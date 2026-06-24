FIFA 2026 : १९५० च्या दशकातील कॅमेऱ्याने टिपलेले ‘FIFA World Cup 2026’ चे अप्रतिम दृश्य; फोटो नेटकऱ्यांच्या पसंतीस

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फुटबॉलची सर्वात मोठी स्पर्धा म्हणजे FIFA World Cup 2026 असून ११ जून रोजी याची सुरुवात झाली आहे. तेव्हापासून सोशल मीडियावर या स्पर्धेतील नेत्रदीप क्षणांचे फोटो व्हायरल होत आहे. या स्पर्धेचा उत्सहा जगभरातील देशांमध्ये पाहायला मिळत आहे. याच वेळी एका फोटोग्राफरेन १९५० च्या दशकातील कॅमेराचा वापर करुन FIFA चे काही फोटो काढले आहे. हे फोटो लाखो नेटकऱ्यांच्या पसंतीस पडत आहे. हे फोटे ब्लॅक अँड व्हाइट मध्ये काढले गेल्याने लोकांना थेट १९५० च्या दशकात नेले आहे.
हा अनोखा प्रयोग माइव्स मायर्सकॉफ-हॅरिसने केला असून त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाउंट @expiredfilmclub वर याचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. Pubity या पेजने हा व्हिडिओ पुन्हा शेअर करत याची माहिती दिली. आहे. फोटोग्राफरने सोनी आणि कॅनन सारख्या आधुनिक कॅमेऱ्याच्या मदीतेने अनेक फोटो काढले आहेत. तसेच त्यांनी ब्रोनिका फिल्म कॅमेराचा वापर करुन काही क्षण टिपले आहेत. या कॅमेरात १२०-रोल फिल्मचा वापर केला जातो आणि एका रोलवर केवळ १२ ते १६ फ्रेम्स कॅप्चर करता येतात.
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सध्या हे फोटो आणि याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. याला लाखो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहे. या फोटोंचे वर्णनम सुंदर आणि १९५० च्या दशकाची आठवण करुन देणारे असे करण्यात आले आहे. अनेकांनी यामुळे त्यांच्या जुन्या आठवणींना उजाळा मिळाल्याचे म्हटले आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.