Pradosh Vrat: जुलै महिन्यातील पहिले प्रदोष व्रत कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

प्रदोष व्रत प्रत्येक महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील शुक्ल पक्षाच्या त्रयोदशी तिथीला (कृष्ण पक्षाच्या तिसऱ्या दिवशी) पाळले जाते. हे व्रत भगवान शिवाला समर्पित आहे. प्रदोष व्रताला हे नाव ज्या दिवशी येते त्या दिवसावरून दिले आहे. प्रदोष व्रत हे भगवान शिवाचा आशीर्वाद मिळवण्याची सर्वोत्तम संधी मानली जाते. या व्रतादरम्यान, प्रदोष काळात भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांची पूजा केली जाते.
धार्मिक श्रद्धेनुसार प्रदोष व्रताच्या दिवशी खऱ्या मनाने पूजा आणि उपवास केल्याने तसेच सांगितलेल्या विधींचे पालन केल्याने भगवान शिव प्रसन्न होतात आणि जीवनातील सर्व अडथळे दूर होतात. प्रदोष व्रताच्या प्रभावाने जीवनात सुख आणि समृद्धी येते, तसेच मृत्यूनंतर मोक्षही मिळतो. द्रिक पंचांगानुसार, जुलै महिन्यातील पहिले प्रदोष व्रत १२ जुलै रोजी पाळले जाणार आहे. हा दिवस रविवार असल्याने, याला रवी प्रदोष व्रत म्हटले जाईल. प्रदोष व्रत कधी आहे, मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या
द्रिक पंचांगानुसार, आषाढ महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील त्रयोदशी तिथी रविवार, १२ जुलै रोजी पहाटे २:०४ वाजता सुरू होईल. ही तिथी त्याच दिवशी रात्री १०:२९ वाजता संपेल. १२ जुलै रोजी प्रदोष काळ सुरू होईल. त्यामुळे, प्रदोष व्रत रविवार, १२ जुलै रोजी पाळले जाणार आहे. यावेळी रविवार असल्याने रवी प्रदोष व्रत असे म्हटले जाईल.
द्रिक पंचांगानुसार, १२ जुलै रोजी भगवान शिवाच्या पूजेसाठी प्रदोष काळ सायंकाळी ७:३६ ते रात्री ९:२० पर्यंत असेल. भक्तांना शिवाची उपासना करण्यासाठी एकूण १ तास ४४ मिनिटे मिळतील. अशी धार्मिक श्रद्धा आहे की प्रदोष काळात भगवान शिवाची विधीवत पूजा आणि अभिषेक केल्याने विशेष लाभ मिळतो.
रवी प्रदोष व्रताच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्नान करून स्वच्छ वस्त्रे परिधान करावी.
यानंतर, दिवसभर उपवास करण्याचा आणि सात्विक जीवनशैलीचा अवलंब करण्याचा संकल्प करा.
प्रदोष काळात, भगवान शिवाच्या शिवलिंगाला गंगाजल, दूध, दही, मध, तूप आणि साखर यांचा अभिषेक करा.
यानंतर, बेलपत्र, धोतरा, भांग, पांढरी फुले आणि फळे अर्पण करा.
पूजेदरम्यान ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्राचा जप करा. प्रदोष व्रताची कथा सांगा.
शिव चालीसा किंवा शिव स्तुतीचे पठण करा.
शेवटी, भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांची आरती करा आणि त्यांच्या चरणी आपल्या इच्छा अर्पण करा.
रवी प्रदोष व्रत हा भगवान शिव तसेच सूर्यदेवाचा आशीर्वाद प्राप्त करण्याचा एक विशेष प्रसंग मानला जातो. धार्मिक मान्यतेनुसार, या दिवशी शिव आणि सूर्याची एकत्र पूजा केल्याने करिअर आणि व्यवसायाच्या प्रगतीसाठी नवीन संधी उपलब्ध होऊ शकतात. जे लोक आपल्या कार्यक्षेत्रात पदोन्नती आणि यश मिळवू इच्छितात, त्यांच्यासाठी हा उपवास अत्यंत शुभ मानला जातो. धार्मिक ग्रंथांनुसार, भक्तिभावाने आणि योग्य विधींसह हा उपवास पाळल्याने अनेक दुःखे व पापे दूर होतात आणि कुटुंबात सुख, समृद्धी व धन प्राप्त होते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जुलैमधील पहिले प्रदोष व्रत रविवार, 12 जुलै रोजी आहे
Ans: प्रदोष व्रत हे भगवान शिव आणि माता पार्वती यांना समर्पित आहे. या दिवशी उपवास, पूजा आणि शिवनामस्मरण केल्यास पापांचा क्षय होऊन सुख, शांती आणि मनोकामना पूर्ण होतात, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार प्रदोष व्रत केल्याने भगवान शिवाची कृपा प्राप्त होते, वैवाहिक जीवनात सुख-समृद्धी येते, मानसिक शांती लाभते आणि जीवनातील अडथळे दूर होण्यास मदत होते, अशी श्रद्धा आहे.