Brazil Quema Quimica : ब्राझीलमध्ये रासायनिक कारखान्यात भयानक स्फोट; आकाशात काळ्या धुराचे लोट, 30 गाड्या घटनास्थळी दाखल

दक्षिण अमेरिकेतील ब्राझील (Brazil) देशातून एक अत्यंत धडकी भरवणारी बातमी समोर आली आहे. ब्राझीलमधील सर्वात मोठे शहर असलेल्या साओ पाउलो (São Paulo) महानगरातील इटाक्वाकेसेटुबा (Itaquaquecetuba) या औद्योगिक परिसरात मंगळवारी, ४ ऑगस्ट रोजी एका मोठ्या रासायनिक कारखान्याला भीषण आग लागली. आगीची तीव्रता इतकी प्रचंड होती की, कारखान्याच्या आवारातून एकामागून एक शक्तिशाली स्फोटांचे आवाज ऐकू आले. या स्फोटांमुळे संपूर्ण परिसरात भीषण घबराट पसरली असून आकाशात अनेक किलोमीटर अंतरावरून दिसेल असे दाट, काळ्या धुराचे लोट पसरले होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हा भीषण अपघात इटाक्वाकेसेटुबा येथील ‘एस्ट्राडा दो बोनसुसेसो’ (Estrada do Bonsucesso) मार्गावर असलेल्या ‘क्वेमा क्विमिका’ (Quema Química) या प्रसिद्ध रासायनिक कंपनीत दुपारी ३:२० वाजेच्या सुमारास घडला. ही कंपनी प्रामुख्याने विविध उद्योगांसाठी लागणारे उच्च दर्जाचे द्रावक (Solvents) आणि पॉलिस्टर रेझिन (Polyester Resins) यांचे उत्पादन करते. कारखान्यात मोठ्या प्रमाणावर ज्वलनशील आणि रासायनिक द्रव साठवून ठेवलेले असल्याने आगीने अवघ्या काही मिनिटांतच संपूर्ण परिसराला आपल्या कचाट्यात घेतले.
अपघाताची प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेली माहिती अत्यंत भयावह आहे. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, सुरुवातीला कारखान्यातून बारीक धूर निघताना दिसला, परंतु काही सेकंदातच एक मोठा स्फोट झाला आणि आगीच्या उंच ज्वाळा उठू लागल्या. यानंतर कारखान्यातील ड्रम आणि जमिनीखालील रासायनिक लाईनमध्ये लागोपाठ स्फोट होत राहिले. स्फोटांची तीव्रता इतकी जास्त होती की, आसपासच्या इमारतींच्या खिडक्या आणि जमिनी हादरल्या. “आम्ही घरात असताना अचानक मोठा आवाज झाला, बाहेर येऊन पाहिले तर केमिकल कंपनीत आगीचे तांडव सुरू होते आणि अजूनही आत स्फोट होत आहेत,” अशी भीतीदायक प्रतिक्रिया स्थानिक रहिवासी जोआओ याने दिली.
Un incendio masivo en una fábrica de productos químicos provocó evacuaciones en São Paulo, Brasil. El fuego arrasó parte de las instalaciones ubicadas en Itaquaquecetuba, en el área metropolitana de São Paulo, lo que obligó a las autoridades a evacuar a unos 150 residentes de… pic.twitter.com/Sk0Cpk6z1N — NMás (@nmas) August 5, 2026
credit – social media and Twitter
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या कारखान्यामध्ये टोल्युएन (Toluene), हेक्सेन (Hexane), एथिल अल्कोहोल, एथिल ॲसिटेट आणि ब्युटिल ॲसिटेट यांसारखी अतिज्वलनशील रसायने हजारो लिटर प्रमाणात साठवलेली होती. रासायनिक द्रवाच्या बाष्पीभवनामुळे (Vapors) हवेत वेगाने आग पसरली आणि आगीच्या तीव्रतेमुळे परिसरातील वीज वितरण यंत्रणा खंडित करावी लागली, जेणेकरून शॉक किंवा शॉर्ट सर्किटमुळे दुसरी कोणतीही दुर्घटना घडू नये.
घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन साओ पाउलो लष्करी पोलीस अग्निशमन दलाने (Corpo de Bombeiros) तात्काळ सर्वोच्च आणीबाणी (Emergency) घोषित केली. सुरुवातीला ८ ते १० वाहने पाठवण्यात आली, परंतु आगीचा वाढता विस्तार पाहून तात्काळ ३० अग्निशमन वाहने आणि ६० हून अधिक अनुभवी जवानांना घटनास्थळी पाचारण करण्यात आले.
#Now
Large-scale fire mobilizes #SãoPaulo #Brazil firefighters this Tuesday PM at a solvents factory in #Itaquaquecetuba, in São Paulo state. Flames reached Quema Química facility, situated on Estrada do Bonsucesso, in #RioAbaixo neighborhood. Residents have reported explosions… pic.twitter.com/qMlpS44x0C — Mexico Times (@mexicotimes) August 4, 2026
credit – social media and Twitter
अग्निशमन दलाच्या जवानांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत आणि स्वतःचा जीव धोक्यात घालून तीन वेगवेगळ्या बाजूने (Direct, Indirect and Parallel Fringes) आगीवर पाण्याचा व फोमचा मारा सुरू केला. कारखान्यात जवळपास ३० हजार लिटर क्षमतेच्या २४ मोठ्या टाक्या आणि इतर लहान टाक्यांमध्ये लाखो लिटर ज्वलनशील केमिकल भरलेले होते. जर या मुख्य साठवणूक टाक्यांपर्यंत आग पोहोचली असती, तर संपूर्ण औद्योगिक वसाहत भस्मसात झाली असती. मात्र, अग्निशमन जवानांनी सलग काही तास अथक प्रयत्न करून या टाक्यांना थंड ठेवण्यात आणि आग पसरण्यापासून रोखण्यात यश मिळवले.
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आगीमुळे निर्माण झालेल्या धोकादायक वायू आणि विषारी धुराच्या पार्श्वभूमीवर, स्थानिक प्रशासन, नागरी संरक्षण दल (Defense Civil), पोलीस आणि महापालिका यंत्रणेने तात्काळ बचाव मोहीम हाती घेतली. कारखान्याच्या लगतच्या निवासी भागातील आणि शेजारील इतर औद्योगिक युनिटमधील सुमारे १५० लोकांना तातडीने सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले. खबरदारीचा उपाय म्हणून स्थानिक ‘सॅमू’ (SAMU) वैद्यकीय आपत्कालीन पथकाच्या ॲम्ब्युलन्स देखील तैनात करण्यात आल्या होत्या.
स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी आणि पोलिसांच्या अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या भीषण अपघातात सुदैवाने कोणत्याही नागरिकाचा किंवा कामगाराचा मृत्यू झालेला नाही आणि कोणीही गंभीर जखमी झालेले नाही. वेळेवर झालेले स्थलांतर आणि अग्निशमन दलाचा तत्पर प्रतिसाद यामुळे शेकडो लोकांचे प्राण वाचले आहेत.
जरी आग नियंत्रणात आणण्यात यश आले असले, तरी रासायनिक पदार्थ जळाल्यामुळे हवेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विषारी घटक पसरल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर साओ पाउलो राज्याच्या पर्यावरण संस्थेने (CETESB) आपल्या तज्ज्ञांचे पथक घटनास्थळी पाठवले आहे. विषारी धुराचा स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्यावर काय परिणाम होऊ शकतो आणि हवेची गुणवत्ता कितपत घसरली आहे, याची तपासणी वैज्ञानिक पातळीवर केली जात आहे. प्रशासनाने स्थानिक रहिवाशांना खिडक्या बंद ठेवण्याचा आणि मास्क वापरण्याचा सल्ला दिला आहे. सध्या अग्निशमन दल आणि फॉरेन्सिक तपास पथक कारखान्यात आग नेमकी कशामुळे लागली शॉर्ट सर्किट, मानवी चूक की इतर काही तांत्रिक बिघाड—याचा सखोल तपास करत आहेत. ब्राझीलमधील या दुर्घटनेने औद्योगिक सुरक्षितता नियमांच्या अंमलबजावणीवर पुन्हा एकदा मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.