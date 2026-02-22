Greater Israel : बायबलच्या वचनावरून मध्य पूर्वेत पुन्हा वादंग; माइक हकाबी यांच्या ‘त्या’ मुलाखतीने पेटला नवा वणवा

Greater Israel map controversy 2026 : मध्य पूर्वेतील तणाव आधीच शिगेला पोहोचलेला असताना, अमेरिकेचे इस्रायलमधील (Greater Israel map controversy ) नवनियुक्त राजदूत माइक हकाबी (Mike Huckabee) यांनी आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे. एका वादग्रस्त मुलाखतीत हकाबी यांनी ‘बायबल’मधील संदर्भांचा आधार घेत असे म्हटले आहे की, इस्रायलला संपूर्ण मध्य पूर्वेवर अधिकार आहे. या वक्तव्यामुळे सौदी अरेबिया, इजिप्त, जॉर्डनसह संपूर्ण मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून राजनैतिक युद्ध सुरू झाले आहे.
प्रसिद्ध अमेरिकन पत्रकार टकर कार्लसन यांच्याशी बोलताना हकाबी यांनी धार्मिक ग्रंथांचा दाखला दिला. कार्लसन यांनी विचारले की, “बायबलमधील ‘उत्पत्ती १५’ (Genesis 15) नुसार देवाने अब्राहमच्या वंशजांना नाईल नदीपासून (इजिप्त) ते युफ्रेटिस नदीपर्यंत (इराक-सीरिया) जमीन देण्याचे वचन दिले आहे. मग या संपूर्ण भूभागावर इस्रायलचा अधिकार आहे का?” यावर हकाबी यांनी अत्यंत थेट उत्तर दिले, ते म्हणाले, “जर त्यांनी (इस्रायलने) हे सर्व घेतले, तर ते पूर्णपणे ठीक होईल.”
हे देखील वाचा : World Thinking Day 2026 : ChatGPT बनलंय भारतीयांचा नवीन डॉक्टर! ओव्हरथिंकिंगसाठी 33% लोक घेतात AI ची मदत, पण ‘हे’ किती धोकादायक?
हकाबी यांच्या या विधानामुळे ‘ग्रेटर इस्रायल’ (Greater Israel) या संकल्पनेला पुन्हा हवा मिळाली आहे. या संकल्पनेत आजचा जॉर्डन, सीरिया, लेबनॉन, इराक आणि सौदी अरेबियाचा काही भाग इस्रायलमध्ये समाविष्ट होतो. हकाबी यांनी जरी नंतर असे म्हटले की इस्रायलला विस्तार करायचा नाही, तरीही त्यांच्या “ठीक होईल” या शब्दांनी मुस्लिम देशांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली आहे.
US Ambassador to Israel Mike Huckabee says it would be fine for Israel to take over the entire Middle East because god gave them the land. “It would be fine if they took it all.” pic.twitter.com/aawWFg9Go1 — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) February 20, 2026
credit – social media and Twitter
या वक्तव्याचे पडसाद उमटायला वेळ लागला नाही. इस्लामिक सहकार्य संघटनेने (OIC) याला “अस्वीकार्य आणि धोकादायक” म्हटले आहे. इजिप्तच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने कडक शब्दात सुनावले की, “हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे आणि पॅलेस्टिनी जनतेच्या हक्कांचे उघड उल्लंघन आहे.” जॉर्डनने याला “राजकीय शिष्टाचाराचा अभाव” म्हटले असून अशा वक्तव्यांमुळे प्रदेशातील शांतता धोक्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.
हे देखील वाचा : Oceanographic Research 2026: धोक्याची घंटा! हिंद महासागरात वाहतेय गोडे पाणी, शास्त्रज्ञ चिंतेत
माइक हकाबी हे केवळ राजदूत नसून अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्षाचे मोठे नेते आणि अर्कांससचे माजी गव्हर्नर आहेत. ते कट्टर ख्रिश्चन झिऑनवादाचे (Christian Zionism) समर्थक मानले जातात. त्यांनी यापूर्वीही पॅलेस्टाईन या नावाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यांच्या या नियुक्तीमुळे ट्रम्प प्रशासन आता ‘टू-स्टेट सोल्युशन’ (दोन राष्ट्र सिद्धांत) पूर्णपणे गुंडाळून ठेवणार की काय, अशी चर्चा जागतिक राजकारणात सुरू झाली आहे.
Ans: त्यांनी म्हटले की बायबलमधील वचनांनुसार संपूर्ण मध्य पूर्व (नाईल ते युफ्रेटिस) इस्रायलला मिळायला हवे आणि त्यांनी ते ताब्यात घेतले तरी ते 'ठीक' असेल.
Ans: ही एक विचारधारा आहे ज्यानुसार इस्रायलच्या सीमा इजिप्तच्या नाईल नदीपासून ते इराकच्या युफ्रेटिस नदीपर्यंत असायला हव्यात, ज्यात अनेक अरब देशांचा समावेश होतो.
Ans: इजिप्त, जॉर्डन आणि OIC ने या विधानाला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा अपमान आणि इतर देशांच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे.