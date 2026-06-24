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‘रोनाल्डोचा विषय लय हार्ड हाय’; Fifa World Cup मध्येही मराठीचा डंका, जागतिक मंचावर झळकला थाट

Updated On: Jun 24, 2026 | 05:24 PM IST
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सारांश

फिफाची ही मराठी पोस्ट सोशल मिडियावर तूफान व्हायरल झाली आहे. सोशल मिडियावरील पोस्टमध्ये ख्रिस्तियानो रोनाल्डो त्याच्या नेहमीच्या स्टाइलमध्ये आनंद साजरा करताना दिसून येत आहे.

‘रोनाल्डोचा विषय लय हार्ड हाय’; Fifa World Cup मध्येही मराठीचा डंका, जागतिक मंचावर झळकला थाट

फिफाच्या पेजवर मराठीचा डंका (फोटो- instagram)

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विस्तार

फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये अनेक रोमांचक सामने 
ख्रिस्तियानो रोनाल्डो आहे पोर्तुगालचा स्टार खेळाडू 
फिफाच्या पेजवर पाहायला मिळाला मराठीचा डंका 

Fifa World CUP 2026: सध्या अमेरिका आणि अन्य देशांमध्ये फिफा वर्ल्ड कप 2026 चा थरार सुरू आहे. या स्पर्धेत अनेक संघ सहभागी झाले आहेत. याचे अपडेट्स तुम्हाला फिफाच्या सोशल मिडियाव पेजवर पाहायला मिळतात. मात्र सध्या फिफाच्या एका पोस्टने सोशल मिडियावर धुमाकूळ घातला आहे. आरण फिफाने आपल्या पेजवर मराठी भाषेतील पोस्ट शेयर केली आहे. त्यामुळे फिफा वर्ल्डकपमध्ये देखील मराठीचा डंका पाहायला मिळत आहे.

फिफा वर्ल्ड कप ही क्रीडा क्षेत्रातील सर्वात मोठी स्पर्धा समजली जाते. फुटबॉल म्हटले की लोकांना लिओनल मेस्सी आणि ख्रिस्तियानो रोनाल्डो हे खेळाडू डोळ्यांसमोर येतात. या सर्वांच जगभरात चाहते आहेत. तसेच आपल्या महाराष्ट्राच्या कोल्हापूर जिल्ह्यात देखील या खेळाडूंचे मोठ्या प्रमाणात चाहते पाहायला मिळतात. फिफाच्या सोशल मिडियाव पेजवर एक मराठी भाषेतील पोस्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक मराठी माणसासाठी ही अत्यंत अभिमानाची बाब समजली जात आहे.

फिफाच्या सोशल मीडिया पेजने आज मराठी माणसाला सुखद धक्का दिला आहे. त्यांच्या अधिकृत पेजवरुन एक फोटो शेयर करण्यात आला आहे. ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा फोटो आणि मराठी मजकूर फोटो शेयर करण्यात आला आहे. पोर्तुगालचा स्टार फुटबालपटू ख्रिस्तियानो रोनाल्डोच्या फोटोसोबत मराठी मजकूर पोस्ट करण्यात आला आहे. यामध्ये ‘रोनाल्डोचा विषय लय हार्ड हाय’ असे लिहिण्यात आले आहे.

फिफाची ही मराठी पोस्ट सोशल मिडियावर तूफान व्हायरल झाली आहे. सोशल मिडियावरील पोस्टमध्ये ख्रिस्तियानो रोनाल्डो त्याच्या नेहमीच्या स्टाइलमध्ये आनंद साजरा करताना दिसून येत आहे.

ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा FIFA World Cup 2026 मध्ये नवा जागतिक विक्रम

 

Web Title: Fifa world cup 2026 official page share cristiano ronaldo with marathi languagae post

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Published On: Jun 24, 2026 | 05:19 PM

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