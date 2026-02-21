Shani Favourite Zodiac Signs: शनिदेवाची राहील कृपा, 30 वर्षांनंतर या राशीच्या लोकांना मिळेल मोठे यश आणि संपत्ती

ज्योतिषशास्त्रात शनिदेवाला कर्माचा स्वामी आणि न्यायाचा देव मानले जाते. शनि हा मंद गतीचा ग्रह म्हणून ओळखला जातो, परंतु त्याचे परिणाम खोलवर आणि दीर्घकाळ टिकणारे असतात. त्याचे तीन विशेष पैलू आहेत: तिसरा, सातवा आणि दहावा. ही दृष्टी व्यक्तीच्या कृती, कारकीर्द आणि संघर्षांचे मार्गदर्शन करते. साडेसाती आणि धैय्या हे शनिचे प्रमुख टप्पे मानले जातात, जीवनातील परीक्षांचे काळ मानले जातात. कोणत्या राशीच्या लोकांवर शनि देवाची कृपा राहील ते जाणून घ्या
शनि ग्रह शिस्त, कठोर परिश्रम आणि जबाबदारीचे प्रतीक आहे. हा ग्रह त्वरित निकाल देत नाही. तो प्रथम तपासणी करतो आणि नंतर निकाल देतो. ज्यांच्या कुंडलीत शनि बलवान आहे ते प्रामाणिक, गंभीर आणि मेहनती असतात. शनिला अन्याय आवडत नाही. त्यांच्या कर्मांचे फळ त्यांना मिळते.
तूळ राशीत शनि हा उच्च ग्रह मानला जातो. या स्थितीत शनि सर्वात बलवान असतो. अशा व्यक्तींची मानसिकता संतुलित असते आणि ते न्यायी असतात. जीवनात यश अनेकदा उशिरा मिळते, परंतु ते अपरिहार्य आहे. तूळ राशीचे लोक व्यवस्थापन, कायदा, प्रशासन आणि व्यवसायात नाव कमवू शकतात. शनि येथे सहाय्यक भूमिका बजावतो आणि योग्य दिशा देतो.
मकर राशीवर शनिचाच प्रभाव असतो. म्हणूनच, या राशीवर शनिचा महत्त्वपूर्ण प्रभाव असतो. मकर राशीच्या लोकांना बालपण आणि पौगंडावस्थेत संघर्षांना सामोरे जावे लागू शकते. विशेषतः वयाच्या 30 व्या वर्षापर्यंत आव्हाने जास्त असतात. यानंतर, परिस्थिती बदलते. कठोर परिश्रम फळ देतात. हळूहळू, पद, प्रतिष्ठा आणि संपत्ती मिळते. हे लोक त्यांच्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करतात आणि हुशारीने जोखीम घेतात.
कुंभ राशीला शनिची मूलत्रिकोण राशी मानले जाते. शनि स्थिर आणि संतुलित परिणाम देतो. कुंभ राशीचे लोक दूरदर्शी असतात आणि त्यांच्याकडे नाविन्यपूर्ण विचार असतात. ते सामाजिक कार्य, तंत्रज्ञान, संशोधन आणि मोठ्या संस्थांमध्ये यश मिळवू शकतात. कठीण परिस्थितीतही ते धैर्यवान राहतात. ते हळूहळू त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करतात.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनिची परिपक्वता वयाच्या 30 च्या आसपास मानली जाते. म्हणून, या तीन राशींमध्ये जन्मलेल्यांना या वयानंतर स्थिरता येते. त्यांच्या कारकिर्दीला दिशा मिळते. संपत्ती संचय सुरू होते. अनुभव कामी येतो. शनिचा आशीर्वाद मिळविण्यासाठी नियमित काम, प्रामाणिकपणा आणि संयम आवश्यक मानले जातात. शिस्त हा शनिचा खरा उपाय असल्याचे म्हटले जाते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
