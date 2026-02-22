Skanda Sashti 2026: फेब्रुवारी महिन्यात स्कंद षष्ठी कधी आहे, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि नियम

सनातन धर्मामध्ये स्कंद षष्ठीला विशेष महत्त्व आहे. हे व्रत देवतांचे सेनापती आणि भगवान शिवांचे मोठे पुत्र भगवान कार्तिकेय यांना समर्पित आहे. भगवान कार्तिकेयांना मुरूगम आणि सुब्रमण्यम देखील म्हटले जाते. प्रत्येक महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील षष्ठी तिथीला स्कंद षष्ठीचे व्रत पाळले जाते. षष्ठीच्या दिवशी भगवान कार्तिकेयची विधिवत पूजा करावी.
स्कंद षष्ठीला भगवान कार्तिकेयाची पूजा केल्याने आशीर्वादाने आरोग्याच्या समस्या, शत्रू, जीवनाशी संबंधित समस्या दूर होतात. याव्यतिरिक्त मुलांना दिर्घायुष्य, चांगले आरोग्य आणि प्रगती होते. ज्या महिलांना अपत्यप्राप्ती हवी आहे त्यांनी हे व्रत करण्याचा सल्ला दिला जातो. फेब्रुवारी महिन्यातील स्कंद षष्ठी कधी आहे, महत्त्व आणि नियम जाणून घ्या
पंचांगानुसार, यावेळी फाल्गुन महिन्यातील शुल्क पक्षातील षष्ठी तिथिची सुरुवात रविवार, 22 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11.9 मिनिटांनी होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती सोमवार, 23 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 9.9 मिनिटांनी होणार आहे. अशा वेळी रविवार, 22 फेब्रुवारी रोजी स्कंद षष्ठीचे व्रत पाळले जाणार आहे.
स्कंद षष्ठीच्या दिवशी ब्रम्ह मुहूर्त 5.12 वाजल्यापासून 6.3 पर्यंत असेल. तर अभिजित मुहूर्त दुपारी 12.12 वाजल्यापासून 12. 58 मिनिटांपर्यंत असेल. गोधुली मुहूर्त संध्याकाळी 6.14 ते 6.39 पर्यंत असेल. अमृत काळ सकाळी 11.4 ते दुपारी 12.35 पर्यंत असेल. निशिता मुहूर्त रात्री 12.9 ते 12.59 पर्यंत असेल.
स्कंद षष्ठीच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून आवरून झाल्यानंतर स्वच्छ कपडे परिधान करा. त्यानंतर देव्हारा साफ करून घ्या. नंतर भगवान कार्तिकेयाच्या मूर्ती किंवा चित्राची स्थापना करा. त्याची विधीपूर्वक पूजा करा. त्यांना फळ, फूल, मिठाई आणि हंगामी फळांचा नैवेद्य दाखवा. या व्रताची कथा वाचा. कार्तिकेयाच्या मंत्रांचा जप करा. शेवटी आरती करा.
स्कंद षष्ठी व्रताची दिवसभर ब्रम्हचर्याचे पालन करावे. सूर्योदयाच्या वेळी व्रताची पूजा करावी. व्रताचे पालन भगवान सूर्याला पाणी देऊन करावे. वाईट विचार करण्याचे टाळा. नकारात्मक गोष्टींपासून दूर राहा. केस धुण्याचे टाळा.
पूजेनंतर कापूरचा वापर करून भगवान कार्तिकेयाची आरती करावी. आरतीनंतर नकळत झालेल्या चुकांबद्दल क्षमा मागा. संध्याकाळी मंदिरात दिवा दान करा.
Ans: फेब्रुवारी महिन्यातील स्कंद षष्ठी रविवार, 22 फेब्रुवारी रोजी आहे
Ans: स्कंद षष्ठी हा दिवस भगवान कार्तिकेय (मुरुगन/स्कंद) यांना समर्पित आहे. या दिवशी उपवास आणि पूजा केल्यास शत्रूंवर विजय, धैर्य, आरोग्य आणि संततीसुख मिळते, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: लाल किंवा पिवळी फुले अर्पण करणे शुभ मानले जाते, मुलांच्या आरोग्यासाठी आणि शिक्षणात प्रगतीसाठी प्रार्थना करावी, गरजूंना अन्नदान करणे पुण्यकारक मानले जाते.