FIFA World Cup 2026 मध्ये रंगणार थरार, 25 जूनला फुटबॉलचा महासंग्राम; ब्राझील ते मेक्सिको 12 संघ मैदानात, पाहा संपूर्ण शेड्यूल

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सामन्यांची सुरुवात स्वित्झर्लंड विरुद्ध कॅनडा आणि बोस्निया-अँड-हर्झेगोविना विरुद्ध कतार या लढतींनी होणार आहे. गट ब मधील हे दोन्ही सामने गुणतालिकेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहेत. स्वित्झर्लंड आणि कॅनडा या दोन्ही संघांकडे बाद फेरीच्या आशा जिवंत ठेवण्याची संधी आहे. दोन्ही संघांचे प्रत्येकी चार गुण आहेत आणि विजेता संघात अव्वल स्थान मिळवू शकतो. कॅनडाने आपल्या मागील सामन्यात कतारला ६-० ने हरवून उत्कृष्ट कामगिरी दाखवली. दुसरीकडे, स्वित्झर्लंडने बोस्निया आणि हर्झेगोविनावर ४-१ ने विजय मिळवून आपला आत्मविश्वास वाढवला. तर कतार आणि बोस्निया विजयासाठी सर्वस्व पणाला लावतील. दोन्ही संघ प्रत्येकी एका गुणासह उतरतील. नॉकआऊट फेरी गाठण्याची आशा जिवंत ठेवण्यासाठी त्यांना हा सामना जिंकणे आवश्यक आहे.
दिवसातील मुख्य सामना स्कॉटलंड आणि ब्राझील यांच्यात रंगणार आहे. ब्राझीलने आतापर्यंत स्पर्धेत प्रभावी खेळाचे प्रदर्शन केले आहे आणि संघ विजयाची मालिका कायम ठेवण्याच्या निर्धाराने मैदानात उतरेल. चार गुणांसह ब्राझील मजबूत स्थितीत आहे. दुसरीकडे, स्कॉटलंडसाठी हा सामना प्रतिष्ठेचा आणि गुणांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असणार आहे. त्याचवेळी मोरोक्को आणि हैती यांच्यातील सामना देखील गटातील स्थान निश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. मोरोक्को उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये असून चार गुणांसह ‘क’ गटात अव्वल स्थानासाठीच्या शर्यतीत कायम आहे. स्कॉटलंडला १-० ने पराभूत करून या संघाने आपली ताकद सिद्ध केली आहे. दुसरीकडे, हैतीने सलग दोन सामने गमावले असून ते स्पर्धेतून जवळपास बाहेर पडले आहेत.
दिवसाच्या अखेरीस दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध दक्षिण कोरिया आणि चेकिया विरुद्ध मेक्सिको हे दोन सामने खेळवले जातील. दक्षिण कोरिया आणि मेक्सिको या दोन्ही संघांकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा आहे. ‘अ’ गटात दक्षिण कोरिया तीन गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे, तर दक्षिण आफ्रिकेकडे केवळ एक गुण आहे. दक्षिण कोरियाने स्पर्धेत चांगली कामगिरी केली आहे. हा सामना जिंकल्यास ते बाद फेरीसाठी पात्र ठरतील. दक्षिण आफ्रिकेलाही बाद फेरीतील आपल्या आशा जिवंत ठेवण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत हा सामना जिंकावाच लागेल. सलग दोन विजयांसह मेक्सिको उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये असून सहा गुणांसह ‘अ’ गटात आघाडीवर आहे. या संघाने दक्षिण आफ्रिका आणि दक्षिण कोरिया या दोन्ही संघांना पराभूत केले आहे. दुसरीकडे, चेक रिपब्लिककडे फक्त एक गुण आहे.
यंदाच्या विश्वचषकात पहिल्यांदाच ४८ संघ सहभागी झाले आहे. १२ गटांमधून पुढील फेरीत प्रवेश मिळवण्यासाठी प्रत्येक संघ झुंज देत आहे. त्यामुळे गट फेरीतील प्रत्येक सामना निर्णायक ठरत असून या सामन्यांच्या निकालांमुळे अनेक गटांतील समीकरणे बदलू शकतात. फुटबॉल चाहत्यांसाठी आजचा दिवस उत्सुकता आणि थराराने भरलेला असणार आहे.
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