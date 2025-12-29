Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Why Rohit Virat Will Not Play In Today Vijay Hazare Trophy Match Big Update About Shreyas Iyer

विजय हजारे ट्रॉफीच्या आजच्या सामन्यात रोहित-विराट का खेळणार नाहीत? श्रेयस अय्यरबद्दल समोर आली मोठी अपडेट

२४ आणि २६ डिसेंबर रोजी बेंगळुरूमध्ये दिल्लीसाठी विजय हजारे ट्रॉफीचे पहिले दोन सामने खेळणारा कोहली ६ जानेवारी रोजी अलूर येथील केएससीए मैदानावर रेल्वेविरुद्धच्या साखळी सामन्यासाठी परतेल.

Updated On: Dec 29, 2025 | 09:36 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ चा तिसरा फेरीचा सामना आज खेळवला जाणार आहे. पहिल्या दोन फेऱ्यांमध्ये चाहत्यांचे मनोरंजन करणारे दोन स्टार खेळाडू – रोहित शर्मा आणि विराट कोहली – आज खेळताना दिसणार नाहीत. हो, कोहली आणि रोहित मैदानावर खेळत नसल्याबद्दल चाहते नक्कीच निराश होतील, परंतु आमच्याकडे तुमच्यासाठी विराट कोहली आणि रोहित शर्माशी संबंधित एक मोठी अपडेट आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, ११ जानेवारीपासून न्यूझीलंडविरुद्ध सुरू होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेपूर्वी विराट कोहली विजय हजारेचा आणखी एक सामना खेळणार आहे. त्याची तारीख देखील जाहीर करण्यात आली आहे. आता, हिटमॅन थेट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळताना दिसणार आहे.

दिल्ली आणि जिल्हा क्रिकेट असोसिएशन (डीडीसीए) च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने क्रिकबझला सांगितले की, २४ आणि २६ डिसेंबर रोजी बेंगळुरूमध्ये दिल्लीसाठी विजय हजारे ट्रॉफी (व्हीएचटी) चे पहिले दोन सामने खेळणारा कोहली ६ जानेवारी रोजी अलूर येथील केएससीए मैदानावर रेल्वेविरुद्धच्या साखळी सामन्यासाठी परतेल. त्यानंतर, तो न्यूझीलंडविरुद्धच्या तीन एकदिवसीय सामन्यांसाठी भारतीय संघात सामील होईल. कोहली ६ जानेवारी रोजी त्याचा शेवटचा विजय हजारे सामना खेळेल.

कोहलीप्रमाणेच रोहितनेही जयपूरमधील पहिल्या दोन एकदिवसीय सामन्यांमध्ये मुंबईकडून खेळले आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए) ने या हंगामातील त्याच्या घरगुती कर्तव्यांची पुष्टी केली आहे. त्याची पुढची कामगिरी आगामी एकदिवसीय मालिका असेल. एमसीएने असेही पुष्टी केली की, आजारपणामुळे अलिकडेच बाहेर पडलेला यशस्वी जयस्वाल एक-दोन दिवसांत जयपूरमध्ये मुंबई संघात सामील होईल. ७ जानेवारी रोजी बडोद्यामध्ये होणाऱ्या एकदिवसीय संघात सामील होण्यापूर्वी तो काही सामने खेळण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, सूर्यकुमार यादव आणि शिवम दुबे लवकरच मुंबई संघात सामील होतील.

IND W vs SL W T20 : भारताने सलग चौथ्या सामन्यात श्रीलंकेला केले पराभूत, उच्च धावसंख्येच्या सामन्यात टीम इंडियाचा विजय

तथापि, श्रेयस अय्यरबद्दल एमसीए अनिश्चित आहे, जो ऑक्टोबरच्या अखेरीस प्लीहाच्या दुखापतीमुळे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपासून दूर आहे. एकदिवसीय संघ निवडीपूर्वी तो ३ जानेवारी रोजी मुंबईच्या महाराष्ट्र विरुद्धच्या सामन्यात खेळू शकतो असे वृत्त आहे. दुखापतीसाठी शस्त्रक्रिया करून सध्या बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्स (सीओई) मध्ये त्याच्या फिटनेसचे मूल्यांकन करण्यासाठी गेलेला अय्यर जयपूर येथे महाराष्ट्र विरुद्धचा सामना खेळू शकतो. सध्या तो एकदिवसीय सामने खेळेल की नाही हे स्पष्ट नाही, परंतु त्याच्या जवळच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की तो कोणतीही कसर सोडत नाही.

Web Title: Why rohit virat will not play in today vijay hazare trophy match big update about shreyas iyer

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 29, 2025 | 09:26 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज
1

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज

T20 World Cup 2026 : ‘मला एक विचित्र भावना…’ टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडण्यावर माजी कर्णधार रोहित शर्मा स्पष्टच बोलला 
2

T20 World Cup 2026 : ‘मला एक विचित्र भावना…’ टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडण्यावर माजी कर्णधार रोहित शर्मा स्पष्टच बोलला 

IND W vs SA W : टीम इंडियाने आणखी एका मालिकेची केली घोषणा, 2026 च्या टी20 विश्वचषकासाठी अशी करणार तयारी
3

IND W vs SA W : टीम इंडियाने आणखी एका मालिकेची केली घोषणा, 2026 च्या टी20 विश्वचषकासाठी अशी करणार तयारी

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले
4

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM