IND vs SA U19 Series : दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर भारतीय संघाची कमान Vaibhav Suryavanshi कडे! वाचा मालिकेचे संपूर्ण वेळापत्रक

अंडर-१९ विश्वचषक 2026 सुरू व्हायला काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. बीसीसीआयच्या ज्युनियर निवड समितीने दक्षिण आफ्रिका दौरा आणि अंडर-१९ विश्वचषकासाठी भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. हा विश्वचषक १५ जानेवारी ते ६ फेब्रुवारी दरम्यान झिम्बाब्वे आणि नामिबियामध्ये खेळला जाईल. त्यापूर्वी, भारतीय संघ दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळेल. दोन्ही मालिकांसाठी टीम इंडियाची घोषणा करण्यात आली आहे.
निवड समितीने ३ जानेवारीपासून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी वैभव सूर्यवंशीची कर्णधार म्हणून नियुक्ती केली आहे. आयुष म्हात्रे संघाचे नेतृत्व करत असले तरी, त्याला या मालिकेत स्थान देण्यात आलेले नाही. तथापि, आयुष विश्वचषकात भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाचे नेतृत्व करेल.
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेसाठी आरोन जॉर्जची उपकर्णधारपदी निवड करण्यात आली आहे. त्याने अलिकडेच अंडर-१९ आशिया कपमध्ये चमकदार कामगिरी केली. विहान मल्होत्राची विश्वचषकासाठी उपकर्णधारपदी निवड करण्यात आली आहे. पहिला एकदिवसीय सामना ३ जानेवारी रोजी, दुसरा ५ जानेवारी रोजी आणि तिसरा ७ जानेवारी रोजी खेळला जाईल. तिन्ही सामने विलोमूर पार्क येथे खेळले जातील.
आयुष आणि विहान यांना मनगटाच्या दुखापती आहेत आणि ते दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेला मुकतील. दोघेही सध्या बेंगळुरूमधील बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये आहेत. त्यांच्या दुखापतींवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल, कारण विश्वचषकासाठी संघात त्यांची उपस्थिती महत्त्वाची आहे.
दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यासाठी भारताचा अंडर-19 संघ: वैभव सूर्यवंशी (कर्णधार), आरोन जॉर्ज (उपकर्णधार), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (यष्टीरक्षक), हरवंश सिंग (यष्टीरक्षक), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दिपेश, किशन कुमार सिंग, उद्धव मोहन, युवराज गोहिल, राहुल कुमार.
अंडर-19 विश्वचषक स्पर्धेसाठी भारतीय संघ: आयुष म्हात्रे (कर्णधार), विहान मल्होत्रा (उपकर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (यष्टीरक्षक), हरवंश सिंग (यष्टीरक्षक), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दिपेश, किशन कुमार सिंग, उद्धव मोहन.