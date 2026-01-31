Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND vs NZ 5Th 20I : तिरुवनंतपुरममध्ये संजू फेल, इशान किशन पास; 28 चेंडूत झळकवले अर्धशतक; किवी गोलंदाज बेजार 

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात पाच सामन्यांची टी20 मालिका सुरू असून तिरुवनंतपुरम येथे या मालिकेतील पाचवा आणि शेवटच्या सामन्यात भारताचा स्फोटक फलंदाज इशान किशनने २८ चेंडूत अर्धशतक ठोकले आहे.

Jan 31, 2026 | 07:59 PM
IND vs NZ 5th T20I: Sanju fails in Thiruvananthapuram, Ishan Kishan passes; scores a half-century off just 20 balls; Kiwi bowlers left helpless.

इशान किशन(फोटो-सोशल मीडिया)

Ishan Kishan scores a half-century in Thiruvananthapuram : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात पाच सामन्यांची टी20 मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील पाचवा आणि शेवटचा सामना  तिरुवनंतपुरम येथील ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जात आहे.  भारताने  टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजचा निर्णय घेतल आहे. या सामन्यात भारताचा स्फोटक फलंदाज इशान किशनने २८ चेंडूत अर्धशतक ठोकले आहे.

हेही वाचा : Australian Open 2026 : एलेना रायबाकिनाचा झंझावात! आर्यना साबालेन्काला हरवून पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलियन ओपन जेतेपदावर कोरले नाव

 

दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे

भारत प्लेइंग इलेव्हन: अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), रिंकू सिंग, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

न्यूझीलंड प्लेइंग इलेव्हन: टिम सेफर्ट (यष्टीरक्षक), फिन ॲलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डॅरिल मिशेल, बेवन जेकब्स, मिचेल सँटनर (कर्णधार), काइल जेमिसन, ईश सोढी, लॉकी फर्ग्युसन, जेकब डफी

हेही वाचा : IND vs PAK, Under-19 World Cup 2026 : भारताविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानची पडली विकेट! हा ‘स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर

बातमी अपडेट होत आहे…

Jan 31, 2026 | 07:58 PM

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
