बुधवार, 1 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

National Doctors Day : डॉक्टर गुगलवर विश्वास ठेवताय?आरोग्यासाठी ठरु शकते धोकादायक; तज्ज्ञांकडून महत्त्वपूर्ण इशारा

Updated On: Jul 01, 2026 | 09:15 AM IST
जाहिरात
सारांश

National Doctors Day 2026 : आज, १ जुलै देशभरात राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे साजरा केला जात आहे. आरोग्यसेवेत डॉक्टरांनी दिलेल्या अमूल्य योगदानाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा हा दिवस आहे. पण गुगल, सोशल मीडिया किंवा एआय चॅटबोट्सवरील माहितीवर डोळे झाकून पूर्णपणे विश्वास ठेवूणे महागात पडू शकते असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे.

National Doctors' Day

National Doctors' Day : डॉक्टर गुगलवर विश्वास ठेवताय?आरोग्यासाठी ठरु शकते धोकादायक; तज्ज्ञांकडून महत्त्वपूर्ण इशारा (फोटो सौजन्य: Adobe Stock)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • डॉक्टर गुगलवर विश्वास ठेवताय?
  • आरोग्यासाठी ठरु शकते धोकादायक
  • तज्ज्ञांकडून महत्त्वपूर्ण इशारा
National Doctors Day 2026 : सुनयना सोनवणे : ‘डॉक्टर, मला गुगलवर असं वाचायला मिळालं…’, ‘या औषधाचे खूप साइड इफेक्ट्स आहेत का?’, ‘ चॅट जीपीटीने तर दुसरंच सांगितलं…’ अशी वाक्ये आता डॉक्टरांसाठी नवीन राहिलेली नाहीत. गेल्या दशकात रुग्णांच्या माहिती मिळवण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल झाला आहे. ‘डॉक्टर गुगल’, सोशल मीडिया आणि एआय चॅटबॉट्समुळे रुग्ण अधिक जागरूक झाले असले, तरी चुकीच्या माहितीमुळे उपचार प्रक्रियेसमोर नवी आव्हाने उभी राहत असल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांचे मत आहे.

International Yoga Day 2026 : डिजिटल तणावावर योगाचं प्रभावी औषध; स्क्रीन टाईम, फोमो अन् बर्नआउटपासून मिळेल दिलासा

तज्ज्ञांचा सल्ला

तज्ज्ञांच्या मते, अनेक रुग्ण दवाखान्यात येण्यापूर्वी इंटरनेटवर लक्षणे शोधून स्वतःच आजाराचा निष्कर्ष काढतात. काही जण सोशल मीडियावर पाहिलेल्या व्हिडिओंमधील उपायांचा अवलंबही करतात, तर काही विशिष्ट औषधे किंवा तपासण्यांचा आग्रह धरतात. यामुळे योग्य निदान करण्यासाठी डॉक्टरांना अधिक वेळ देऊन समुपदेशन करावे लागते.

तर दुसरीकडे, इंटरनेटमुळे आरोग्यविषयक जागरूकता वाढल्याचे सकारात्मक चित्रही आहे. अनेक रुग्ण उपचारांची माहिती समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात, औषधांचे दुष्परिणाम, पर्यायी उपचारपद्धती आणि जीवनशैलीतील बदल याबाबत प्रश्न विचारतात. त्यामुळे डॉक्टर-रुग्ण संवाद अधिक मोकळेपणाने होतो, असेही काही डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.

मात्र, सोशल मीडियावरील अप्रमाणित माहिती, व्हॉट्सॲप फॉरवर्ड, प्रभावशाली व्यक्तींकडून दिले जाणारे वैद्यकीय सल्ले आणि एआय चॅटबॉट्सवर अवलंबून राहण्याची वाढती प्रवृत्ती चिंतेचा विषय ठरत आहे. अनेकदा रुग्ण स्वतःहून औषधे सुरू किंवा बंद करतात, उपचार अर्धवट सोडतात किंवा उशिरा डॉक्टरांकडे पोहोचतात. त्यामुळे आजार गंभीर होण्याचा धोका वाढतो.

‘डॉक्टर्स डे’च्या पार्श्वभूमीवर डॉक्टरांनी नागरिकांना इंटरनेटवरील माहितीचा वापर केवळ प्राथमिक माहितीसाठी करावा आणि उपचारांबाबतचा अंतिम निर्णय तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच घ्यावा, असे आवाहन डॉक्टरांनी केले आहे. तंत्रज्ञानामुळे माहिती मिळणे सोपे झाले असले, तरी योग्य निदान, रुग्णाची प्रत्यक्ष तपासणी आणि वैयक्तिक वैद्यकीय सल्ल्याला पर्याय नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

तज्ज्ञांची प्रतिक्रिया

जनरल फिजिशियन डॉ. कुणाल मुनाळे सांगतात ‘गुगल किंवा एआयवरून मिळणारी माहिती ही सामान्य स्वरूपाची असते. प्रत्येक रुग्णाची प्रकृती, वैद्यकीय इतिहास आणि तपासणीचे निष्कर्ष वेगळे असतात. त्यामुळे इंटरनेटवरील माहितीच्या आधारे उपचार सुरू करणे किंवा बदलणे धोकादायक ठरू शकते.’

तर स्त्रीरोगतज्ञ डॉ. मीरा शिंदे ‘आजचे रुग्ण अधिक जागरूक आहेत, ही सकारात्मक बाब आहे. मात्र, सोशल मीडियावरील प्रत्येक माहिती वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य असेलच असे नाही. डॉक्टरांशी मोकळेपणाने संवाद साधल्यास उपचार अधिक प्रभावी ठरतात.’

डॉक्टरांचे सल्ले

  • इंटरनेटवरील प्रत्येक माहिती खरी किंवा वैज्ञानिकदृष्ट्या प्रमाणित असतेच असे नाही.
  • डॉक्टरांचा सल्ला न घेता औषधे सुरू किंवा बंद करू नका.
  • तपासणीवेळी सर्व लक्षणांची अचूक माहिती द्या; काहीही लपवू नका.
  • उपचार किंवा औषधांचा कोर्स अर्धवट सोडू नका.
  • कोणतीही शंका असल्यास सोशल मीडियावर नव्हे, तर थेट डॉक्टरांशी चर्चा करा.
Mental Health Tip : धावपळीच्या आयुष्यात शांतता हवीय? मग ‘हा’ मंत्र वापरुन पहा, मानसिक शांतता मिळेल

Web Title: National doctors day 2026 doctor google health risks expert warning

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 01, 2026 | 09:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dinvishesh : महाराष्ट्र कृषी दिन; हरित क्रांतीचे जनक वंसतराव नाईक यांची जयंती; जाणून घ्या ०१ जुलैचा इतिहास
1

Dinvishesh : महाराष्ट्र कृषी दिन; हरित क्रांतीचे जनक वंसतराव नाईक यांची जयंती; जाणून घ्या ०१ जुलैचा इतिहास

Dinvishesh : ‘भारताचे पितामह’ म्हणून ओळखले जाणारे नेते दादाभाई नौरोजी यांचा स्मृतिदिन; जाणून घ्या ३० जूनचा इतिहास
2

Dinvishesh : ‘भारताचे पितामह’ म्हणून ओळखले जाणारे नेते दादाभाई नौरोजी यांचा स्मृतिदिन; जाणून घ्या ३० जूनचा इतिहास

गंभीर जीवाणूजन्य संसर्गांवर प्रभावी उपचारासाठी BDR फार्माचे ‘XATRONEM-AV’ बाजारात दाखल, अँटिबायोटिक संयोजनाचे इंजेक्शन
3

गंभीर जीवाणूजन्य संसर्गांवर प्रभावी उपचारासाठी BDR फार्माचे ‘XATRONEM-AV’ बाजारात दाखल, अँटिबायोटिक संयोजनाचे इंजेक्शन

Dinvishesh : भारतीय सांख्यिकी क्षेत्राचे जनक पी. सी. महालबोनिस यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या २९ जूनचा इतिहास
4

Dinvishesh : भारतीय सांख्यिकी क्षेत्राचे जनक पी. सी. महालबोनिस यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या २९ जूनचा इतिहास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
National Doctors Day : डॉक्टर गुगलवर विश्वास ठेवताय?आरोग्यासाठी ठरु शकते धोकादायक; तज्ज्ञांकडून महत्त्वपूर्ण इशारा

National Doctors Day : डॉक्टर गुगलवर विश्वास ठेवताय?आरोग्यासाठी ठरु शकते धोकादायक; तज्ज्ञांकडून महत्त्वपूर्ण इशारा

Jul 01, 2026 | 09:15 AM
नियमांना दिली तिलांजली! हाय स्पीड रिक्षावर तरुणीचा जीवघेणा स्टंट, वृद्धा सायकलस्वाराला रस्त्यावर पाडलं अन्… Video Viral

नियमांना दिली तिलांजली! हाय स्पीड रिक्षावर तरुणीचा जीवघेणा स्टंट, वृद्धा सायकलस्वाराला रस्त्यावर पाडलं अन्… Video Viral

Jul 01, 2026 | 09:04 AM
Lock Upp 2: Bisexual आहे Akanksha Chamola? गौरव खन्नाच्या पत्नीचं ‘सीक्रेट’ नेमकं कोणी उघड केलं?

Lock Upp 2: Bisexual आहे Akanksha Chamola? गौरव खन्नाच्या पत्नीचं ‘सीक्रेट’ नेमकं कोणी उघड केलं?

Jul 01, 2026 | 08:57 AM
July 2026 Vrat Festival List: गुरुपौर्णिमा ते योगिनी एकादशीपर्यंत कोणते सण उत्सव जुलै महिन्यात येत आहे ते जाणून घ्या

July 2026 Vrat Festival List: गुरुपौर्णिमा ते योगिनी एकादशीपर्यंत कोणते सण उत्सव जुलै महिन्यात येत आहे ते जाणून घ्या

Jul 01, 2026 | 08:50 AM
Health News: मुंबई विद्यापीठात अत्याधुनिक RT-PCR प्रशिक्षण! कार्यक्रमातून विद्यार्थ्यांना मिळाले आधुनिक प्रयोगशाळा कौशल्यांचे बळ

Health News: मुंबई विद्यापीठात अत्याधुनिक RT-PCR प्रशिक्षण! कार्यक्रमातून विद्यार्थ्यांना मिळाले आधुनिक प्रयोगशाळा कौशल्यांचे बळ

Jul 01, 2026 | 08:50 AM
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: दोन वर्षांचा राग, ऑनलाइन मागवला चाकू अन् शिक्षकावर वार; शाळेत रक्तरंजित घटना

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: दोन वर्षांचा राग, ऑनलाइन मागवला चाकू अन् शिक्षकावर वार; शाळेत रक्तरंजित घटना

Jul 01, 2026 | 08:38 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: मुंबईसह महाराष्ट्रात मान्सूनचा जोर  वाढला

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: मुंबईसह महाराष्ट्रात मान्सूनचा जोर  वाढला

Jul 01, 2026 | 08:38 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा