शुक्रवार, 26 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • 48 International Squash Players From 15 Countries Ready For Hcl Srfi Psa Challenger Tournament In Mumbai

HCL आणि SRFI चा मोठा धमाका! आंतरराष्ट्रीय Squash ची रणधुमाळी; विजेत्याला १५,००० अमेरिकन डॉलर्सचे बक्षीस

Updated On: Jun 26, 2026 | 08:24 PM IST
जाहिरात
सारांश

एचसीएल ग्रुपचे स्‍ट्रॅटेजीचे प्रेसिडन्ट सुंदर महालिंगम म्हणाले, "एचसीएलमध्ये आमचे मुख्य लक्ष आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांच्या माध्यमातून भारतातील स्कॉश टॅलेंटसाठी शाश्वत मार्ग तयार करण्यावर राहिले आहे.

HCL आणि SRFI चा मोठा धमाका! आंतरराष्ट्रीय Squash ची रणधुमाळी; विजेत्याला १५,००० अमेरिकन डॉलर्सचे बक्षीस

आंतरराष्ट्रीय स्कॉश खेळाडू सज्ज (फोटो- istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

विजेत्याला मिळणार प्रत्येकी १५,००० अमेरिकन डॉलर्सचे बक्षीस
जुहू जिमखाना क्लब येथे करण्यात आले स्पर्धेचे आयोजन
२९ जून रोजी दुपारी १२:०० वाजल्यापासून होणार सुरुवात

मुंबई: एचसीएल ग्रुप या अग्रगण्य जागतिक समूहाने स्कॉश रॅकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसआरएफआय) सोबत सहयोगाने २९ जून ते ३ जुलै दरम्यान मुंबईतील जुहू जिमखाना क्लब (Sports) येथे पुढील पीएसए पातळीवरील स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. या स्पर्धेत १५ देशांतील ४८ आघाडीचे स्कॉश खेळाडू एकत्र येणार आहेत. २९ जून रोजी दुपारी १२:०० वाजल्यापासून पहिल्या फेरीच्या सामन्यांनी या स्पर्धेची सुरुवात होईल, ज्यामुळे मुंबई पुढील पाच दिवस जागतिक दर्जाच्या स्कॉश मोहिमेचे केंद्र बनेल. या टूर्नामेंटमध्‍ये पुरुष आणि महिलांसाठी स्वतंत्र पीएसए चॅलेंजर स्पर्धा असतील, ज्यामध्ये प्रत्येकी १५,००० अमेरिकन डॉलर्सचे बक्षीस दिले जाईल.

एचसीएल स्कॉश टूर ही प्रोफेशनल स्कॉश असोसिएशन (पीएसए) द्वारे प्रमाणित असलेली आणि अनेक शहरांमध्ये आयोजित केली जाणारी पीएसए चॅलेंजर टूर आहे, जी खेळाडूंना महत्त्वपूर्ण जागतिक रँकिंग मिळवण्याची संधी देते. या स्पर्धा भारतातील खेळाडूंना मायदेशात जगातील सर्वोत्तम स्कॉश टॅलेंटशी स्पर्धा करण्याची सुवर्णसंधी देखील उपलब्ध करून देतात.

चाहत्यांच्या भावनांचा अपमान? पहिल्या सामन्यात Vaibhav Sooryvanshi ला संघात स्थान नाही, कारण काय?

एचसीएल ग्रुपचे स्‍ट्रॅटेजीचे प्रेसिडन्ट सुंदर महालिंगम म्हणाले, “एचसीएलमध्ये आमचे मुख्य लक्ष आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांच्या माध्यमातून भारतातील स्कॉश टॅलेंटसाठी शाश्वत मार्ग तयार करण्यावर राहिले आहे. गेल्या काही वर्षांत आम्ही दिल्ली-एनसीआर, चेन्नई, जयपूर आणि मुंबईसह अनेक शहरांमध्ये पीएसए स्पर्धांचे आयोजन केले आहे, ज्यातून जागतिक दर्जाची स्पर्धा भारतातील खेळाडूंच्या जवळ आली आहे. या प्रवासातील मुंबई टप्पा हे आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, ज्यामुळे खेळाडूंना मायदेशात आंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध खेळण्याचा उत्तम अनुभव मिळेल.”

स्कॉश रॅकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे (एसआरएफआय) सेक्रेटरी जनरल सायरस पोंचा म्हणाले, “भारतातील स्कॉशमध्ये एक खेळाडू, प्रशिक्षक आणि प्रशासक म्हणून तीन दशकांहून अधिक काळ घालवल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांचा अनुभव कशा प्रकारे एखाद्या खेळाडूची प्रगती आणि त्याचा आत्मविश्वास घडवू शकतो, हे मी जवळून पाहिले आहे. मुंबई चॅलेंजर स्पर्धा उदयोन्मुख खेळाडूंना रँकिंग पॉईंट्स मिळवण्याची, १५ देशांतील अनुभवी आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक खेळाडूंविरुद्ध स्वतःची परीक्षा घेण्याची आणि महत्त्वाचा स्पर्धात्मक अनुभव घेण्याची एक मोलाची संधी देते. हा अनुभव त्यांना ज्युनियर पातळीवरील यशापासून ते व्यावसायिक स्‍तरावरील सातत्यपूर्ण कामगिरीमधील अंतर भरून काढण्यास मदत करेल. भारतामधील पुढील पिढीतील स्कॉश टॅलेंटसाठी हे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्याबद्दल आम्ही एचसीएल आणि एसएआयचे त्यांच्या स्थिर पाठिंब्यासाठी आभारी आहोत.”

‘बापू’ घालणार धुमाकूळ! Ireland विरुद्ध 3 विकेट्स घेताच Axar Patel च्या नावावर होणार ‘हा’ महारेकॉर्ड

मुंबईमध्‍ये आयोजित करण्‍यात आलेल्‍या स्पर्धेत भारताचे अव्वल मानांकित स्कॉश खेळाडू सहभागी होणार आहेत, ज्यामध्ये वेलावन सेंथिलकुमार (रँक ५०), माजी आशियाई क्रीडा स्पर्धा पदक विजेती जोश्ना चिनप्पा (रँक ७१) आणि तन्वी खन्‍ना (रँक ७५) यांचा समावेश आहे. या स्पर्धेत देशातील आघाडीच्या ज्युनियर खेळाडूंच्या रूपाने उदयोन्मुख टॅलेंट देखील पाहायला मिळेल. ही स्पर्धा वर्ल्ड स्कॉश फेडरेशनच्या (डब्‍ल्‍यूएसएफ) अद्ययावत नियमांनुसार खेळवली जाईल, तर मुंबईतील जिमखाना क्लब खेळाडू आणि प्रेक्षकांसाठी जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देईल. या स्पर्धेचा समारोप ३ जुलै २०२६ रोजी अंतिम सामने आणि पारितोषिक वितरण समारंभाने होईल, ज्यामुळे क्रीडाप्रेमींना एक रोमांचक थरार अनुभवता येईल.

Web Title: 48 international squash players from 15 countries ready for hcl srfi psa challenger tournament in mumbai

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 26, 2026 | 08:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘बीएलओ मशिदींमध्ये जाऊन एका विशिष्ट समाजातील…’; Mangal Prabhat Loadha यांची तक्रार
1

‘बीएलओ मशिदींमध्ये जाऊन एका विशिष्ट समाजातील…’; Mangal Prabhat Loadha यांची तक्रार

क्रिकेटविश्व हादरले! ‘या’ संघाच्या हेडकोचने दिला तडकाफडकी राजीनामा, नेमका विषय तरी काय?
2

क्रिकेटविश्व हादरले! ‘या’ संघाच्या हेडकोचने दिला तडकाफडकी राजीनामा, नेमका विषय तरी काय?

मान्सूनसाठी मुंबई मेट्रो प्रशासन सज्ज! सर्व मार्गांवर अतिरिक्त मेट्रो गाड्यांची व्यवस्था; उत्तम सेवा पुरवण्यासाठी व्यापक तयारी
3

मान्सूनसाठी मुंबई मेट्रो प्रशासन सज्ज! सर्व मार्गांवर अतिरिक्त मेट्रो गाड्यांची व्यवस्था; उत्तम सेवा पुरवण्यासाठी व्यापक तयारी

Robotic Knee Replacement: मुंबईत पहिल्यांदाच महापालिका रुग्णालयात मोफत रोबोटिक गुडघा प्रत्यारोपण; दोन शस्त्रक्रिया यशस्वी
4

Robotic Knee Replacement: मुंबईत पहिल्यांदाच महापालिका रुग्णालयात मोफत रोबोटिक गुडघा प्रत्यारोपण; दोन शस्त्रक्रिया यशस्वी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
HCL आणि SRFI चा मोठा धमाका! आंतरराष्ट्रीय Squash ची रणधुमाळी; विजेत्याला १५,००० अमेरिकन डॉलर्सचे बक्षीस

HCL आणि SRFI चा मोठा धमाका! आंतरराष्ट्रीय Squash ची रणधुमाळी; विजेत्याला १५,००० अमेरिकन डॉलर्सचे बक्षीस

Jun 26, 2026 | 08:24 PM
Vaibhav Sooryavanshi: ‘माझा विश्वासच बसत नाही…’, मायकल वॉन भडकला; वैभवला न घेतल्यामुळे टीम इंडियाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह

Vaibhav Sooryavanshi: ‘माझा विश्वासच बसत नाही…’, मायकल वॉन भडकला; वैभवला न घेतल्यामुळे टीम इंडियाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह

Jun 26, 2026 | 08:22 PM
सोलापुरात अन्न व औषध प्रशासनाचा मोठा धडाका; डेअरीवर छापा मारून ७ लाखांची भेसळयुक्त बर्फी जप्त, १,८०७ किलो मुद्देमाल हस्तगत!

सोलापुरात अन्न व औषध प्रशासनाचा मोठा धडाका; डेअरीवर छापा मारून ७ लाखांची भेसळयुक्त बर्फी जप्त, १,८०७ किलो मुद्देमाल हस्तगत!

Jun 26, 2026 | 08:20 PM
सिल्क आणि बनारसी साडीवरील डाग ड्रायक्लिनिंगशिवाय हटवायचे असतात? मग या घरगुती पद्धतीचा वापर करा

सिल्क आणि बनारसी साडीवरील डाग ड्रायक्लिनिंगशिवाय हटवायचे असतात? मग या घरगुती पद्धतीचा वापर करा

Jun 26, 2026 | 08:15 PM
‘हेळवे’! तुमच्या वंशावळीचे राखणदार; पिढ्यानपिढ्यांचा इतिहास जपणारी महाराष्ट्रातील परंपरा

‘हेळवे’! तुमच्या वंशावळीचे राखणदार; पिढ्यानपिढ्यांचा इतिहास जपणारी महाराष्ट्रातील परंपरा

Jun 26, 2026 | 08:15 PM
युवकांच्या शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगारासाठी शासन कटिबद्ध; ‘सारथी’च्या कार्याचे मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून कौतुक

युवकांच्या शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगारासाठी शासन कटिबद्ध; ‘सारथी’च्या कार्याचे मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून कौतुक

Jun 26, 2026 | 08:14 PM
SNDTच्या १११व्या वर्धापनदिनी महर्षी कर्वे यांना अनोखी आदरांजली; राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा यांच्या हस्ते पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण

SNDTच्या १११व्या वर्धापनदिनी महर्षी कर्वे यांना अनोखी आदरांजली; राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा यांच्या हस्ते पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण

Jun 26, 2026 | 08:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा