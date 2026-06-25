Dinvishesh : देशात पहिली आणीबाणी जाहीर आणि क्रिकेट विश्वचषक विजयाचा जल्लोष; जाणून घ्या २५ जूनचा इतिहास

Dinvishesh : आजचा दिवस इतिहासात अत्यंत महत्त्वाच्या घटनेचा साक्षीदार आहे. १९७५ मध्ये माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणीची घोषणा केली होती. इंदिरा गांधी सरकारव आणि सत्तविरोधात हजारो लोकांनी आवाज उठवला होता. यामुळे त्यांना जेरबंद करण्यात आले होते. लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आणि मोरारजी देसाई , सराकरवर टीका करणारे पत्रकार, समाजसेवक, विद्यार्थी अशा अनेक लोकांना तुरुंगात डांबण्यात आले होते. अनेक नेत्यांनी या आणीबाणीला विरोधही केला होता.
तसेच आजच्या दिवशी ४० वर्षांपूर्वी भारताने पहिला क्रिकेट विश्वचषकं जिंकला होता. २५ जून १९८३ रोजी लॉर्ड्समध्ये खेळल्या गेलेल्या क्रिकेटच्या अंतिम सामन्यात वेस्ट इंडिजला भारताने धूळ चाखली होती. भारताची हार जवळपास निश्चित झाली होती. परंतु कर्णधार कपिल देव यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने १९८३ च्या विश्वचषकावर नाव कोरले होते.
25 जून रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना
25 जून रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)
1864 : ‘वॉल्थर नेर्न्स्ट’ – नोबेल पारितोषिक विजते जर्मन रसायनशास्त्रज्ञ यांचा जन्म.
1869 : ‘दामोदर हरी चापेकर’ – महाराष्ट्रातील सशस्त्र क्रांतिकारकांचे शिरोमणी यांचा जन्म.
1900 : ‘लुई माउंट बॅटन’ – भारताचे शेवटचे व्हॉईसरॉय आणि स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल व्हाइसरॉय यांचा जन्म. (मृत्यू: 27 ऑगस्ट 1979)
1903 : ‘जॉर्ज ऑरवेल’ – इंग्लिश लेखक यांचा जन्म. (मृत्यू: 21 जानेवारी 1950)
1907 : ‘जे.हान्स डी. जेन्सेन’ – नोबेल पारितोषिक विजेते जर्मन भौतिकशास्त्रज्ञ यांचा जन्म.
1915 : ‘काश्मीर सिंग कटोच’ – भारतीय लष्करी सल्लागार यांचा जन्म.
1924 : ‘मदन मोहन’ – संगीतकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 14 जुलै 1975)
1928 : ‘पेओ’ – द स्मर्फ चे निर्माते यांचा जन्म. (मृत्यू: 24 डिसेंबर 1992)
1928 : ‘अलेक्सेई अलेक्सेयेविच अब्रिकोसोव्ह’ – नोबेल पारितोषिक विजेते रशियन भौतिकशास्त्रज्ञ यांचा जन्म.
1931 : ‘विश्वनाथ प्रताप सिंग’ – भारतीय पंतप्रधान यांचा जन्म. (मृत्यू: 27 नोव्हेंबर 2008)
1936 : ‘युसूफ हबीबी’ – इंडोनेशियाचे तिसरे पंतप्रधान यांचा जन्म.
1974 : ‘करिश्मा कपूर’ – हिंदी चित्रपट अभिनेत्री यांचा जन्म.
1975 : ‘व्लादिमिर क्रामनिक’ – रशियन बुद्धीबळपटू यांचा जन्म.
1978 : ‘आफताब शिवदासानी’ – हिंदी चित्रपट अभिनेता यांचा जन्म
1986 : ‘सई ताम्हनकर’ – मराठी चित्रपट अभिनेत्री यांचा जन्म.
25 जून रोजी मृत्यू दिनविशेष
134 : 134इ.पुर्व : ‘नील्स’ – डेन्मार्कचा राजा यांचे निधन.
1922 : ‘सत्येंद्रनाथ दत्त’ – बंगाली कवी यांचे निधन.
1971 : ‘जॉन बॉइडऑर’ – स्कॉटिश जीवशास्त्रज्ञ यांचे निधन.
1995 : ‘अर्नेस्टथॉमस सिंटन वॉल्टन’ – नोबेल पारितोषिक विजेते आयरिश भौतिकशास्त्रज्ञ यांचे निधन.
1997 : ‘जॅक-इवेसकुस्तू’ – फ्रेंच संशोधक यांचे निधन.
2000 : ‘रवीबाला सोमण-चितळे’ – मिश्र दुहेरीतील माजी राष्ट्रीय बॅडमिंटन विजेत्या यांचे निधन.
2009 : ‘मायकेल जॅक्सन’ – अमेरिकन गायक यांचे निधन. (जन्म: 29 ऑगस्ट 1958)
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