Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Year Ender 2025 This Is The List Of Flop Smartphones Launched In 2025 Tech News Marathi

Year Ender 2025: iPhone Air पासून Nothing Phone 3 पर्यंत… हे आहेत वर्षभरात लाँच झालेले फ्लॉप स्मार्टफोन्स

Flashback 2025: वर्षभरात अनेक स्मार्टफोन्स लाँच झाले. काही स्मार्टफोन्स किंग ठरले तर काही स्मार्टफोन्सनी त्यांच्या फीचर्समुळे यूजर्सना निराश केलं. आयफोनसह असे काही स्मार्टफोन्स आहेत ज्यांना यूजर्सची पसंती मिळाली नाही.

Updated On: Dec 29, 2025 | 10:37 AM
Year Ender 2025: iPhone Air पासून Nothing Phone 3 पर्यंत... हे आहेत वर्षभरात लाँच झालेले फ्लॉप स्मार्टफोन्स

Year Ender 2025: iPhone Air पासून Nothing Phone 3 पर्यंत... हे आहेत वर्षभरात लाँच झालेले फ्लॉप स्मार्टफोन्स

Follow Us:
Follow Us:
  • 2025 मध्ये युजर्सना निराश करणारे स्मार्टफोन्स
  • या स्मार्टफोन्सची जादू नाही चालली
  • आयफोनचा हा मॉडेल ठरला फ्लॉप
Flop Smartphones Of 2025: दरवर्षी टेक कंपन्या त्यांच्या ग्राहकांसाठी नवीन स्मार्टफोन्स लाँच करत आहेत. स्मार्टफोनची डिझाईन, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमत सर्वकाही बदललं जातं. नवीन स्मार्टफोन आधीपेक्षा जास्त अपग्रेड असतात ज्यामुळे यूजर्सना चांगला अनुभव मिळू शकेल. अनेक बदलांसह स्मार्टफोन कंपन्या त्यांचे नवीन डिव्हाईस लाँच करत असतात. यातील काही डिव्हाईस यूजर्सना आवडतात तर काही डिव्हाईस फ्लॉप ठरतात, ज्यांना यूजर्सची पसंती मिळत नाही. 2025 मध्ये देखील असे काही स्मार्टफोन्स लाँच झाले ज्यांना यूजर्सची पसंती मिळाली नाही. म्हणजेच मोठ्या अपेक्षेने लाँच करण्यात आलेले हे स्मार्टफोन्स फ्लॉप ठरले. या स्मार्टफोन्सच्या फीचर्स आणि स्पेसिफेशन्सला यूजर्सची अपेक्षेप्रमाणे पसंती मिळाली नाही. आता आम्ही तुम्हाला 2025 मध्ये लाँच झालेल्या काही फ्लॉप स्मार्टफोन्सबद्दल सांगणार आहोत.

Year Ender 2025: Ghibli पासून Nano Banana पर्यंत, या व्हायरल ट्रेंड्सनी सोशल मीडियावर घातला होता धुमाकूळ

iPhone 16e

अ‍ॅपलने यावर्षाच्या सुरुवातीला iPhone 16e लाँच केला होता. परवडणारी किंमत, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी आणि दिर्घकाळ सॉफ्टवेयर सपोर्ट या कारणांमुळे हा आयफोन यूजर्सना प्रचंड आवडेल अशी कंपनीला आशा होती. मात्र असं झालं नाही. या आयफोनला यूजर्सचा अपेक्षेप्रमाणे प्रतिसाद मिळाला नाही. जुनी डिझाईन, लिमिटेड कलर ऑप्शन आणि बेसिक कॅमरा सेटअप या कारणांमुळे या आयफोनने लोकांचे लक्ष वेधलं नाही.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

iPhone Air

iPhone 16e व्यतिरिक्त अ‍ॅपलने लाँच केलेला iPhone Air देखील त्याची कमाल दाखवू शकला नाही. कंपनीने सप्टेंबर महिन्यात आयफोन 17 सिरीजसह iPhone Air लाँच केला होता. हा कंपनीचा आतापर्यंतचा सर्वात पातळ आयफोन मॉडेल होता. मात्र अल्ट्रा-स्लिम डिझाईन असून देखील हा आयफोन यूजर्सची मनं जिंकण्यात अयशस्वी ठरला. ज्यामुळे कंपनीने या मॉडेलचे प्रोडक्शन देखील कमी केले.

Samsung Galaxy S25 Edge

सॅमसंगने यावर्षी अल्ट्रा-थिन स्मार्टफोन सेगमेंटची सुरुवात केली आणि Galaxy S25 Edge लाँच केला. स्लिम डिझाईनमुळे हा स्मार्टफोन लोकांना आवडेल अशी आशा कंपनीने व्यक्त केली होती. मात्र हा स्मार्टफोन फ्लॉप ठरला. विक्री कमी झाल्यामुळे कंपनीने या स्मार्टफोनचे प्रोडक्शन पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच या मॉडेलचे पुढील व्हेरिअंट लाँच करण्याचा प्लॅन देखील रद्द केला. सॅमसंगने सांगितले की ते संपूर्ण Edge लाइनअप बंद करत आहे.

Year Ender 2025: 25 हजारांहून कमी किंमतीत मिळणार बेस्ट सेल्फी कॅमेरा! वर्षभरात लाँच झालेले हे आहेत टॉप स्मार्टफोन्स

Nothing Phone 3

अ‍ॅपल आणि सॅमसंगप्रमाणे नथिंगच्या Phone 3 ने देखील ग्राहकांना निराश केलं. कंपनीने यामध्ये विजुअल एक्सपेरिमेंट करण्यासाठी ट्रांसपेरेंट डिझाईन लँग्वेज सादर केली. नवीन ग्लिफ मॅट्रिक्ससह हा स्मार्टफोन मार्केटमध्ये हिट होण्याची शक्यता होती. मात्र असं झालं नाही. जास्त किंमत आणि कॅमेराची गुणवत्ता उच्च दर्जाची नसल्यामुळे, ग्राहकांना स्मार्टफोन फारसा आवडला नाही.

Web Title: Year ender 2025 this is the list of flop smartphones launched in 2025 tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 29, 2025 | 10:37 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर
1

iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

iPhone 18 Pro Leaks: Apple चं गुपित फुटलं? आगामी आयफोनच्या लीक व्हिडिओमुळे चर्चांना उधाण, नव्या रंगाने वाढली यूजर्सची उत्सुकता
2

iPhone 18 Pro Leaks: Apple चं गुपित फुटलं? आगामी आयफोनच्या लीक व्हिडिओमुळे चर्चांना उधाण, नव्या रंगाने वाढली यूजर्सची उत्सुकता

Nothing चा भारतात भव्य प्रवेश! लवकरच होणार पहिल्या स्टोअरचं उद्घाटन, जगातील दुसरं अधिकृत आउटलेट
3

Nothing चा भारतात भव्य प्रवेश! लवकरच होणार पहिल्या स्टोअरचं उद्घाटन, जगातील दुसरं अधिकृत आउटलेट

Amazon Sale 2026: लाखो रुपयांचा iPhone Air झाला ‘इतका’ स्वस्त! डिल पाहून ग्राहक झाले आनंदी, संधी चुकवू नका….
4

Amazon Sale 2026: लाखो रुपयांचा iPhone Air झाला ‘इतका’ स्वस्त! डिल पाहून ग्राहक झाले आनंदी, संधी चुकवू नका….

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मराठी झेंडा रोविला! राष्ट्रीय ‘वीर गाथा 5.0’ स्पर्धेच्या महाराष्ट्रातील १९ विजेत्यांना कर्तव्य पथावर आमंत्रण

मराठी झेंडा रोविला! राष्ट्रीय ‘वीर गाथा 5.0’ स्पर्धेच्या महाराष्ट्रातील १९ विजेत्यांना कर्तव्य पथावर आमंत्रण

Jan 22, 2026 | 06:07 PM
ZP Election : महाबळेश्वर तालुक्यात उमेदवारी अर्जांचा महापूर; अखेरच्या दिवशी तब्बल…

ZP Election : महाबळेश्वर तालुक्यात उमेदवारी अर्जांचा महापूर; अखेरच्या दिवशी तब्बल…

Jan 22, 2026 | 06:04 PM
Bigg Boss Marathi 6: एकीकडे वादाची ठिणगी, तर दुसरीकडे राधा–सागरची मजेशीर जुगलबंदी; घरात रंगला ‘सासू -सून’ ड्रामा

Bigg Boss Marathi 6: एकीकडे वादाची ठिणगी, तर दुसरीकडे राधा–सागरची मजेशीर जुगलबंदी; घरात रंगला ‘सासू -सून’ ड्रामा

Jan 22, 2026 | 06:00 PM
Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर

Jan 22, 2026 | 06:00 PM
बुद्धिमत्ता आणि बुद्धिबळ! यशाचे शिखर गाठण्यासाठी खेळ ही महत्वाचे; पद्मश्री अनुपमा गोखले यांचे मार्गदर्शन

बुद्धिमत्ता आणि बुद्धिबळ! यशाचे शिखर गाठण्यासाठी खेळ ही महत्वाचे; पद्मश्री अनुपमा गोखले यांचे मार्गदर्शन

Jan 22, 2026 | 05:51 PM
Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

Jan 22, 2026 | 05:50 PM
Ranji Trophy 2026 : सरफराज खानचे निवडकर्त्यांना ‘शतकी’उत्तर! रणजी ट्रॉफीमध्ये तळपली बॅट; वाचा सविस्तर 

Ranji Trophy 2026 : सरफराज खानचे निवडकर्त्यांना ‘शतकी’उत्तर! रणजी ट्रॉफीमध्ये तळपली बॅट; वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 05:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM