आणि पुढे जाण्याच्या प्रेरणेचे प्रतीक मानले जातात. त्यांना आपल्या घरात किंवा कार्यालयात ठेवल्याने करिअर, व्यवसाय आणि अभ्यासात चांगले यश मिळण्याची शक्यता वाढते, असा विश्वास आहे. म्हणूनच ते विशेषतः नोकरदार, व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये लोकप्रिय आहेत.
वास्तूशास्त्रानुसार, धावणाऱ्या सात घोड्यांचे चित्र किंवा मूर्ती सर्वात शुभ मानली जाते. घरात सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करण्यासाठी घोड्यांचे तोंड आतल्या दिशेला असल्याची खात्री करा. चुकीच्या दिशेला ठेवलेल्या मूर्तीमुळे अपेक्षित लाभ मिळण्याची शक्यता कमी असते.
वास्तुशास्त्रानुसार, हत्तीची मूर्ती ही शक्ती, बुद्धिमत्ता आणि सुदैवाचे प्रतीक मानली जाते. घरात हत्तीची मूर्ती ठेवल्याने कुटुंबात शांती व आनंद येतो आणि आर्थिक परिस्थितीत स्थिरता येते, असा विश्वास आहे. कुटुंबाच्या कल्याणासाठी आणि सुरक्षेसाठी हे शुभ मानले जाते.
वास्तुशास्त्रानुसार, सोंड वर उचललेला हत्ती शुभ मानला जातो. असे म्हटले जाते की तो धन आणि सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करतो. हत्तींच्या जोड्या किंवा सोंडा एकमेकांत गुंतवलेल्या हत्तींच्या मूर्ती कुटुंबातील सदस्यांमध्ये प्रेम, सलोखा आणि परस्पर विश्वास वाढवतात असे मानले जाते.
भरधाव वेगाने धावणाऱ्या घोड्याच्या आणि हत्तीच्या पुतळ्याचे महत्त्व वेगवेगळे मानले जाते. जर तुमचे ध्येय करिअरमध्ये प्रगती करणे किंवा व्यवसायात यश मिळवणे असेल, तर भरधाव वेगाने धावणाऱ्या घोड्याचा फोटो हा एक उत्तम आणि परिपूर्ण पर्याय आहे. जर तुम्हाला घरात शांतता, आर्थिक स्थैर्य आणि सकारात्मक वातावरण हवे असेल, तर हत्तीचा फोटो किंवा मूर्ती ही एक चांगली निवड आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: वास्तुशास्त्रानुसार, धावणाऱ्या घोड्याचा फोटो प्रगती, यश, आत्मविश्वास आणि सकारात्मक ऊर्जेचे प्रतीक मानला जातो.
Ans: यासाठी एकच उत्तर नाही. वास्तुशास्त्रानुसार, करिअर आणि प्रगतीसाठी घोड्याचे चित्र, तर स्थैर्य, धन आणि सुख-समृद्धीसाठी हत्तीची मूर्ती शुभ मानली जाते.
Ans: वास्तुशास्त्रातील काही मान्यतांनुसार, घोड्याचे चित्र पूर्व किंवा दक्षिण दिशेला लावणे शुभ मानले जाते. विविध परंपरांमध्ये याबाबत मतभेद आढळू शकतात