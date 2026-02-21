Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Shani Favourite Zodiac Signs People Of This Zodiac Sign Will Get Great Success And Wealth After 30 Years

Shani Favourite Zodiac Signs: शनिदेवाची राहील कृपा, 30 वर्षांनंतर या राशीच्या लोकांना मिळेल मोठे यश आणि संपत्ती

ज्योतिषशास्त्रात, शनिदेवाला कर्म आणि न्यायाचे देव मानले जाते, ज्यांचा प्रभाव खोल आणि दीर्घकाळ टिकणारा आहे. 30 वर्षांनंतर शनिदेवाची कोणत्या राशीच्या लोकांवर कृपा राहील ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 21, 2026 | 03:40 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:

 

ज्योतिषशास्त्रात शनिदेवाला कर्माचा स्वामी आणि न्यायाचा देव मानले जाते. शनि हा मंद गतीचा ग्रह म्हणून ओळखला जातो, परंतु त्याचे परिणाम खोलवर आणि दीर्घकाळ टिकणारे असतात. त्याचे तीन विशेष पैलू आहेत: तिसरा, सातवा आणि दहावा. ही दृष्टी व्यक्तीच्या कृती, कारकीर्द आणि संघर्षांचे मार्गदर्शन करते. साडेसाती आणि धैय्या हे शनिचे प्रमुख टप्पे मानले जातात, जीवनातील परीक्षांचे काळ मानले जातात. कोणत्या राशीच्या लोकांवर शनि देवाची कृपा राहील ते जाणून घ्या

जीवनात शनिचे महत्त्व

शनि ग्रह शिस्त, कठोर परिश्रम आणि जबाबदारीचे प्रतीक आहे. हा ग्रह त्वरित निकाल देत नाही. तो प्रथम तपासणी करतो आणि नंतर निकाल देतो. ज्यांच्या कुंडलीत शनि बलवान आहे ते प्रामाणिक, गंभीर आणि मेहनती असतात. शनिला अन्याय आवडत नाही. त्यांच्या कर्मांचे फळ त्यांना मिळते.

शनिच्या कृपेचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार

तूळ रास

तूळ राशीत शनि हा उच्च ग्रह मानला जातो. या स्थितीत शनि सर्वात बलवान असतो. अशा व्यक्तींची मानसिकता संतुलित असते आणि ते न्यायी असतात. जीवनात यश अनेकदा उशिरा मिळते, परंतु ते अपरिहार्य आहे. तूळ राशीचे लोक व्यवस्थापन, कायदा, प्रशासन आणि व्यवसायात नाव कमवू शकतात. शनि येथे सहाय्यक भूमिका बजावतो आणि योग्य दिशा देतो.

Chandra Grahan 2026: होळीच्या दिवशी लागणार चंद्रग्रहण, या राशींच्या लोकांच्या वाढू शकतात समस्या

मकर रास

मकर राशीवर शनिचाच प्रभाव असतो. म्हणूनच, या राशीवर शनिचा महत्त्वपूर्ण प्रभाव असतो. मकर राशीच्या लोकांना बालपण आणि पौगंडावस्थेत संघर्षांना सामोरे जावे लागू शकते. विशेषतः वयाच्या 30 व्या वर्षापर्यंत आव्हाने जास्त असतात. यानंतर, परिस्थिती बदलते. कठोर परिश्रम फळ देतात. हळूहळू, पद, प्रतिष्ठा आणि संपत्ती मिळते. हे लोक त्यांच्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करतात आणि हुशारीने जोखीम घेतात.

कुंभ रास

कुंभ राशीला शनिची मूलत्रिकोण राशी मानले जाते. शनि स्थिर आणि संतुलित परिणाम देतो. कुंभ राशीचे लोक दूरदर्शी असतात आणि त्यांच्याकडे नाविन्यपूर्ण विचार असतात. ते सामाजिक कार्य, तंत्रज्ञान, संशोधन आणि मोठ्या संस्थांमध्ये यश मिळवू शकतात. कठीण परिस्थितीतही ते धैर्यवान राहतात. ते हळूहळू त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करतात.

Navpancham Yog: 23 फेब्रुवारीपासून बुध-गुरू तयार करणार नवपंचम योग, या राशीच्या लोकांना मिळणार यश आणि संपत्ती

30 वर्षांनंतर मिळणार अपेक्षित यश

ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनिची परिपक्वता वयाच्या 30 च्या आसपास मानली जाते. म्हणून, या तीन राशींमध्ये जन्मलेल्यांना या वयानंतर स्थिरता येते. त्यांच्या कारकिर्दीला दिशा मिळते. संपत्ती संचय सुरू होते. अनुभव कामी येतो. शनिचा आशीर्वाद मिळविण्यासाठी नियमित काम, प्रामाणिकपणा आणि संयम आवश्यक मानले जातात. शिस्त हा शनिचा खरा उपाय असल्याचे म्हटले जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शनिदेव कोण आहेत आणि त्यांचे महत्त्व काय?

    Ans: शनि हे कर्म, शिस्त, संयम आणि न्यायाचे प्रतीक मानले जातात. ज्योतिषशास्त्रात शनि व्यक्तीला त्याच्या कर्मानुसार फळ देतो, असे मानले जाते.

  • Que: 30 वर्षांनंतर यश का मिळते, अशी मान्यता का आहे?

    Ans: शनि हा मंदगती ग्रह आहे. तो परिपक्वता, अनुभव आणि मेहनतीनंतर फळ देतो. त्यामुळे अनेकांना वयाच्या 28–30 नंतर स्थैर्य आणि यश अनुभवायला मिळते, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: शनिदेवाची कोणत्या राशीच्या लोकांवर कृपा राहणार आहे

    Ans: शनिदेवाची तूळ, मकर आणि कुंभ राशीच्या लोकांवर कृपा राहणार आहे

Web Title: Shani favourite zodiac signs people of this zodiac sign will get great success and wealth after 30 years

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 21, 2026 | 03:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Holi 2026: लाल, पिवळा की हिरवा? तुमच्या राशीसाठी कोणता रंग आहे शुभ, जाणून घ्या
1

Holi 2026: लाल, पिवळा की हिरवा? तुमच्या राशीसाठी कोणता रंग आहे शुभ, जाणून घ्या

Vinayak Chaturthi 2026: विनायक चतुर्थीला करू नका ‘ही’ चूक, बाप्पाला या गोष्टींचा दाखवा नैवेद्य
2

Vinayak Chaturthi 2026: विनायक चतुर्थीला करू नका ‘ही’ चूक, बाप्पाला या गोष्टींचा दाखवा नैवेद्य

Chandra Grahan 2026: होळीच्या दिवशी लागणार चंद्रग्रहण, या राशींच्या लोकांच्या वाढू शकतात समस्या
3

Chandra Grahan 2026: होळीच्या दिवशी लागणार चंद्रग्रहण, या राशींच्या लोकांच्या वाढू शकतात समस्या

Navpancham Yog: 23 फेब्रुवारीपासून बुध-गुरू तयार करणार नवपंचम योग, या राशीच्या लोकांना मिळणार यश आणि संपत्ती
4

Navpancham Yog: 23 फेब्रुवारीपासून बुध-गुरू तयार करणार नवपंचम योग, या राशीच्या लोकांना मिळणार यश आणि संपत्ती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shani Favourite Zodiac Signs: शनिदेवाची राहील कृपा, 30 वर्षांनंतर या राशीच्या लोकांना मिळेल मोठे यश आणि संपत्ती

Shani Favourite Zodiac Signs: शनिदेवाची राहील कृपा, 30 वर्षांनंतर या राशीच्या लोकांना मिळेल मोठे यश आणि संपत्ती

Feb 21, 2026 | 03:40 PM
KHxRK Teaser Out: खरा हिरो कोण? रजनीकांत-कमल हासन 47 वर्षांनंतर एकत्र, चाहत्यांचा उत्साह शिगेला

KHxRK Teaser Out: खरा हिरो कोण? रजनीकांत-कमल हासन 47 वर्षांनंतर एकत्र, चाहत्यांचा उत्साह शिगेला

Feb 21, 2026 | 03:40 PM
Bigg Boss Marathi 6 : अभिजित बिचूकलेंची घरात एंट्री? नवीन Wild Card की आणखीन काही? Bigg Boss चा नवा प्रोमो

Bigg Boss Marathi 6 : अभिजित बिचूकलेंची घरात एंट्री? नवीन Wild Card की आणखीन काही? Bigg Boss चा नवा प्रोमो

Feb 21, 2026 | 03:35 PM
Beed Crime : १३ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर दोनदा ट्रॅक्टर ड्रायव्हरने केला अत्याचार, नंतर स्वतः पोलीस ठाण्यात जाऊन दिली कबुली

Beed Crime : १३ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर दोनदा ट्रॅक्टर ड्रायव्हरने केला अत्याचार, नंतर स्वतः पोलीस ठाण्यात जाऊन दिली कबुली

Feb 21, 2026 | 03:32 PM
उन्हाळ्यात पचनक्रिया निरोगी ठेवण्यासाठी ५ मिनिटांमध्ये गोवन पद्धतीमध्ये बनवा कोकम तिवळ, अ‍ॅसिडिटी रामबाण घरगुती उपाय

उन्हाळ्यात पचनक्रिया निरोगी ठेवण्यासाठी ५ मिनिटांमध्ये गोवन पद्धतीमध्ये बनवा कोकम तिवळ, अ‍ॅसिडिटी रामबाण घरगुती उपाय

Feb 21, 2026 | 03:30 PM
37 वर्षांनंतर Sargun Mehta होणार आई? Ravi Dubey च्या घरी येणार छोटा पाहुणा, सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

37 वर्षांनंतर Sargun Mehta होणार आई? Ravi Dubey च्या घरी येणार छोटा पाहुणा, सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

Feb 21, 2026 | 03:30 PM
Dharashiv News : धाराशिवच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून निकृष्ट कामांचा धडाका, गैरप्रकारांच्या चौकशीची मागणी

Dharashiv News : धाराशिवच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून निकृष्ट कामांचा धडाका, गैरप्रकारांच्या चौकशीची मागणी

Feb 21, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM