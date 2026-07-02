गुरुवार, 2 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • When Is The First Pradosh Vrat In The Month Of July Muhurta Puja Method Importance

Pradosh Vrat: जुलै महिन्यातील पहिले प्रदोष व्रत कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Updated On: Jul 02, 2026 | 11:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

जुलै महिन्यातील पहिले प्रदोष व्रत रविवार, 12 जुलै रोजी आहे. हे व्रत रविवारी येत असल्याने त्याला रवी प्रदोष व्रत असे म्हटले जाईल. हे व्रत भगवान शिव आणि पार्वती यांना समर्पित आहे. यावेळी हे व्रत पाळल्याने भगवान शिव प्रसन्न होतात आणि व्यक्तीच्या जीवनातील सर्व अडथळे दूर होतात, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • जुलै महिन्यातील पहिले प्रदोष व्रत कधी आहे
  • प्रदोष व्रताच्या दिवशी पूजेसाठी काय आहे मुहूर्त
  • प्रदोष व्रताला रवी प्रदोष व्रत का म्हटले जाते
 

 

प्रदोष व्रत प्रत्येक महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील शुक्ल पक्षाच्या त्रयोदशी तिथीला (कृष्ण पक्षाच्या तिसऱ्या दिवशी) पाळले जाते. हे व्रत भगवान शिवाला समर्पित आहे. प्रदोष व्रताला हे नाव ज्या दिवशी येते त्या दिवसावरून दिले आहे. प्रदोष व्रत हे भगवान शिवाचा आशीर्वाद मिळवण्याची सर्वोत्तम संधी मानली जाते. या व्रतादरम्यान, प्रदोष काळात भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांची पूजा केली जाते.

धार्मिक श्रद्धेनुसार प्रदोष व्रताच्या दिवशी खऱ्या मनाने पूजा आणि उपवास केल्याने तसेच सांगितलेल्या विधींचे पालन केल्याने भगवान शिव प्रसन्न होतात आणि जीवनातील सर्व अडथळे दूर होतात. प्रदोष व्रताच्या प्रभावाने जीवनात सुख आणि समृद्धी येते, तसेच मृत्यूनंतर मोक्षही मिळतो. द्रिक पंचांगानुसार, जुलै महिन्यातील पहिले प्रदोष व्रत १२ जुलै रोजी पाळले जाणार आहे. हा दिवस रविवार असल्याने, याला रवी प्रदोष व्रत म्हटले जाईल. प्रदोष व्रत कधी आहे, मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या

कधी आहे प्रदोष व्रत

द्रिक पंचांगानुसार, आषाढ महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील त्रयोदशी तिथी रविवार, १२ जुलै रोजी पहाटे २:०४ वाजता सुरू होईल. ही तिथी त्याच दिवशी रात्री १०:२९ वाजता संपेल. १२ जुलै रोजी प्रदोष काळ सुरू होईल. त्यामुळे, प्रदोष व्रत रविवार, १२ जुलै रोजी पाळले जाणार आहे. यावेळी रविवार असल्याने रवी प्रदोष व्रत असे म्हटले जाईल.

Sai Baba Story: साईबाबा, कॉलरा आणि गव्हाच्या पिठाचा उपाय, काय आहे यामागील कथा

रवी प्रदोष व्रत मुहूर्त

द्रिक पंचांगानुसार, १२ जुलै रोजी भगवान शिवाच्या पूजेसाठी प्रदोष काळ सायंकाळी ७:३६ ते रात्री ९:२० पर्यंत असेल. भक्तांना शिवाची उपासना करण्यासाठी एकूण १ तास ४४ मिनिटे मिळतील. अशी धार्मिक श्रद्धा आहे की प्रदोष काळात भगवान शिवाची विधीवत पूजा आणि अभिषेक केल्याने विशेष लाभ मिळतो.

कशी पूजा करावी

रवी प्रदोष व्रताच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्नान करून स्वच्छ वस्त्रे परिधान करावी.

यानंतर, दिवसभर उपवास करण्याचा आणि सात्विक जीवनशैलीचा अवलंब करण्याचा संकल्प करा.

प्रदोष काळात, भगवान शिवाच्या शिवलिंगाला गंगाजल, दूध, दही, मध, तूप आणि साखर यांचा अभिषेक करा.

यानंतर, बेलपत्र, धोतरा, भांग, पांढरी फुले आणि फळे अर्पण करा.

पूजेदरम्यान ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्राचा जप करा. प्रदोष व्रताची कथा सांगा.

शिव चालीसा किंवा शिव स्तुतीचे पठण करा.

शेवटी, भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांची आरती करा आणि त्यांच्या चरणी आपल्या इच्छा अर्पण करा.

Gold Ring Tips: चुकीच्या बोटात सोन्याची अंगठी घातल्याने शनिचा प्रभाव वाढतो का? जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्रीय नियम

प्रदोष व्रताचे महत्त्व

रवी प्रदोष व्रत हा भगवान शिव तसेच सूर्यदेवाचा आशीर्वाद प्राप्त करण्याचा एक विशेष प्रसंग मानला जातो. धार्मिक मान्यतेनुसार, या दिवशी शिव आणि सूर्याची एकत्र पूजा केल्याने करिअर आणि व्यवसायाच्या प्रगतीसाठी नवीन संधी उपलब्ध होऊ शकतात. जे लोक आपल्या कार्यक्षेत्रात पदोन्नती आणि यश मिळवू इच्छितात, त्यांच्यासाठी हा उपवास अत्यंत शुभ मानला जातो. धार्मिक ग्रंथांनुसार, भक्तिभावाने आणि योग्य विधींसह हा उपवास पाळल्याने अनेक दुःखे व पापे दूर होतात आणि कुटुंबात सुख, समृद्धी व धन प्राप्त होते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: जुलैमधील पहिले प्रदोष व्रत कधी आहे?

    Ans: जुलैमधील पहिले प्रदोष व्रत रविवार, 12 जुलै रोजी आहे

  • Que: प्रदोष व्रताचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: प्रदोष व्रत हे भगवान शिव आणि माता पार्वती यांना समर्पित आहे. या दिवशी उपवास, पूजा आणि शिवनामस्मरण केल्यास पापांचा क्षय होऊन सुख, शांती आणि मनोकामना पूर्ण होतात, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: प्रदोष व्रत केल्याने कोणते लाभ मिळतात?

    Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार प्रदोष व्रत केल्याने भगवान शिवाची कृपा प्राप्त होते, वैवाहिक जीवनात सुख-समृद्धी येते, मानसिक शांती लाभते आणि जीवनातील अडथळे दूर होण्यास मदत होते, अशी श्रद्धा आहे.

Web Title: When is the first pradosh vrat in the month of july muhurta puja method importance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 02, 2026 | 11:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sai Baba Story: साईबाबा, कॉलरा आणि गव्हाच्या पिठाचा उपाय, काय आहे यामागील कथा
1

Sai Baba Story: साईबाबा, कॉलरा आणि गव्हाच्या पिठाचा उपाय, काय आहे यामागील कथा

Gold Ring Tips: चुकीच्या बोटात सोन्याची अंगठी घातल्याने शनिचा प्रभाव वाढतो का? जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्रीय नियम
2

Gold Ring Tips: चुकीच्या बोटात सोन्याची अंगठी घातल्याने शनिचा प्रभाव वाढतो का? जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्रीय नियम

Numberlogy: मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या
3

Numberlogy: मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील ते जाणून घ्या

Shani Gochar: 2 जुलैपासून शनिदेवाची विशेष कृपा; या राशींच्या लोकांना करिअर आणि आर्थिक लाभाची शक्यता
4

Shani Gochar: 2 जुलैपासून शनिदेवाची विशेष कृपा; या राशींच्या लोकांना करिअर आणि आर्थिक लाभाची शक्यता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pradosh Vrat: जुलै महिन्यातील पहिले प्रदोष व्रत कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Pradosh Vrat: जुलै महिन्यातील पहिले प्रदोष व्रत कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Jul 02, 2026 | 11:30 AM
Mumbai News: आपत्कालीन हेल्पलाईन ६ तास ठप्प! दुर्घटना घडल्यास जबाबदार कोण? मुंबईकरांचा महानगरपालिकेला सवाल

Mumbai News: आपत्कालीन हेल्पलाईन ६ तास ठप्प! दुर्घटना घडल्यास जबाबदार कोण? मुंबईकरांचा महानगरपालिकेला सवाल

Jul 02, 2026 | 11:30 AM
Abhijeet Sawant : 20 वर्षांनंतर अभिजीत सावंत ‘इंडियन आयडॉल’च्या मंचावर, वीकेंड स्पेशल एपिसोडमध्ये रंगणार खास परफॉर्मन्स

Abhijeet Sawant : 20 वर्षांनंतर अभिजीत सावंत ‘इंडियन आयडॉल’च्या मंचावर, वीकेंड स्पेशल एपिसोडमध्ये रंगणार खास परफॉर्मन्स

Jul 02, 2026 | 11:26 AM
Greece Wildfire : ग्रीसमध्ये वणव्याचा कहर! अल्पवयीन मुलासह वडिलांचा आगीत होरपळून मृत्यू, अनेक भागांत अलर्ट जारी

Greece Wildfire : ग्रीसमध्ये वणव्याचा कहर! अल्पवयीन मुलासह वडिलांचा आगीत होरपळून मृत्यू, अनेक भागांत अलर्ट जारी

Jul 02, 2026 | 11:26 AM
IND vs ENG: सामना पावसामुळे रद्द, पण जोस बटलरने रचला इतिहास; धोनी-गिलख्रिस्टला मागे टाकत केला ‘महाविक्रम’

IND vs ENG: सामना पावसामुळे रद्द, पण जोस बटलरने रचला इतिहास; धोनी-गिलख्रिस्टला मागे टाकत केला ‘महाविक्रम’

Jul 02, 2026 | 11:22 AM
Ketan Agrawal Muder Case: दरीत ढकलण्यापूर्वी केतनचा मोबाईल सियाकडे; पोलिसांच्या तपासात मोठा खुलासा

Ketan Agrawal Muder Case: दरीत ढकलण्यापूर्वी केतनचा मोबाईल सियाकडे; पोलिसांच्या तपासात मोठा खुलासा

Jul 02, 2026 | 11:04 AM
Ashok Kharat Case : अशोक खरातच्या अडचणी आणखी वाढणार; एक-दोन नाहीतर तब्बल 105 साक्षीदार तयार

Ashok Kharat Case : अशोक खरातच्या अडचणी आणखी वाढणार; एक-दोन नाहीतर तब्बल 105 साक्षीदार तयार

Jul 02, 2026 | 11:01 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा