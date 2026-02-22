zodiac sign: शुक्ल योगामुळे मेष आणि मिथुन राशीसह या राशीच्या लोकांवर होईल धनाचा वर्षाव

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
आज रविवार, 22 फेब्रुवारी. आजचा दिवस सामान्य राहील. आज शुक्ल योगासह अनेक शुभ योग तयार होणार आहेत. शुक्ल योगामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांना रविवारी फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 22, 2026 | 08:53 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

आज रविवार, 22 फेब्रुवारीचा दिवस. आज स्कंद षष्ठीचे व्रत पाळले जाणार आहे. आज शुक्ल योगासह अनेक शुभ योग तयार होणार आहेत. यामुळे काही राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार अश्विनी नक्षत्र आणि शुक्ल योगाच्या विशेष प्रभावामुळे काही राशीच्या लोकांना फायदा होऊ शकतो. नवीन योजनेची सुरुवात करण्यासाठी आजचा काळ चांगला आहे. शुक्ल योगामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांना रविवारी फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांना शुक्ल योगाचा फायदा होणार आहे. आज तुमची अडकलेली कामे वेळेवर पूर्ण होतील. आर्थिक बाबतीत गुंतवणूक करण्यासाठी आजचा दिवस फायदेशीर आहे. यावेळी आरोग्याची काळजी घ्यावी. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढतील. अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्हाला समाजामध्ये मान सन्मान मिळेल. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील आणि तुम्हाला मित्रांकडून पूर्ण सहकार्य मिळेल. आर्थिक बाबतीत आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी तुमच्यावर नवीन जबाबदाऱ्या येऊ शकतात. आरोग्याची काळजी घ्यावी. आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांना अपेक्षित यश मिळेल.

Numberlogy: स्कंद षष्ठीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस मिश्रित राहील. आज तुम्हाला प्रत्येक कामात अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांना पदोन्नती मिळू शकते. व्यवसायामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढतील. तुम्ही धार्मिक आणि सामाजिक कार्यामध्ये सहभागी होऊ शकतात. सामाजिक क्षेत्रामध्ये तुम्हाला मान सन्मान मिळेल. जुने मित्र तुम्हाला भेटू शकतात.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. वादविवादापासून दूर राहा. महत्त्वाची कामे आज पूर्ण होतील. न्यायालयीन खटल्यांसाठी फायदेशीर आहे. आर्थिकदृष्ट्या आजचा दिवस फायदेशीर राहील. आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात. अनावश्यक खर्च वाढू शकतो. कर्ज घेतले असल्यास ते तुम्ही परत करू शकता. नातेसंबंध चांगले राहतील.

Shukra Nakshatra Parivartan: शुक्र ग्रह बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. नोकरी करणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्हाला पदोन्नती मिळू शकते. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. व्यवसायामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. आर्थिक समस्या दूर होतील. कुटुंबामध्ये धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते. कामानिमित्त तुम्ही लांब पल्ल्याचा प्रवास करू शकता. प्रवास करणे फायदेशीर राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

