FIFA World Cup 2026: आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेपाळला मोठा धक्का, नेपाळच्या संघाला करण्यात आले निलंबित; काय आहे कारण

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फिफाचा मोठा निर्णय
The All Nepal Football Association (ANFA) has been suspended until further notice in accordance with Article 16 of the FIFA Statutes. pic.twitter.com/ykVC1v9SFI — ANI (@ANI) June 25, 2026
या फिफा निलंबनानंतर, कोणताही नेपाळी संघ किंवा स्थानिक क्लब फिफा आणि आशियाई फुटबॉल महासंघ (AFC) द्वारे आयोजित कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भाग घेऊ शकणार नाही. शिवाय, या बंदीचा नेपाळमधील तळागाळातील फुटबॉलच्या विकासावर परिणाम होईल. एएनएफए, त्याचे सदस्य आणि अधिकारी यांना यापुढे फिफा किंवा एएफसी द्वारे प्रदान केलेले विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण सत्रे आणि शैक्षणिक अभ्यासक्रमांचा लाभ घेता येणार नाही.
या कठोर निर्बंधाची व्याप्ती स्पष्ट करताना, फिफाने आपल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे, “२४ जून २०२६ पासून, पुढील सूचना मिळेपर्यंत एएनएफएने (ANFA) फिफाच्या नियमावलीच्या कलम १३ अंतर्गत आपले सर्व सदस्यत्वाचे हक्क गमावले आहेत. त्यामुळे, जोपर्यंत हे निलंबन उठवले जात नाही, तोपर्यंत एएनएफएचे प्रतिनिधी आणि क्लब संघ कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भाग घेण्यास पात्र नाहीत. याव्यतिरिक्त, आम्ही इतर फिफा आणि एएफसी (AFC) संलग्न देश आणि संघटनांना आठवण करून देऊ इच्छितो की, त्यांनी या निलंबनाच्या कालावधीत एएनएफए किंवा त्याच्या संघांशी कोणताही क्रीडाविषयक संपर्क टाळावा.”
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काय आहे कारण
फिफाने लादलेली ही बंदी नेपाळी फुटबॉलसाठी एक मोठे नुकसान ठरू शकते. या बंदीनंतर त्यांचे खेळाडू आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खेळू शकणार नाहीत. यामुळे नेपाळी तरुणांचे मनोबलही खच्ची होईल. जेव्हा त्यांना खेळ खेळण्याची इच्छा होईल, तेव्हा त्यांच्यात तशी इच्छाशक्ती आणि आत्मविश्वास नसेल. ऑल नेपाळ फुटबॉल असोसिएशनवर लादलेल्या बंदीच्या कालावधीबद्दल कोणतीही अधिक माहिती देण्यात आलेली नाही.
फिफाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे ऑल नेपाळ फुटबॉल असोसिएशनला ही शिक्षा मिळाली आहे. देश यातून कधी सावरतो आणि त्याचे खेळाडू पुन्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कधी खेळू शकतील, हे केवळ काळच ठरवेल. तथापि, अशी बंदी कोणत्याही देशासाठी योग्य नाही.
नेपाळचा संघ कसा टिकून राहील?
मात्र, या निराशाजनक बातमीच्या दरम्यान, नेपाळ फुटबॉलसाठी दिलासाची एक छोटीशी संधी शिल्लक राहिली आहे. फिफाने स्पष्ट केले आहे की, जर निलंबनास कारणीभूत असलेली परिस्थिती आणि वाद वेळेवर सोडवले गेले, तर पुढील फिफा काँग्रेसच्या आधीच ही बंदी उठवली जाऊ शकते.
निवेदनाच्या अंतिम भागात, फिफाने म्हटले आहे की, “परिषदेचे ब्युरो किंवा फिफा परिषद पुढील फिफा काँग्रेसपूर्वी कोणत्याही वेळी ही स्थगिती उठवण्याचा निर्णय घेऊ शकते. भविष्यात अशी परिस्थिती उद्भवल्यास किंवा ही बंदी उठवल्यास, आम्ही नियमांनुसार माहिती देऊ.”