माजी पाकिस्तानी क्रिकेटपटू इमाद वसीमने पत्नी सानिया अश्रफला दिला घटस्फोट, दुसऱ्या महिलेने लग्न मोडले का?

Imad Wasim Divorce : इमाद वसीम आणि त्याची पत्नी सानिया अश्रफ यांनी अधिकृतपणे घटस्फोटाची घोषणा केली आहे. इमादने सर्वप्रथम ही बातमी शेअर केली आणि त्यांच्या विभक्ततेचे कारण “सतत भांडणे” असे ठेवले. तथापि, परिस्थिती लवकरच अधिक गुंतागुंतीची झाली. सानियाने काही गंभीर आरोपांना प्रत्युत्तर देत दावा केला की कोणीतरी जाणूनबुजून त्यांचे लग्न तोडण्याचा आणि इमादशीच लग्न करण्याचा प्रयत्न केला.
२८ डिसेंबर २०२५ रोजी, ३७ वर्षीय निवृत्त पाकिस्तानी क्रिकेटपटू इमाद वसीम यांनी इंस्टाग्रामवर लिहिले, “खूप विचार केल्यानंतर आणि गेल्या काही वर्षांपासून वारंवार होणाऱ्या संघर्षांमुळे जे सोडवले गेले नाहीत, त्यामुळे मी घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आहे. मी सर्वांना विनंती करतो की त्यांनी आमच्या गोपनीयतेचा आदर करावा आणि कोणत्याही जुन्या जोडप्याचे फोटो वापरणे किंवा शेअर करणे टाळावे. कृपया भविष्यात तिला माझी पत्नी म्हणून संबोधणे टाळावे. मी सर्वांना विनंती करतो की त्यांनी कोणत्याही दिशाभूल करणाऱ्या कथांमध्ये भाग घेऊ नये किंवा त्यावर विश्वास ठेवू नये. या खाजगी प्रकरणात कोणालाही बदनाम करण्याचा किंवा सहभागी करण्याचा कोणताही प्रयत्न आवश्यक असल्यास योग्य कायदेशीर मार्गाने केला जाईल. मुलांबद्दल, मी त्यांचा पिता आहे आणि त्यांना अत्यंत जबाबदारीने आणि काळजीने वाढवत राहीन. तुमच्या समजुती आणि आदराबद्दल धन्यवाद.”
सानियानेही इन्स्टाग्रामवर लिहिले की, “मी हे खूप वेदनादायक परिस्थितीतून लिहित आहे. माझे घर तुटले आहे आणि माझी मुले त्यांच्या वडिलांशिवाय राहिली आहेत. मी तीन मुलांची आई आहे, ज्यामध्ये एक ५ महिन्यांचा मुलगा आहे ज्याला अद्याप त्याच्या वडिलांनी सांभाळलेले नाही. ही कथा मी शेअर करण्याचा हेतू नव्हता, परंतु मौन कधीही कमकुवतपणा समजू नये. अनेक लग्नांप्रमाणे, आमचे लग्नही अडचणींनी भरलेले होते, तरीही ते टिकून राहिले. मी पत्नी आणि आई म्हणून वचनबद्ध राहिले आणि आमचे कुटुंब एकत्र ठेवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. शेवटी, हे लग्न एका तिसऱ्या व्यक्तीच्या सहभागामुळे संपले ज्याचा हेतू माझ्या पतीशी लग्न करण्याचा होता, ज्याने आधीच संघर्ष करणाऱ्या या नात्याला शेवटचा धक्का दिला.”
इमाद आणि सानियाने घटस्फोटाची पुष्टी केली असली तरी, याबद्दल आधीच चर्चा सुरू होती. काही महिन्यांपूर्वी सानियाने तिच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून इमादचे नाव काढून टाकले आणि त्याचे एकत्र फोटो डिलीट केले तेव्हा क्रिकेट चाहत्यांना हे लक्षात आले. इमाद आणि एका मॉडेलच्या डेटिंगबद्दलही अफवा पसरल्या होत्या, जरी त्या वेळी त्या बातम्या नाकारल्या गेल्या होत्या.