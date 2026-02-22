Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • New Event Started In Free Fire Max Players Will Get Chance To Unlock Beat Beast Bundle Tech News Marathi

Free Fire Max: गेममध्ये झाली नव्या ईव्हेंटची एंट्री.. Beat Beast बंडल अनलॉक करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

Garena Free Fire Max Redeem Codes For 22 February 2026: फ्री फायर मॅक्समध्ये ईव्हेंटसोबतच रिडीम कोड्स देखील जाहीर करण्यात आले आहेत. हे कोड्स अत्यंत मर्यादित काळासाठी उपलब्ध असणार आहेत.

Updated On: Feb 22, 2026 | 09:15 AM
Free Fire Max: गेममध्ये झाली नव्या ईव्हेंटची एंट्री.. Beat Beast बंडल अनलॉक करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

Free Fire Max: गेममध्ये झाली नव्या ईव्हेंटची एंट्री.. Beat Beast बंडल अनलॉक करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

Follow Us:
Follow Us:
  • फ्री फायर मॅक्समध्ये नव्या ईव्हेंटची एंट्री
  • स्पिन करून अनलॉक करा प्रिमियम रिवॉर्ड्स
  • पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी 20 डायमंड्सची गरज
फ्री फायर मॅक्समध्ये एक नवीन ईव्हेंट सुरु झला आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना बीट बीस्ट आणि बीट लिओपार्ड बंडल क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. या बंडलमुळे गेममध्ये कॅरेक्टर्सना हीरोइक लुक मिळणार आहे. हे दोन्ही बंडल कार्निवल रिंग ईव्हेंटचा भाग आहे. ईव्हेंटमध्ये स्पिन करून प्लेअर्सना रिवॉर्ड्स अनलॉक करण्याची संधी मिळणार आहे. हा ईव्हेंट अलीकडेच गेममध्ये लाईव्ह झाला आहे. या ईव्हेंटबाबत आता अधिक जाणून घेऊया.

Airtel यूजर्सची मज्जाच मज्जा! कंपनी घेऊन आली धमाकेदार ऑफर, ‘या’ प्लॅन्समध्ये फ्री मिळणार Unlimited डेटा

कार्निवल रिंग ईव्हेंट

फ्री फायर मॅक्सचा कार्निवल रिंग हा एक लक रॉयल ईव्हेंट आहे. या ईव्हेंटमध्ये रिवॉर्ड़्स क्लेम करण्यासाठी प्लेअर्सना स्पिन कराले लागणार आहे. हा ईव्हेंट पुढील 10 दिवसांसाठी गेममध्ये लाईव्ह असणार आहे. या ईव्हेंटदरम्यान स्पिन केल्यानंतर प्लेअर्सना बीट बीस्ट आणि बीट लिओपार्ड बंडल मिळणार आहे. यामध्ये पँथर मुव्ह ईमोट आणि ग्लू वॉल-बीट स्कार्स स्किन मिळणार आहे. एवढंच नाही तर या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना यूनिवर्सल रिंग टोकन देखील क्लेम करण्याची संधी मिळेल.

प्लेअर्सना ईव्हेंटमध्ये मिळणार हे रिवॉर्ड्स

  • बीट बीस्ट बंडल
  • बीट लेपर्ड बंडल
  • पँथर मूव्ह इमोट
  • ग्लू वॉल-बीट स्कार्स
  • युनिव्हर्सल रिंग टोकन

स्पिन करण्यासाठी वापरा डायमंड्स

प्लेअर्स स्पिन करून ईव्हेंटमध्ये रिवॉर्ड्स क्लेम करू शकणार आहेत. ईव्हेंटमध्ये पहिल्यांदा स्पिन करायचे असेल तर प्लेअर्सना 20 डायमंड्सचा वापर करावा लागणार आहे. तसेच 5 वेळा स्पिन करण्यासाठी प्लेर्स 90 डायमंड्स खर्च करू शकतात. या ईव्हेंटमध्ये स्पिन करण्याव्यतिरिक्त यूनिवर्सल रिंग टोकन एक्सचेंज करून देखील प्लेअर्स रिवॉर्ड्स क्लेम करू शकणार आहेत. पण यासाठी प्लेअर्सना एक्सचेंज सेंटरला भेट द्यावी लागेल, जिथे बीट बीस्ट आणि बीट लेपर्ड बंडल 200 टोकनसाठी उपलब्ध आहेत. 120 टोकन एक्सचेंज केल्याने पँथर मूव्ह इमोट मिळतो.80 टोकन एक्सचेंज केल्यास ग्लू वॉल स्किन, 40 टोकन एक्सचेंज केल्यास नेम चेंज कार्ड आणि 5 टोकन एक्सचेंज केल्यास क्यूब फ्रेगमेंट मिळणार आहे. 4 टोकन एक्सचेंज केल्यास Santa’s Choice, Royal Warrior और Moonlight वेपन लूट क्रेट मिळणार आहे.

ईव्हेंट अ‍ॅक्सेस करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा. आता होम स्क्रीनवलर दिसणाऱ्या स्टोअर सेक्शनवर क्लिक करा. इथे तुम्हाला वरच्या बाजूला कार्निवल रिंग ईव्हेंट दिसेल, त्यावर टॅप करा. आता तुम्हाला खालील बाजूला स्पिन बटन दिसेल त्यावर टॅप करा. यानंतर रिवॉर्ड अनलॉक करण्याची संधी मिळणार आहे.

टेक ब्रँडची भारतात मोठी कारवाई! 1000 हून अधिक फेक Nothing प्रोडक्ट्स जप्त; Phone (4a) लाँचपूर्वी मोठी अ‍ॅक्शन

हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

  • P3LX6V9TM2QH
  • FFWCTKX2P5NQ
  • TX4SC2VUNPKF
  • RHTG9VOLTDWP
  • N7QK5L3MRP9J
  • J2QP8M1KVL6V
  • E9QH6K4LNP7V
  • S5PL7M2LRV8K
  • Q8M4K7L2VR9J
  • RD3TZK7WME65
  • ZRW3J4N8VX56
  • TFX9J3Z2RP64
  • WD2ATK3ZEA55
  • FFPLUFBVSLOT
  • MCPW3D28VZD6
  • ZZZ76NT3PDSH
  • V427K98RUCHZ
  • J3ZKQ57Z2P2P

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Web Title: New event started in free fire max players will get chance to unlock beat beast bundle tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 22, 2026 | 09:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Airtel यूजर्सची मज्जाच मज्जा! कंपनी घेऊन आली धमाकेदार ऑफर, ‘या’ प्लॅन्समध्ये फ्री मिळणार Unlimited डेटा
1

Airtel यूजर्सची मज्जाच मज्जा! कंपनी घेऊन आली धमाकेदार ऑफर, ‘या’ प्लॅन्समध्ये फ्री मिळणार Unlimited डेटा

टेक ब्रँडची भारतात मोठी कारवाई! 1000 हून अधिक फेक Nothing प्रोडक्ट्स जप्त; Phone (4a) लाँचपूर्वी मोठी अ‍ॅक्शन
2

टेक ब्रँडची भारतात मोठी कारवाई! 1000 हून अधिक फेक Nothing प्रोडक्ट्स जप्त; Phone (4a) लाँचपूर्वी मोठी अ‍ॅक्शन

AI Impact Expo 2026: AI समिटमध्ये झळकला ८ वर्षांचा रणवीर! सुंदर पिचाई आणि सॅम ऑल्टमनसोबत भेट… कामगिरी पाहून व्हाल हैराण
3

AI Impact Expo 2026: AI समिटमध्ये झळकला ८ वर्षांचा रणवीर! सुंदर पिचाई आणि सॅम ऑल्टमनसोबत भेट… कामगिरी पाहून व्हाल हैराण

AI Impact Expo 2026: रोडवर नाही, आता आकाशात प्रवास! भारतात हवाई टॅक्सीची एंट्री, फक्त ८ मिनिटांत ३६ किमी उड्डाण
4

AI Impact Expo 2026: रोडवर नाही, आता आकाशात प्रवास! भारतात हवाई टॅक्सीची एंट्री, फक्त ८ मिनिटांत ३६ किमी उड्डाण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Free Fire Max: गेममध्ये झाली नव्या ईव्हेंटची एंट्री.. Beat Beast बंडल अनलॉक करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

Free Fire Max: गेममध्ये झाली नव्या ईव्हेंटची एंट्री.. Beat Beast बंडल अनलॉक करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

Feb 22, 2026 | 09:15 AM
Solapur Crime: सासूच्या कळशीत सुनेने मिसळले विष, पतीने पिले त्याच कळशीतले पाणी आणि…; पंढरपुरात भयंकर घडलं!

Solapur Crime: सासूच्या कळशीत सुनेने मिसळले विष, पतीने पिले त्याच कळशीतले पाणी आणि…; पंढरपुरात भयंकर घडलं!

Feb 22, 2026 | 09:04 AM
Greater Israel : बायबलच्या वचनावरून मध्य पूर्वेत पुन्हा वादंग; माइक हकाबी यांच्या ‘त्या’ मुलाखतीने पेटला नवा वणवा

Greater Israel : बायबलच्या वचनावरून मध्य पूर्वेत पुन्हा वादंग; माइक हकाबी यांच्या ‘त्या’ मुलाखतीने पेटला नवा वणवा

Feb 22, 2026 | 09:02 AM
zodiac sign: शुक्ल योगामुळे मेष आणि मिथुन राशीसह या राशीच्या लोकांवर होईल धनाचा वर्षाव

zodiac sign: शुक्ल योगामुळे मेष आणि मिथुन राशीसह या राशीच्या लोकांवर होईल धनाचा वर्षाव

Feb 22, 2026 | 08:53 AM
आता याला काय म्हणावं? पराभूत उमेदवार म्हणतात, ‘आम्ही दिलेल्या साड्या-पैसे, भेटवस्तू परत करा…’

आता याला काय म्हणावं? पराभूत उमेदवार म्हणतात, ‘आम्ही दिलेल्या साड्या-पैसे, भेटवस्तू परत करा…’

Feb 22, 2026 | 08:52 AM
Beed Crime: बीडमध्ये शिंदे गटाच्या उपतालुकाप्रमुखाचा आत्महत्येचा प्रयत्न; साडी फाटल्याने थोडक्यात बचाव

Beed Crime: बीडमध्ये शिंदे गटाच्या उपतालुकाप्रमुखाचा आत्महत्येचा प्रयत्न; साडी फाटल्याने थोडक्यात बचाव

Feb 22, 2026 | 08:51 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर वधारले, चांदीचे भावही वाढले… खरेदीपूर्वी वाचा आजचे ताजे दर

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर वधारले, चांदीचे भावही वाढले… खरेदीपूर्वी वाचा आजचे ताजे दर

Feb 22, 2026 | 08:50 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM
KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

Feb 21, 2026 | 03:51 PM
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM