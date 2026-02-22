Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
लग्नघरातच अंधार! वरात निघताच नवऱ्या मुलाच्या समोर लाइटमॅनने कापली इलेक्ट्रीसिटी, Video Viral

OMG Video : आनंदाच्या क्षणीच अंधाराचा धक्का! लग्नाची मिरवणूक निघणार तितक्यात लाईटमॅनने कोणतीही सूचना न देता वराच्या घराची इलेक्ट्रिसिटी कापली. वर पाहत राहिला अन् प्रकाशमय घर अंधारात बदललं.

Updated On: Feb 22, 2026 | 09:30 AM
लग्नघरातच अंधार! वरात निघताच नवऱ्या मुलाच्या समोर लाइटमॅनने कापली इलेक्ट्रीसिटी, Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

  • वरात निघण्याच्या काही तास आधी अचानक घराची वीज कापण्यात आली.
  • या घटनेमुळे आनंदाने भरलेले लग्नघर अचानक अंधारात बुडाले.
  • या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे.
लग्नाचे अनेक व्हिडिओज सोशल मिडियावर व्हायरल होत असतात. लग्न समारंभ म्हटलं की, गाणी, डान्स, गप्पा अशा अनेक गोष्टी एकाच वेळी घडून येत असतात आणि अशातत यात काही मजेदार गोष्टीही घडतात ज्या सर्वांच लक्ष वेधून घेतात. आता मात्र लग्नाचा एक अनोखा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात लग्नाच्याच दिवशी नवऱ्याच्या घरावर अंधारी पसरल्याचे दिसून आले. लग्नसमारंभ म्हटलं की खरंतर संपूर्ण घरात रोषनाई आणि आनंदाचे वातावरण असते पण व्हिडिओतील या घटनेत संपूर्ण दृष्य काही क्षणातच बदलताना दिसलं. लाईटमॅनने लग्नाच्या दिवशीच वराच्या घराची इलेक्ट्रिसिटी कापली आणि वर खुल्या डोळ्यांनी फक्त हे पाहत राहिला. आता नक्की काय घडलं ते चला सविस्तर जाणून घेऊया.

आईने झिडकारलं, कळपाने नाकारलं… शेवटी माकडाच्या पिल्लाने सॉफ्ट टॉयलाच मारली मिठी; डोळ्यात दाटले अश्रू अन् भावनिक Video Viral

काय आहे प्रकरण?

माहितीनुसार, ही संपूर्ण घटना उत्तर प्रदेशातील बिजनौर जिल्ह्यात घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. नूरपूर येथील डायमंड कॉलनी येथील एका लग्नस्थळावर वराची लग्नाची मिरवणूक निघण्याच्या काही तास आधी घरात अंधार पडला. १९ फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी शुभम चौहानच्या घरी लग्नाची तयारी जोरात सुरू होती. घर सजावटीच्या दिव्यांनी जळत होते, डीजेवर संगीत वाजत होते आणि नातेवाईक आनंदाच्या मूडमध्ये होते. सर्वजण मिरवणुकीच्या निघण्याची वाट पाहत होते. अचानक, वीज विभागाचा एक लाईटमॅन घराबाहेर आला. कुटुंबाचा आरोप आहे की तो खांबावर चढला आणि कोणतेही कारण न देता घराचा वीजपुरवठा खंडित केला. काही मिनिटांतच संपूर्ण घर अंधारात बुडाले. डीजे बंद झाला, दिवे बंद झाले आणि लग्नाचे वातावरण मंदावले.

नवरा शुभम चौहान यांनी सांगितले की, त्यांचे सर्व वीज बिल भरले गेले होते आणि त्यांच्या घरी वैध मीटर देखील आहे. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, विशेषतः लग्नासारख्या खास प्रसंगी, कोणतीही सूचना न देता वीज का खंडित करण्यात आली. कुटुंबाचे म्हणणे आहे की अचानक वीज खंडित झाल्यामुळे त्यांना पाहुण्यांसमोर लाज वाटली. ही घटना सोशल मीडियावरही चर्चेचा विषय बनली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये पूर्वसूचना देणे आवश्यक नाही का आणि लग्नासारख्या प्रसंगी थोडी संवेदनशीलता बाळगू नये का असा प्रश्न लोक विचारत आहेत. कुटुंबाने उच्च अधिकाऱ्यांकडे सदर घटनेची तक्रार केली असून चौकशीनंतरच चूक कुणाची होती ते स्पष्ट होईल.

क्षणिक संताप, मोठा अनर्थ! पेट्रोल पंपावर सिगरेट प्यायला मनाई केली म्हणून तरुणाने बाईकलाच आग लावून टाकली; Video Viral

दरम्यान या घटनेचा व्हिडिओ @gharkekalesh नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “पण त्याने वीज का कापली….बिल न भरल्याबद्दल…किंवा काही उल्लंघन केल्याबद्दल?” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “भाऊ, त्याचे वराच्या कुटुंबाशी काहीतरी वेगळेच वैर असेल” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “मला वाटतं लाईटमॅनला लग्नाचं आमंत्रण दिलं नसावं”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Feb 22, 2026 | 09:30 AM

