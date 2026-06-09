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Nightclub Scandal: काय आहे नाईटक्लब स्कँडल? ब्रेन स्टोक्सच्या कॅप्टन्सीवरही लटकती तलवार, नक्की काय घडले?

Updated On: Jun 09, 2026 | 02:02 PM IST
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सारांश

न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीतील विजयानंतर इंग्लंडचा कर्णधार बेन स्टोक्सबाबत गदारोळ सुरू झाला आहे. बोर्ड नियम तोडल्याबद्दल बेन स्टोक्सवर कारवाई करण्याचा विचार करण्यात येत आहे

नाईटक्लब वादमुळे बेन स्टोक्सच्या कर्णधारपदावर येऊ शकते गदा (फोटो सौजन्य - Instagram)

नाईटक्लब वादमुळे बेन स्टोक्सच्या कर्णधारपदावर येऊ शकते गदा (फोटो सौजन्य - Instagram)

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विस्तार
  • बेन स्टोक्स नाईटक्लब वाद 
  • सामन्यानंतर, स्टोक्स गस ऍटकिन्सनसोबत लंडनच्या एका नाईट क्लबमध्ये गेला, जिथे त्याचा रग्बी खेळाडूशी वाद झाला
  • कारवाई केल्यास कर्णधारपद येऊ शकते धोक्यात 
इंग्लंड क्रिकेट संघाचा कसोटी कर्णधार बेन स्टोक्स पुन्हा एकदा एका नाईटक्लबमधील वादात अडकला आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीतील विजयानंतर, स्टोक्स आणि गस ऍटकिन्सन यांच्यावर एका नाईटक्लबमध्ये मारामारी केल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण इतके गंभीर आहे की स्टोक्सला इंग्लंडच्या कर्णधारपदावरून हटवले जाऊ शकते. इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाने या प्रकरणाची चौकशी जाहीर केली आहे. वृत्तानुसार, या घटनेत सारासेन्स रग्बी क्लबचा एक खेळाडूही सामील होता.

लॉर्ड्सवर न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीतील इंग्लंडच्या विजयानंतर, सोमवारी पहाटे संघाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल स्टोक्स आणि ऍटकिन्सन दोघेही बोर्डाच्या चौकशीला सामोरे जात आहेत. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर इंग्लंड संघाभोवती निर्माण झालेला हा नवीनतम वाद आहे. ऍशेस मालिकेदरम्यान, इंग्लंडच्या खेळाडूंनी एका नाईटक्लबमध्ये मोठ्या प्रमाणात मद्यपान केले होते आणि त्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते.

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स्टोक्स आणि ऍटकिन्सन यांना कोणतीही इजा झाली नाही

लंडन येथील नाईटक्लबमधील ताज्या मारामारीत बेन स्टोक्स आणि गस ऍटकिन्सन यांना कोणतीही इजा झाली नाही. दरम्यान, या प्रकरणात नाव असलेला सॅरासेन्स रग्बी क्लबचा खेळाडू त्याचा सीझन संपल्याचा आनंद साजरा करण्यासाठी आला होता, तर स्टोक्स त्याचा विजयी वाढदिवस साजरा करण्यासाठी आला होता. त्यांच्यात वाद झाला, ज्याचे रूपांतर हाणामारीत झाले. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेजही समोर आले आहे, ज्यामध्ये स्टोक्स आणि ॲटकिन्सन स्पष्टपणे दिसत आहेत.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, ॲशेस मालिकेदरम्यान झालेल्या गोंधळानंतर, ईसीबीने खेळाडूंसाठी एक प्रोटोकॉल (नियम) स्थापित केला होता की मध्यरात्रीनंतर कोणीही नाईटक्लबमध्ये जाणार नाही. परिणामी, हे संपूर्ण प्रकरण आता नियमांचे उल्लंघन ठरते. यामुळेच बोर्ड स्टोक्सला त्याच्या कर्णधारपदावरून काढून टाकण्याचा विचार करत आहे.

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जर स्टोक्सने कर्णधारपद गमावले, तर ते कोण स्वीकारेल?

आता प्रश्न असा निर्माण होतो की: जर बेन स्टोक्सकडून कर्णधारपद काढून घेतले, तर नवीन कर्णधार कोण असेल? अशा परिस्थितीत, ही जबाबदारी संघाचा उपकर्णधार हॅरी ब्रूक याला दिली जाऊ शकते, जो आधीच इंग्लंडच्या मर्यादित षटकांच्या संघाचे नेतृत्व करतो. तथापि, अडचण अशी आहे की हॅरी ब्रूकदेखील अशाच एका वादात अडकला आहे.

मंडळाला कर्णधारपदाबाबत काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल, कारण गेल्या ऑक्टोबरमध्ये, एकदिवसीय सामन्यात इंग्लंडचे कर्णधारपद भूषवण्यापूर्वी रात्री उशिरा मद्यपान केल्याबद्दल आणि नाईटक्लबच्या बाउन्सरशी वाद घातल्याबद्दल हॅरी ब्रुकला दंड आणि निंदेला सामोरे जावे लागले होते.

Web Title: What is nightclub scandal and why ben stokes will face the issue of relinquishing the captaincy

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Published On: Jun 09, 2026 | 02:02 PM

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