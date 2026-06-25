गुरुवार, 25 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Fifa World Cup 2026 Fifa Suspends All Nepal Football Association With Immediate Effect Know The Reason

FIFA World Cup 2026: आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेपाळला मोठा धक्का, नेपाळच्या संघाला करण्यात आले निलंबित; काय आहे कारण

Updated On: Jun 25, 2026 | 10:42 AM IST
जाहिरात
सारांश

फिफा विश्वचषक स्पर्धेदरम्यान एक नवीन बातमी समोर आली आहे: फिफाने नेपाळ संघाला तात्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे. नक्की याचे कारण काय? नेपाळसाठी हा मोठा धक्का आहे

फिफाने घातली नेपाळवर बंदी (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

फिफाने घातली नेपाळवर बंदी (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • फिफा वर्ल्ड कप २०२६ च्या तुफान फिव्हरमध्ये नेपाळसाठी दुःखद बातमी 
  • नेपाळमधील सर्व फुटबॉल असोसिएशन फिफाकडून निलंबित 
  • वर्ल्ड कपमध्ये खेळता येणार नाही, काय आहे कारण 
आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघाने (FIFA) ऑल नेपाळ फुटबॉल असोसिएशनला (ANFA) तात्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे. हा निर्णय नेपाळमधील फुटबॉल खेळासाठी आणि त्याच्या खेळाडूंसाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे. फिफाने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, परिषदेच्या ब्युरोने २४ जून २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीनंतर हे कठोर पाऊल उचलले आणि पुढील सूचना मिळेपर्यंत नेपाळवर बंदी घातली. आता या गोष्टीचा सर्वांनाच धक्का बसला असून इतक्या मोठ्या निर्णयामागे नक्की काय कारण आहे याचीच चर्चा सुरू झाली आहे. 

FIFA World Cup 2026 मध्ये रंगणार थरार, 25 जूनला फुटबॉलचा महासंग्राम; ब्राझील ते मेक्सिको 12 संघ मैदानात, पाहा संपूर्ण शेड्यूल

फिफाचा मोठा निर्णय

या फिफा निलंबनानंतर, कोणताही नेपाळी संघ किंवा स्थानिक क्लब फिफा आणि आशियाई फुटबॉल महासंघ (AFC) द्वारे आयोजित कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भाग घेऊ शकणार नाही. शिवाय, या बंदीचा नेपाळमधील तळागाळातील फुटबॉलच्या विकासावर परिणाम होईल. एएनएफए, त्याचे सदस्य आणि अधिकारी यांना यापुढे फिफा किंवा एएफसी द्वारे प्रदान केलेले विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण सत्रे आणि शैक्षणिक अभ्यासक्रमांचा लाभ घेता येणार नाही.

या कठोर निर्बंधाची व्याप्ती स्पष्ट करताना, फिफाने आपल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे, “२४ जून २०२६ पासून, पुढील सूचना मिळेपर्यंत एएनएफएने (ANFA) फिफाच्या नियमावलीच्या कलम १३ अंतर्गत आपले सर्व सदस्यत्वाचे हक्क गमावले आहेत. त्यामुळे, जोपर्यंत हे निलंबन उठवले जात नाही, तोपर्यंत एएनएफएचे प्रतिनिधी आणि क्लब संघ कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भाग घेण्यास पात्र नाहीत. याव्यतिरिक्त, आम्ही इतर फिफा आणि एएफसी (AFC) संलग्न देश आणि संघटनांना आठवण करून देऊ इच्छितो की, त्यांनी या निलंबनाच्या कालावधीत एएनएफए किंवा त्याच्या संघांशी कोणताही क्रीडाविषयक संपर्क टाळावा.”

‘रोनाल्डोचा विषय लय हार्ड हाय’; Fifa World Cup मध्येही मराठीचा डंका, जागतिक मंचावर झळकला थाट

काय आहे कारण

फिफाने लादलेली ही बंदी नेपाळी फुटबॉलसाठी एक मोठे नुकसान ठरू शकते. या बंदीनंतर त्यांचे खेळाडू आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खेळू शकणार नाहीत. यामुळे नेपाळी तरुणांचे मनोबलही खच्ची होईल. जेव्हा त्यांना खेळ खेळण्याची इच्छा होईल, तेव्हा त्यांच्यात तशी इच्छाशक्ती आणि आत्मविश्वास नसेल. ऑल नेपाळ फुटबॉल असोसिएशनवर लादलेल्या बंदीच्या कालावधीबद्दल कोणतीही अधिक माहिती देण्यात आलेली नाही.

फिफाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे ऑल नेपाळ फुटबॉल असोसिएशनला ही शिक्षा मिळाली आहे. देश यातून कधी सावरतो आणि त्याचे खेळाडू पुन्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कधी खेळू शकतील, हे केवळ काळच ठरवेल. तथापि, अशी बंदी कोणत्याही देशासाठी योग्य नाही.

नेपाळचा संघ कसा टिकून राहील?

मात्र, या निराशाजनक बातमीच्या दरम्यान, नेपाळ फुटबॉलसाठी दिलासाची एक छोटीशी संधी शिल्लक राहिली आहे. फिफाने स्पष्ट केले आहे की, जर निलंबनास कारणीभूत असलेली परिस्थिती आणि वाद वेळेवर सोडवले गेले, तर पुढील फिफा काँग्रेसच्या आधीच ही बंदी उठवली जाऊ शकते.

निवेदनाच्या अंतिम भागात, फिफाने म्हटले आहे की, “परिषदेचे ब्युरो किंवा फिफा परिषद पुढील फिफा काँग्रेसपूर्वी कोणत्याही वेळी ही स्थगिती उठवण्याचा निर्णय घेऊ शकते. भविष्यात अशी परिस्थिती उद्भवल्यास किंवा ही बंदी उठवल्यास, आम्ही नियमांनुसार माहिती देऊ.”

Web Title: Fifa world cup 2026 fifa suspends all nepal football association with immediate effect know the reason

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 25, 2026 | 10:42 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

FIFA World Cup 2026 मध्ये रंगणार थरार, 25 जूनला फुटबॉलचा महासंग्राम; ब्राझील ते मेक्सिको 12 संघ मैदानात, पाहा संपूर्ण शेड्यूल
1

FIFA World Cup 2026 मध्ये रंगणार थरार, 25 जूनला फुटबॉलचा महासंग्राम; ब्राझील ते मेक्सिको 12 संघ मैदानात, पाहा संपूर्ण शेड्यूल

‘रोनाल्डोचा विषय लय हार्ड हाय’; Fifa World Cup मध्येही मराठीचा डंका, जागतिक मंचावर झळकला थाट
2

‘रोनाल्डोचा विषय लय हार्ड हाय’; Fifa World Cup मध्येही मराठीचा डंका, जागतिक मंचावर झळकला थाट

Siuuu… CR7 इज Back; उझबेकिस्तानविरुद्ध गोल करत ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा FIFA World Cup 2026 मध्ये नवा जागतिक विक्रम
3

Siuuu… CR7 इज Back; उझबेकिस्तानविरुद्ध गोल करत ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा FIFA World Cup 2026 मध्ये नवा जागतिक विक्रम

FIFA 2026 : १९५० च्या दशकातील कॅमेऱ्याने टिपलेले ‘FIFA World Cup 2026’ चे अप्रतिम दृश्य; फोटो नेटकऱ्यांच्या पसंतीस
4

FIFA 2026 : १९५० च्या दशकातील कॅमेऱ्याने टिपलेले ‘FIFA World Cup 2026’ चे अप्रतिम दृश्य; फोटो नेटकऱ्यांच्या पसंतीस

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
FIFA World Cup 2026: आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेपाळला मोठा धक्का, नेपाळच्या संघाला करण्यात आले निलंबित; काय आहे कारण

FIFA World Cup 2026: आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेपाळला मोठा धक्का, नेपाळच्या संघाला करण्यात आले निलंबित; काय आहे कारण

Jun 25, 2026 | 10:42 AM
Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशीच्या दिवशी संध्याकाळी या दिशेला लावा दिवा, संपत्तीमध्ये होईल अपेक्षित वाढ

Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशीच्या दिवशी संध्याकाळी या दिशेला लावा दिवा, संपत्तीमध्ये होईल अपेक्षित वाढ

Jun 25, 2026 | 10:30 AM
Gold Silver Rate: सोन्याचांदीच्या दरात मोठी घसरण, हजारोंनी झाले भाव कमी; खरेदीपूर्वी जाणून घ्या दर

Gold Silver Rate: सोन्याचांदीच्या दरात मोठी घसरण, हजारोंनी झाले भाव कमी; खरेदीपूर्वी जाणून घ्या दर

Jun 25, 2026 | 10:15 AM
Traditional Maharashtrian Dal: ५ मिनिटांमध्ये पारंपरिक पद्धतीने बनवा तूरडाळीचे कोरडे वरण, गरमागरम भातासोबत लागेल भारी चव

Traditional Maharashtrian Dal: ५ मिनिटांमध्ये पारंपरिक पद्धतीने बनवा तूरडाळीचे कोरडे वरण, गरमागरम भातासोबत लागेल भारी चव

Jun 25, 2026 | 10:11 AM
Premala Conditions Apply Review: प्रेम, करिअर अन् ‘नो डेटिंग’चा ट्विस्ट; कशी आहे ‘प्रेमाला कंडिशन्स अप्लाय’?

Premala Conditions Apply Review: प्रेम, करिअर अन् ‘नो डेटिंग’चा ट्विस्ट; कशी आहे ‘प्रेमाला कंडिशन्स अप्लाय’?

Jun 25, 2026 | 10:09 AM
Ketan Agrawal Murder Case: लोहगड हत्याकांडात नवा ट्विस्ट; चेतनच्या वडिलांचा दावा- मुलाला बळजबरीने गोवण्यात आलं

Ketan Agrawal Murder Case: लोहगड हत्याकांडात नवा ट्विस्ट; चेतनच्या वडिलांचा दावा- मुलाला बळजबरीने गोवण्यात आलं

Jun 25, 2026 | 10:07 AM
Robotic Knee Replacement: मुंबईत पहिल्यांदाच महापालिका रुग्णालयात मोफत रोबोटिक गुडघा प्रत्यारोपण; दोन शस्त्रक्रिया यशस्वी

Robotic Knee Replacement: मुंबईत पहिल्यांदाच महापालिका रुग्णालयात मोफत रोबोटिक गुडघा प्रत्यारोपण; दोन शस्त्रक्रिया यशस्वी

Jun 25, 2026 | 10:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा