Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

संविधानात मतदानाचा अधिकार हे कर्तव्य मात्र बंधन नाही; मतदान सक्ती करण्याकडे सुप्रीम कोर्टाचा कल?

संविधानामध्ये प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदानाचा अधिकार दिला आहे. त्याप्रमाणे मतदान करणे किंवा न करण्याचे स्वातंत्र्य देखील दिले आहे. मतदान सक्ती करण्याची इच्छा व्यक्त केली जात आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 06:06 PM
supreme court on need for compulsion and restrictions on voting in a democracy

लोकशाहीमध्ये मतदान करण्याची सक्ती आणि बंधने असल्याची गरज आहे (फोेटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

भारत हा जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश आहे. त्यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिकाचे मत आणि त्यांचा मतदानाचा अधिकार हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. निवडणूक मतदान हा नेहमीच नागरिकांचा अधिकार राहिला आहे. मात्र ते कर्तव्य किंवा बंधन नाही. लोकांना मतदान करण्याची विनंती केली जात असली तरी, मतदान करायचे की नाही हा त्यांचा निर्णय आहे. संविधानात असे म्हटले आहे की भारताचा नागरिक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी मतदार म्हणून नोंदणी करण्याचा अधिकार किंवा हक्क आहे. मात्र संविधानात सक्तीच्या मतदानाचा उल्लेख नाही.

जर मतदान करणे हे एखाद्या नागरिकाच्या इच्छेचे अभिव्यक्ती असेल, तर ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याद्वारे संरक्षित केले पाहिजे, ज्यामध्ये मतदान न करण्याची इच्छा देखील समाविष्ट आहे. लोकशाहीच्या हितासाठी प्रत्येक जागरूक नागरिकाने मतदानाचा अधिकार बजावणे अपेक्षित असले तरी, १००% मतदान कधीही शक्य नाही.

हे देखील वाचा : राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आता ‘सुनेत्रापर्व’; NCP च्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड

मतदानाची टक्केवारी जास्तीत जास्त ६०-६५ टक्के असल्याचे दिसून आले आहे. हा मुद्दा प्रासंगिक आहे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने मतदान सक्तीचे करण्यासाठी काही प्रक्रिया अवलंबली पाहिजे असे म्हटले आहे. यामुळे अधिक पात्र व्यक्ती निवडणुका लढवण्यास आकर्षित होतील, लोकशाही मजबूत होईल आणि NOTA तरतूद अनावश्यक होईल.

खरं तर, NOTA तरतूद चांगल्या उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यास आणि मतदारांना मतदान करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी आणण्यात आली होती. गेल्या दशकात, असे आढळून आले आहे की खूप कमी मतदारांनी NOTA वापरला. सर्वोच्च न्यायालय विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करत होते, ज्यामध्ये फक्त एकच उमेदवार निवडणूक लढवत असलेल्या मतदारसंघांमध्ये NOTA ला उमेदवार मानले जाण्याची मागणी करण्यात आली होती, कारण यामुळे त्या उमेदवारावरील जनतेचा विश्वास दिसून येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने असे मत मांडले की NOTA ला उमेदवार बनवण्यासाठी संसदेला लोकप्रतिनिधी कायद्यात सुधारणा करावी लागेल.

जगातील इतर देशांमधील परिस्थितीचा विचार केल्यास, अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोलिव्हिया आणि ब्राझीलमध्ये १८ ते ७० वयोगटातील नागरिकांसाठी मतदान अनिवार्य आहे. त्याचप्रमाणे, सायप्रस, इजिप्त, ग्रीस, मेक्सिको, पेरू, उत्तर कोरिया, सिंगापूर, सामोआ, उरुग्वे आणि तुर्कीमधील नागरिकांसाठी मतदान अनिवार्य आहे.

हे देखील वाचा : ‘देवालाही मान्य नसलेली क्रूरता!’ हिटलरने चोरले होते हिंदूंचे पवित्र चिन्ह? वाचा याची उत्कंठावर्धक सत्यकथा

सिंगापूरमध्ये, जर एखाद्या नागरिकाने मतदान केले नाही तर त्याचे नाव मतदार यादीतून काढून टाकले जाते. ब्राझीलमध्ये, आजारपण, बाळंतपण किंवा हालचाल बिघडणे यासारखे योग्य कारण दिले नाही तर अशा नागरिकाला सार्वजनिक सेवा नाकारल्या जाऊ शकतात. ऑस्ट्रेलियामध्ये, मतदान न करणाऱ्या नागरिकांना $20 दंड आकारला जातो. भारतात, अनेक श्रीमंत व्यक्ती अनेकदा मतदान करत नाहीत. २०१४ च्या निवडणुकीत, घरापासून दूर काम करणारे २८० दशलक्ष स्थलांतरित कामगार मतदान करू शकले नाहीत. जर घरून कागदपत्रे सादर करून ऑनलाइन मतदान सुरू केले तर मतदारांची संख्या वाढू शकते.

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे

Web Title: Supreme court on need for compulsion and restrictions on voting in a democracy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 06:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मजकूर हटवण्याचे आदेश, मॅजिस्ट्रेटला अधिकार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय कायम
1

मजकूर हटवण्याचे आदेश, मॅजिस्ट्रेटला अधिकार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय कायम

देशात बंधुता राखण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांची; सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
2

देशात बंधुता राखण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांची; सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

Supreme Court News: फुकट खैरात बंद करा, रोजगार द्या! सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले खडे बोल
3

Supreme Court News: फुकट खैरात बंद करा, रोजगार द्या! सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले खडे बोल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
संविधानात मतदानाचा अधिकार हे कर्तव्य मात्र बंधन नाही; मतदान सक्ती करण्याकडे सुप्रीम कोर्टाचा कल?

संविधानात मतदानाचा अधिकार हे कर्तव्य मात्र बंधन नाही; मतदान सक्ती करण्याकडे सुप्रीम कोर्टाचा कल?

Feb 26, 2026 | 06:06 PM
Bonu Komali Suicide: Relationship की आणखी काही? युट्युबर कोमली काळाच्या पडद्याआड! घरात सापडला मृतदेह

Bonu Komali Suicide: Relationship की आणखी काही? युट्युबर कोमली काळाच्या पडद्याआड! घरात सापडला मृतदेह

Feb 26, 2026 | 06:06 PM
Eknath Shinde : “आता नवी औद्योगिक क्रांती, महाराष्ट्राची विकास यात्रा थांबणार नाही…”, उपमुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

Eknath Shinde : “आता नवी औद्योगिक क्रांती, महाराष्ट्राची विकास यात्रा थांबणार नाही…”, उपमुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

Feb 26, 2026 | 06:04 PM
Marathi Bhasha Din : ‘ष’ आणि ‘श’ यांतील नेमका फरक काय ? 99 टक्के सुशिक्षितांना देखील याचं कारण माहित नसेल

Marathi Bhasha Din : ‘ष’ आणि ‘श’ यांतील नेमका फरक काय ? 99 टक्के सुशिक्षितांना देखील याचं कारण माहित नसेल

Feb 26, 2026 | 06:02 PM
T20 World Cup 2026 मध्ये Romario Shepherd ने रचला इतिहास, अशी कामगिरी करणारा ठरला जगातील पहिला खेळाडू

T20 World Cup 2026 मध्ये Romario Shepherd ने रचला इतिहास, अशी कामगिरी करणारा ठरला जगातील पहिला खेळाडू

Feb 26, 2026 | 05:58 PM
Maharashtra Politics: राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आता ‘सुनेत्रापर्व’; NCP च्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड

Maharashtra Politics: राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आता ‘सुनेत्रापर्व’; NCP च्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड

Feb 26, 2026 | 05:53 PM
मुंबईतील ‘या’ पुलाचे नामकरण, आता ‘पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर’ असे करणार, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा

मुंबईतील ‘या’ पुलाचे नामकरण, आता ‘पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर’ असे करणार, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा

Feb 26, 2026 | 05:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM