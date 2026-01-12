Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Gujarat Giants Star Player Yastika Bhatia Is Out Of This Season Of Wpl 2026

WPL 2026 : गुजरात जायंट्सला मोठा धक्का! ‘ही’ भारतीय स्टार खेळाडू या हंगामातून पडली बाहेर; काय आहे कारण? 

महिला प्रीमियर लीग २०२६ च्या हंगामाच्या सुरुवातीलाच गुजरात जायंट्सला धक्का बसला आहे. त्यांची स्टार खेळाडू यष्टिका भाटिया महिला प्रीमियर लीग 2026 मधून बाहेर पडली आहे.

Updated On: Jan 12, 2026 | 08:38 PM
WPL 2026: A major blow for Gujarat Giants! This Indian star player is out of the season; what is the reason?

गुजरात जायंट्स(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Yastika Bhatia is out of the WPL : गुजरात जायंट्सला महिला प्रीमियर लीग २०२६ च्या हंगामाच्या सुरुवातीलाच धक्का बसला आहे. त्यांची स्टार खेळाडू यष्टिका भाटिया महिला प्रीमियर लीग 2026 मधून बाहेर पडली आहे. फ्रँचायझीने 10 जानेवारी रोजी अधिकृतपणे या बातमीला दुजोरा दिला आहे.  भाटियाने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ACL शस्त्रक्रिया केली होती, ज्यामुळे या हंगामासाठी तिच्या उपलब्धतेबद्दल शंका उपस्थित करण्यात येत  होती. अखेर,आता ती स्पर्धेतून बाहेर पडली आहे. तथापि, भाटियाच्या जागी अद्याप कोणत्याही बदलीची घोषणा करण्यात आलेली नाही.

हेही वाचा :  कोणी केली ‘गब्बर’ ची शिकार? ‘हा’ क्रिकेटपटू पुन्हा चढणार बोहल्यावर! वाचा संपूर्ण प्रेमकहाणी

यष्टिका भाटिया ही पूर्णपणे तंदुरुस्त नसताना देखील ती नवी मुंबई येथे संघात सामील झाली आहे. ती स्टँडवरून तिच्या सहकाऱ्यांचे मनोबल वाढवत आहे. गुजरात जायंट्सचे प्रशिक्षक मायकेल क्लिंगर म्हणाले की, “आशा आहे की तुम्ही चांगले करत असाल आणि तुमची प्रकृती चांगली होत आहे. आम्ही तुम्हाला तंदुरुस्त आणि मजबूत पाहण्याची आणि WPL सीझन 5 मध्ये संघाचा भाग असल्याचे पाहण्यासाठीची उत्सुकता बाळगत आहोत.”

बीसीसीआयने आधीच फ्रँचायझींना दिली माहिती

बीसीसीआयकडून  लिलावापूर्वी भाटियाच्या अनुपस्थितीबद्दल सर्व फ्रँचायझींना माहिती देण्यात आली होती. परिणामी, आता संघाला बदली खेळाडू घेण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. असे असून देखील, गुजरात जायंट्सने तिला लिलावात ₹५० लाखांना खरेदी करून आपल्या संघात घेतले होते. भाटिया या हंगामातील मोठ्या कालावधीसाठी अनुपलब्ध राहणाऱ्या भारतीय खेळाडूंच्या यादीत सामील झाली आहे. यूपी वॉरियर्सची प्रतिका रावल आणि आरसीबीची पूजा वस्त्राकरसारखे खेळाडू देखील दुखापतीमुळे या स्पर्धेत अनूउपलब्ध आहेत.

यास्तिका भाटियाची कामगिरी

पहिल्या तीन हंगामामध्ये भाटियाने मुंबई इंडियन्ससाठी शानदार कामागीरी  केली आहे. तिने २८ सामन्यांमध्ये ११३.४५ च्या स्ट्राईक रेटने ५०६ धावा केल्या आणि हेली मॅथ्यूजसोबत स्पर्धेतील सर्वात धोकादायक सलामी भागीदारींपैकी एक केली होती. शिवाय, ती दोन वेळा डब्ल्यूपीएल विजेत्या संघाचा भाग देखील राहिली आहे.

हेही वाचा : Vijay hazare trophy 2025 : देवदत्त पडिक्कलने घडवला इतिहास! ‘हा’ पराक्रम करणारा तो पहिला भारतीय खेळाडू ठरला

गुजरात जायंट्सचा संपूर्ण संघ: ॲशले गार्डनर, बेथ मुनी, सोफी डेव्हाईन (विदेशी), रेणुका सिंग, भारती फुलमाली, तितास साधू, अनुष्का शर्मा, तनुजा कंवर, काश्वी गौतम, किम गर्थ, जॉर्जिया वेरेहम, हॅप्पी कुमारी,आयुषी सोनी, शिवानी सिंग,  डब्लू राजेश्वरी, गौतम, दानिश्वा.

Web Title: Gujarat giants star player yastika bhatia is out of this season of wpl 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 12, 2026 | 08:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली
1

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 
2

UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने TOSS जिंकून घेतला प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय; DC करणार फलंदाजी
3

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने TOSS जिंकून घेतला प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय; DC करणार फलंदाजी

 रणजी ट्रॉफी 2025-026 च्या दुसऱ्या फेरीपूर्वी मुंबईला झटका! ‘या’ स्टार फलंदाजाची स्पर्धेतून माघार
4

 रणजी ट्रॉफी 2025-026 च्या दुसऱ्या फेरीपूर्वी मुंबईला झटका! ‘या’ स्टार फलंदाजाची स्पर्धेतून माघार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

Jan 18, 2026 | 07:05 AM
Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Jan 18, 2026 | 06:15 AM
नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

Jan 18, 2026 | 05:30 AM
सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

Jan 18, 2026 | 04:15 AM
‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

Jan 18, 2026 | 02:35 AM
जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

Jan 18, 2026 | 12:30 AM
Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Jan 17, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM