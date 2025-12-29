हरमनप्रीत कौर रागाने संतापली, मैदानाच्या मध्यात या खेळाडूवर भडकली! नक्की कारण काय? Video Viral

Harmanpreet Kaur Angry Viral Video : भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतील चौथा सामना रविवार, २८ डिसेंबर रोजी तिरुअनंतपुरम येथील ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. या सामन्यात विक्रम मोडत भारताने ३० धावांनी विजय मिळवला आणि सलग चौथा मालिका विजय मिळवला. संपूर्ण सामन्यात भारताचे वर्चस्व राहिले, परंतु सामना संपताच चाहत्यांनी हरमनप्रीत कौरचा मैदानावर राग पाहिला. भारतीय कर्णधार इतकी संतापली की ती मैदानाच्या मध्यभागी तिच्याच खेळाडूंवर ओरडताना दिसली.
सामन्यानंतर तिने यामागील कारण स्पष्ट केले. तिच्या रागीट फॉर्मचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ श्रीलंकेच्या डावाच्या २० व्या षटकाच्या सुरुवातीपूर्वीचा आहे. भारतीय संघ सामन्याच्या शेवटच्या षटकामध्ये वेळेवर खेळत होता, त्यामुळे त्यांच्याकडे शेवटचे षटक सुरू करण्यासाठी फारसा वेळ नव्हता. जर २० वे षटक काही सेकंद आधी टाकले नसते तर भारताला दंड आकारला असता आणि शेवटचे षटक ३० यार्डच्या वर्तुळाबाहेर चार ऐवजी तीन क्षेत्ररक्षकांसह टाकावे लागले असते. म्हणूनच हरमनप्रीत कौरला क्षेत्ररक्षण सेट करायचे होते आणि शक्य तितक्या लवकर षटक सुरू करायचे होते.
“आमच्याकडे मर्यादित वेळ होता, म्हणून मला सर्वांनी वेळेवर यावे असे वाटत होते, शेवटच्या षटकात तीन क्षेत्ररक्षक बाद व्हावे असे मला वाटत नव्हते. मी गेल्या अनेक वर्षांपासून क्रिकेट खेळत आहे, म्हणून मी प्रत्येक सामन्यानंतर सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करते,” हरमनप्रीत कौर सामन्यानंतर म्हणाली.
We are back ☠️ pic.twitter.com/sW6c0jfDuG — Pluto 😎 (@cbnforvictory) December 28, 2025
या सामन्यात भारताने त्यांचा सर्वोच्च टी-२० धावसंख्या २२१ नोंदवला. फलंदाजीबद्दल बोलताना भारतीय कर्णधार म्हणाला, “स्मृती आणि शेफाली यांनी ज्या पद्धतीने सुरुवात केली आणि आमच्यासाठी गोष्टी खूप सोप्या केल्या त्याचे श्रेय आपण त्यांना दिले पाहिजे. आणि नंतर, रिचा आणि मी खेळ संपवण्यासाठी तिथे होतो. आम्हाला वाटले की आम्ही हरलीनला संधी देऊ, परंतु दुर्दैवाने, ज्या पद्धतीने गोष्टी घडल्या, त्यामुळे आम्हाला फक्त रिचाला आधी पाठवायचे होते कारण ती इतर कोणापेक्षाही चांगला खेळ संपवू शकते. म्हणून, आम्ही तिला (हरलीनला) आधी पाठवण्याचा विचार केला, परंतु नंतर स्मृती आणि शेफालीमुळे तिला फलंदाजीची संधी मिळाली नाही.”