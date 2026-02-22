Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

२३ गावांतील ३० वर्षे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारकडून वाढीव एफएसआय मंजूर

राज्यात पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह अनेक महापालिकांची हद्दवाढ करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी विशेष नियोजन प्राधिकरणेही स्थापन करण्यात आली आहेत.

Updated On: Feb 22, 2026 | 09:35 AM
UDCPR Amendment 2026, Incentive FSI for Pune, 23 Villages Redevelopment,

पुणे: २३ गावांतील ३० वर्षे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारकडून वाढीव एफएसआय मंजूर.

Follow Us:
Follow Us:
  • इमारत ग्रामपंचायत हद्दीत असताना किमान ३० वर्षे जुनी असावी.
  • संबंधित इमारतीतील सदनिकांवर महापालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कर आकारणी झालेली असणे अनिवार्य
  • पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट झालेली २३ गावे व इतर विशेष प्राधिकरणांमधील जुनी बांधकामे.
 

23 Villages Redevelopment :  महापालिका अथवा विशेष प्राधिकरणाच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांतील जुन्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या सदनिकाधारकांसाठी दिलासादायक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, अशा इमारतींचा पुनर्विकास करताना ठरावीक अटींवर वाढीव एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) वापरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ‘एकत्रिकृत विकास नियंत्रण प्रोत्साहनपर नियमावली’ (यूडीसीपीआर) मधील तरतुदींमध्ये वासाठी सुधारणा करण्यात आली असून, त्याचा लाभ महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांतील जुन्या बांधकामांना होणार आहे. संबंधित इमारत ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत किमान ३० वर्षापूर्वी बांधलेली असावी आणि त्या इमारतीतील सदनिकांवर कर (मिळकतकर) आकारणी झालेली असावी, अशा दोन प्रमुख अटी घालण्यात आल्या आहेत.

राज्यातील पाचवी-आठवीच्या विद्यार्थ्यांची आज शिष्यवृत्ती परीक्षा; प्रशासनाकडून विशेष तयारी

राज्यात पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह अनेक महापालिकांची हद्दवाढ करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी विशेष नियोजन प्राधिकरणेही स्थापन करण्यात आली आहेत. वाढीव हद्दींसाठी विकास आराखडे तयार करण्याची प्रक्रिया अनेकदा विलंबाने पूर्ण होते. दरम्यान, या भागांतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासंदर्भात नियमांतील अस्पष्टतेमुळे अडचणी निर्माण होत होत्या. महापालिकेत समाविष्ट होण्यापूर्वी ग्रामपंचायतींकडून परवानगी घेऊन किंवा काही ठिकाणी परवानगीशिवाय उभारण्यात आलेल्या इमारतींची संख्या मोठी आहे. अशा इमारतींच्या पुनर्विकासावेळी ‘यूडीसीपीआर’ लागू नसल्याने वाढीव एफएसआयचा लाभ मिळत नव्हता. नव्या निर्णयामुळे मान्य एफएसआयव्यतिरिक्त जादा एफएसआय वापरून बांधकाम करणे शक्य होणार आहे.

सरकारच्या आदेशातील संदिग्धता कायम

जुन्या इमारतीच्या पुनर्विकासाला गती देण्याचा सरकारचा उद्देश असला, तरी आदेशातील काही बाबी संदिग्ध असल्याची चर्चा बांधकाम क्षेत्रात सुरू आहे. ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत परवानगीशिवाय उभारलेल्या इमारतीमधील रहिवाशांकडूनही कर आकारणी केली जाते. त्यामुळे केवळ ३० वर्षे जुनी इमारत’ आणि ‘कर आकारणी या अटी पुरेशा ठरणार का, तसेच अनधिकृत बांधकामाच्या पुनर्विकासालाही यामुळे मार्ग मोकळा होगार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

35 हजारांची लाच घेणं भोवलं; पौड पोलीस ठाण्यातील सहायक फौजदाराला रंगेहात पकडले

वाढीव FSI साठी प्रमुख अटी:

या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने दोन मुख्य अटी घातल्या आहेत:
१. इमारतीचे वय: संबंधित इमारत ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत असताना किमान ३० वर्षांपूर्वी बांधलेली असावी.
२. कराची नोंद: त्या इमारतीतील सदनिकांवर रीतसर मत्ताकर (Property Tax) आकारणी झालेली असणे अनिवार्य आहे.

काय होईल फायदा?

जादा चटई क्षेत्र: वाढीव एफएसआय मिळाल्यामुळे रहिवाशांना पुनर्विकासानंतर अधिक प्रशस्त जागा मिळू शकेल.

सुरक्षित घरे: ३० वर्षांहून अधिक जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा होईल, ज्यामुळे नागरिकांना सुरक्षित घरे मिळतील.

प्रशासकीय सुटसुटीतपणा: महापालिका हद्दीत आल्यानंतर या इमारतींच्या बांधकामाबाबत असलेल्या तांत्रिक अडचणी या निर्णयामुळे सुटण्यास मदत होईल.

पुणे महानगरपालिकेच्या २३ गावांतील हजारो सदनिकाधारकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला असून, रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प आता मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.

Web Title: Pune 23 villages redevelopment increased fsi udcpr amendment maharashtra govt

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 22, 2026 | 09:33 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘गोंधळ’चे कोट्यवधींचे OTT डील? दिग्दर्शकाने एकाच दिवशी खरेदी केल्या ४ आलिशान गाड्या
1

‘गोंधळ’चे कोट्यवधींचे OTT डील? दिग्दर्शकाने एकाच दिवशी खरेदी केल्या ४ आलिशान गाड्या

पुण्यावरून नाशिकला जायचे आहे? मग ही बातमी वाचाच; चाकण- तळेगावजवळ…
2

पुण्यावरून नाशिकला जायचे आहे? मग ही बातमी वाचाच; चाकण- तळेगावजवळ…

‘या’ कंपनीच्या तब्बल 6.42 लाख SUV मध्ये आली खराबी; आता रिकॉल जारी, नेमकं घडलं काय? जाणून घ्या
3

‘या’ कंपनीच्या तब्बल 6.42 लाख SUV मध्ये आली खराबी; आता रिकॉल जारी, नेमकं घडलं काय? जाणून घ्या

Aurangabad Bench: एकल मातेच्या मुलीला मिळणार आईचे नाव आणि जात; औरंगाबाद खंडपीठाचा ऐतिहासिक निर्णय
4

Aurangabad Bench: एकल मातेच्या मुलीला मिळणार आईचे नाव आणि जात; औरंगाबाद खंडपीठाचा ऐतिहासिक निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ हेडफोन्समध्ये आढळले धोकादायक केमिकल्स! यूजर्समध्ये कॅन्सरचा धोका वाढण्याची शक्यता, संशोधनात उघड झालं सत्य

‘या’ हेडफोन्समध्ये आढळले धोकादायक केमिकल्स! यूजर्समध्ये कॅन्सरचा धोका वाढण्याची शक्यता, संशोधनात उघड झालं सत्य

Feb 22, 2026 | 10:27 AM
Election Conflict 2026: दिलेले पैसे आणि साड्या परत करा..; निवडणुकीतील पराभवानंतर उमेदवारांचा मतदारांच्या घरी जाऊन गोंधळ

Election Conflict 2026: दिलेले पैसे आणि साड्या परत करा..; निवडणुकीतील पराभवानंतर उमेदवारांचा मतदारांच्या घरी जाऊन गोंधळ

Feb 22, 2026 | 10:23 AM
70th Filmfare Award South: बिग बींपासून ते अल्लू अर्जुनपर्यंत, ‘या’ कलाकारांनामी मिळाला फिल्मफेअर पुरस्कार

70th Filmfare Award South: बिग बींपासून ते अल्लू अर्जुनपर्यंत, ‘या’ कलाकारांनामी मिळाला फिल्मफेअर पुरस्कार

Feb 22, 2026 | 10:22 AM
Budh Vakri 2026: बुध ग्रहाच्या वक्री गतीमुळे या राशीच्या लोकांच्या वाढू शकतात समस्या

Budh Vakri 2026: बुध ग्रहाच्या वक्री गतीमुळे या राशीच्या लोकांच्या वाढू शकतात समस्या

Feb 22, 2026 | 10:15 AM
Ramdan 2026 : इफ्तारची मेजवानी करा गोड, घर बनवा टेस्टी ‘अरेबियन पुडिंग’, पाहूनच तोंडात येईल पाणी

Ramdan 2026 : इफ्तारची मेजवानी करा गोड, घर बनवा टेस्टी ‘अरेबियन पुडिंग’, पाहूनच तोंडात येईल पाणी

Feb 22, 2026 | 10:09 AM
ओठांजवळील निस्तेज झालेली त्वचा पुन्हा एकदा सुंदर करण्यासाठी ‘हे’ घरगुती उपाय ठरतील फायदेशीर, टॅन होईल कमी

ओठांजवळील निस्तेज झालेली त्वचा पुन्हा एकदा सुंदर करण्यासाठी ‘हे’ घरगुती उपाय ठरतील फायदेशीर, टॅन होईल कमी

Feb 22, 2026 | 10:05 AM
Beed Crime: लॉजवर आढळला तरुणाचा संशयास्पद मृतदेह खोलीत; रूममधून दुर्गंधी आल्याने प्रकरण समोर

Beed Crime: लॉजवर आढळला तरुणाचा संशयास्पद मृतदेह खोलीत; रूममधून दुर्गंधी आल्याने प्रकरण समोर

Feb 22, 2026 | 09:47 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM
KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

Feb 21, 2026 | 03:51 PM
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM