Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Mike Huckabee Controversial Statement Israel Middle East Oic Protest

Greater Israel : बायबलच्या वचनावरून मध्य पूर्वेत पुन्हा वादंग; माइक हकाबी यांच्या ‘त्या’ मुलाखतीने पेटला नवा वणवा

Mike Huckabee: इस्रायलमधील अमेरिकेचे राजदूत माइक हकाबी यांनी मध्य पूर्वेवरील त्यांच्या वक्तव्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. त्यांनी एका मुलाखतीत म्हटले आहे की, इस्रायलचा मध्य पूर्वेवर अधिकार आहे.

Updated On: Feb 22, 2026 | 09:02 AM
mike huckabee controversial statement israel middle east oic protest

Greater Israel : 'संपूर्ण मध्य पूर्व इस्रायलच्या मालकीचे', अमेरिकन राजदूताच्या वक्तव्यामुळे मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये संताप; OICचा निषेध ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • खळबळजनक वक्तव्य
  • मुस्लिम राष्ट्रांचा संताप
  • बायबलचा संदर्भ

Greater Israel map controversy 2026 : मध्य पूर्वेतील तणाव आधीच शिगेला पोहोचलेला असताना, अमेरिकेचे इस्रायलमधील (Greater Israel map controversy ) नवनियुक्त राजदूत माइक हकाबी (Mike Huckabee) यांनी आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे. एका वादग्रस्त मुलाखतीत हकाबी यांनी ‘बायबल’मधील संदर्भांचा आधार घेत असे म्हटले आहे की, इस्रायलला संपूर्ण मध्य पूर्वेवर अधिकार आहे. या वक्तव्यामुळे सौदी अरेबिया, इजिप्त, जॉर्डनसह संपूर्ण मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून राजनैतिक युद्ध सुरू झाले आहे.

काय म्हणाले माइक हकाबी? (टकर कार्लसन मुलाखत)

प्रसिद्ध अमेरिकन पत्रकार टकर कार्लसन यांच्याशी बोलताना हकाबी यांनी धार्मिक ग्रंथांचा दाखला दिला. कार्लसन यांनी विचारले की, “बायबलमधील ‘उत्पत्ती १५’ (Genesis 15) नुसार देवाने अब्राहमच्या वंशजांना नाईल नदीपासून (इजिप्त) ते युफ्रेटिस नदीपर्यंत (इराक-सीरिया) जमीन देण्याचे वचन दिले आहे. मग या संपूर्ण भूभागावर इस्रायलचा अधिकार आहे का?” यावर हकाबी यांनी अत्यंत थेट उत्तर दिले, ते म्हणाले, “जर त्यांनी (इस्रायलने) हे सर्व घेतले, तर ते पूर्णपणे ठीक होईल.”

हे देखील वाचा : World Thinking Day 2026 : ChatGPT बनलंय भारतीयांचा नवीन डॉक्टर! ओव्हरथिंकिंगसाठी 33% लोक घेतात AI ची मदत, पण ‘हे’ किती धोकादायक?

‘ग्रेटर इस्रायल’ आणि अरब राष्ट्रांची भीती

हकाबी यांच्या या विधानामुळे ‘ग्रेटर इस्रायल’ (Greater Israel) या संकल्पनेला पुन्हा हवा मिळाली आहे. या संकल्पनेत आजचा जॉर्डन, सीरिया, लेबनॉन, इराक आणि सौदी अरेबियाचा काही भाग इस्रायलमध्ये समाविष्ट होतो. हकाबी यांनी जरी नंतर असे म्हटले की इस्रायलला विस्तार करायचा नाही, तरीही त्यांच्या “ठीक होईल” या शब्दांनी मुस्लिम देशांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली आहे.

credit – social media and Twitter

OIC आणि इजिप्तचा कडाडून विरोध

या वक्तव्याचे पडसाद उमटायला वेळ लागला नाही. इस्लामिक सहकार्य संघटनेने (OIC) याला “अस्वीकार्य आणि धोकादायक” म्हटले आहे. इजिप्तच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने कडक शब्दात सुनावले की, “हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे आणि पॅलेस्टिनी जनतेच्या हक्कांचे उघड उल्लंघन आहे.” जॉर्डनने याला “राजकीय शिष्टाचाराचा अभाव” म्हटले असून अशा वक्तव्यांमुळे प्रदेशातील शांतता धोक्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.

हे देखील वाचा : Oceanographic Research 2026: धोक्याची घंटा! हिंद महासागरात वाहतेय गोडे पाणी, शास्त्रज्ञ चिंतेत

माइक हकाबी नक्की कोण आहेत?

माइक हकाबी हे केवळ राजदूत नसून अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्षाचे मोठे नेते आणि अर्कांससचे माजी गव्हर्नर आहेत. ते कट्टर ख्रिश्चन झिऑनवादाचे (Christian Zionism) समर्थक मानले जातात. त्यांनी यापूर्वीही पॅलेस्टाईन या नावाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यांच्या या नियुक्तीमुळे ट्रम्प प्रशासन आता ‘टू-स्टेट सोल्युशन’ (दोन राष्ट्र सिद्धांत) पूर्णपणे गुंडाळून ठेवणार की काय, अशी चर्चा जागतिक राजकारणात सुरू झाली आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: माइक हकाबी यांनी नक्की काय म्हटले?

    Ans: त्यांनी म्हटले की बायबलमधील वचनांनुसार संपूर्ण मध्य पूर्व (नाईल ते युफ्रेटिस) इस्रायलला मिळायला हवे आणि त्यांनी ते ताब्यात घेतले तरी ते 'ठीक' असेल.

  • Que: 'ग्रेटर इस्रायल' म्हणजे काय?

    Ans: ही एक विचारधारा आहे ज्यानुसार इस्रायलच्या सीमा इजिप्तच्या नाईल नदीपासून ते इराकच्या युफ्रेटिस नदीपर्यंत असायला हव्यात, ज्यात अनेक अरब देशांचा समावेश होतो.

  • Que: अरब राष्ट्रांची प्रतिक्रिया काय आहे?

    Ans: इजिप्त, जॉर्डन आणि OIC ने या विधानाला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा अपमान आणि इतर देशांच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे.

Web Title: Mike huckabee controversial statement israel middle east oic protest

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 22, 2026 | 09:02 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

इराणची उलटी गिनती सुरु! अमेरिकेच्या ‘त्या’ बॉम्बने उडणार अणुकेंद्राच्या ठिकऱ्या, काय आहे ट्रम्प यांचा प्लॅन? 
1

इराणची उलटी गिनती सुरु! अमेरिकेच्या ‘त्या’ बॉम्बने उडणार अणुकेंद्राच्या ठिकऱ्या, काय आहे ट्रम्प यांचा प्लॅन? 

War Alert : मध्यपूर्वेत महायुद्ध पेटणार? अमेरिका-सौदीच्या ‘या’ कराराने उडाली इराणची झोप
2

War Alert : मध्यपूर्वेत महायुद्ध पेटणार? अमेरिका-सौदीच्या ‘या’ कराराने उडाली इराणची झोप

Saudi-UAE वाद विकोपाला! क्राउन प्रिन्सचा यूएई Spy शेखला गंभीर इशारा; नेमकं प्रकरण काय?
3

Saudi-UAE वाद विकोपाला! क्राउन प्रिन्सचा यूएई Spy शेखला गंभीर इशारा; नेमकं प्रकरण काय?

गुंतवणूकदार सावधान! ट्रम्प टॅरिफबाबत कोर्टाचा मोठा निर्णय, शेअर बाजारात ‘भूकंप’ येणार?
4

गुंतवणूकदार सावधान! ट्रम्प टॅरिफबाबत कोर्टाचा मोठा निर्णय, शेअर बाजारात ‘भूकंप’ येणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Greater Israel : बायबलच्या वचनावरून मध्य पूर्वेत पुन्हा वादंग; माइक हकाबी यांच्या ‘त्या’ मुलाखतीने पेटला नवा वणवा

Greater Israel : बायबलच्या वचनावरून मध्य पूर्वेत पुन्हा वादंग; माइक हकाबी यांच्या ‘त्या’ मुलाखतीने पेटला नवा वणवा

Feb 22, 2026 | 09:02 AM
zodiac sign: शुक्ल योगामुळे मेष आणि मिथुन राशीसह या राशीच्या लोकांवर होईल धनाचा वर्षाव

zodiac sign: शुक्ल योगामुळे मेष आणि मिथुन राशीसह या राशीच्या लोकांवर होईल धनाचा वर्षाव

Feb 22, 2026 | 08:53 AM
आता याला काय म्हणावं? पराभूत उमेदवार म्हणतात, ‘आम्ही दिलेल्या साड्या-पैसे, भेटवस्तू परत करा…’

आता याला काय म्हणावं? पराभूत उमेदवार म्हणतात, ‘आम्ही दिलेल्या साड्या-पैसे, भेटवस्तू परत करा…’

Feb 22, 2026 | 08:52 AM
Beed Crime: बीडमध्ये शिंदे गटाच्या उपतालुकाप्रमुखाचा आत्महत्येचा प्रयत्न; साडी फाटल्याने थोडक्यात बचाव

Beed Crime: बीडमध्ये शिंदे गटाच्या उपतालुकाप्रमुखाचा आत्महत्येचा प्रयत्न; साडी फाटल्याने थोडक्यात बचाव

Feb 22, 2026 | 08:51 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर वधारले, चांदीचे भावही वाढले… खरेदीपूर्वी वाचा आजचे ताजे दर

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर वधारले, चांदीचे भावही वाढले… खरेदीपूर्वी वाचा आजचे ताजे दर

Feb 22, 2026 | 08:50 AM
1000 स्तंभांवर टिकून आहे हे प्राचीन मंदिर, विष्णू-शंकरासह सूर्यदेवाचीही केली जाते पूजा

1000 स्तंभांवर टिकून आहे हे प्राचीन मंदिर, विष्णू-शंकरासह सूर्यदेवाचीही केली जाते पूजा

Feb 22, 2026 | 08:47 AM
शरीरातील विषारी घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा बॉडी डिटॉक्स, प्रत्येक अवयव होईल मुळांपासून स्वच्छ

शरीरातील विषारी घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा बॉडी डिटॉक्स, प्रत्येक अवयव होईल मुळांपासून स्वच्छ

Feb 22, 2026 | 08:46 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM
KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

Feb 21, 2026 | 03:51 PM
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM