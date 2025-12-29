विजय हजारे ट्रॉफीच्या आजच्या सामन्यात रोहित-विराट का खेळणार नाहीत? श्रेयस अय्यरबद्दल समोर आली मोठी अपडेट

विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ चा तिसरा फेरीचा सामना आज खेळवला जाणार आहे. पहिल्या दोन फेऱ्यांमध्ये चाहत्यांचे मनोरंजन करणारे दोन स्टार खेळाडू – रोहित शर्मा आणि विराट कोहली – आज खेळताना दिसणार नाहीत. हो, कोहली आणि रोहित मैदानावर खेळत नसल्याबद्दल चाहते नक्कीच निराश होतील, परंतु आमच्याकडे तुमच्यासाठी विराट कोहली आणि रोहित शर्माशी संबंधित एक मोठी अपडेट आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, ११ जानेवारीपासून न्यूझीलंडविरुद्ध सुरू होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेपूर्वी विराट कोहली विजय हजारेचा आणखी एक सामना खेळणार आहे. त्याची तारीख देखील जाहीर करण्यात आली आहे. आता, हिटमॅन थेट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळताना दिसणार आहे.
दिल्ली आणि जिल्हा क्रिकेट असोसिएशन (डीडीसीए) च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने क्रिकबझला सांगितले की, २४ आणि २६ डिसेंबर रोजी बेंगळुरूमध्ये दिल्लीसाठी विजय हजारे ट्रॉफी (व्हीएचटी) चे पहिले दोन सामने खेळणारा कोहली ६ जानेवारी रोजी अलूर येथील केएससीए मैदानावर रेल्वेविरुद्धच्या साखळी सामन्यासाठी परतेल. त्यानंतर, तो न्यूझीलंडविरुद्धच्या तीन एकदिवसीय सामन्यांसाठी भारतीय संघात सामील होईल. कोहली ६ जानेवारी रोजी त्याचा शेवटचा विजय हजारे सामना खेळेल.
कोहलीप्रमाणेच रोहितनेही जयपूरमधील पहिल्या दोन एकदिवसीय सामन्यांमध्ये मुंबईकडून खेळले आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए) ने या हंगामातील त्याच्या घरगुती कर्तव्यांची पुष्टी केली आहे. त्याची पुढची कामगिरी आगामी एकदिवसीय मालिका असेल. एमसीएने असेही पुष्टी केली की, आजारपणामुळे अलिकडेच बाहेर पडलेला यशस्वी जयस्वाल एक-दोन दिवसांत जयपूरमध्ये मुंबई संघात सामील होईल. ७ जानेवारी रोजी बडोद्यामध्ये होणाऱ्या एकदिवसीय संघात सामील होण्यापूर्वी तो काही सामने खेळण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, सूर्यकुमार यादव आणि शिवम दुबे लवकरच मुंबई संघात सामील होतील.
IND W vs SL W T20 : भारताने सलग चौथ्या सामन्यात श्रीलंकेला केले पराभूत, उच्च धावसंख्येच्या सामन्यात टीम इंडियाचा विजय
तथापि, श्रेयस अय्यरबद्दल एमसीए अनिश्चित आहे, जो ऑक्टोबरच्या अखेरीस प्लीहाच्या दुखापतीमुळे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपासून दूर आहे. एकदिवसीय संघ निवडीपूर्वी तो ३ जानेवारी रोजी मुंबईच्या महाराष्ट्र विरुद्धच्या सामन्यात खेळू शकतो असे वृत्त आहे. दुखापतीसाठी शस्त्रक्रिया करून सध्या बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्स (सीओई) मध्ये त्याच्या फिटनेसचे मूल्यांकन करण्यासाठी गेलेला अय्यर जयपूर येथे महाराष्ट्र विरुद्धचा सामना खेळू शकतो. सध्या तो एकदिवसीय सामने खेळेल की नाही हे स्पष्ट नाही, परंतु त्याच्या जवळच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की तो कोणतीही कसर सोडत नाही.