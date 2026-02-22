दुधावर येईल जाडसर मलाई, फक्त ही एक ट्रिक वापरा आणि उकळण्याची योग्य पद्धत जाणून घ्या

किचनमध्ये लपला आहे धोका! दारुपेक्षा अधिक घातक आहेत स्वपयंपाकघरातील हे पदार्थ; डॉक्टरांनी दिला इशारा
इंस्टाग्रामवर @aayanshbites नावाच्या अकाऊंटवर दुधावर जाडसर मलाई तयार करण्यासाठी एक सोपी ट्रिक शेअर करण्यात आली आहे. मलईला सेट होण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि योग्य वातावरण आवश्यक आहे. जर तुम्ही घाई केली तर मलई कधीही घट्ट बसणार नाही. तुम्ही सोप्या होम टेक्निक्सचा वापर करुन दुधावर घट्ट मलाई आणू शकता आणि ते कसं करायचं ते आज आपण या लेखात जाणून घेणार आहोत.
हाय फ्लेमवर दुधाला उकळवा
दुधावर चांगली घट्ट मलाई आणण्यासाठी प्रथम दुध एका भांड्यात हाय फ्लेमवर गरम करा. हाय फ्लेममुळे दूध लवकर गरम होते आणि चरबीचे कण सक्रिय होतात. दूध तळाशी चिकटू नये म्हणून वारंवार याला ढवळत राहा.
मंद आचेवर शिजवा
दूध उकळू लागताच गॅसची फ्लेम मंद करा. दूधावर हलक्या मलाईचा थर दिसला की समजून जा इथूनच मलाई सेट होण्याची प्रक्रिया सुरु होत आहे. यावेळी गॅसची फ्लेम कमी करुन मंद आचेवर दूधाला उकळू द्या. यामुळे दुधातील जास्तीचे पाणी बाष्पीभवन होईल आणि चरबीचा थर घट्ट होईल.
जाड क्रीम सेट होण्याची वाट पाहा
मंद आचेवर दूधाला उकळत ठेवले की त्यात कोणताही चमचा किंवा अन्य गोष्टी घालू नका. यामुळे सेट होत असलेला दुधाचा थर तुटेल आणि व्यवस्थित बसणार नाही. जेव्हा तुम्हाला थर घट्ट झाला आहे असे वाटेल तेव्हा गॅस बंद करा.
खोलीच्या तापमानाला थंड करणे
गॅस बंद केल्यानंतर सर्वात महत्वाचे पाऊल म्हणजे दूध खोलीच्या तापमानाला थंड होऊ देणे. गरम दूध कधीही थेट रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवू नये. गरम दूधावर कोणतेही झाकण ठेवू नये. फक्त काहीवेळ दूधाला बाहेरच उघडे राहू द्या. झाकण ठेवल्यामुळे गरम दुधातील हवेचे पाण्यात रुपांतर होते आणि हे पाण्याचे थेंब दुधात पडताच ते मलाईला पातळ बनवतात.
रात्रभर फ्रीजमध्ये ठेवा
दूध पूर्णपणे थंड झाल्यावर, ते काळजीपूर्वक रात्रभर फ्रिजमध्ये ठेवा. फ्रिजची थंडी मलाईचा थर कडक करते आणि स्थिर करते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी जेव्हा तुम्ही दुधाचं भांड काढाल तेव्हा त्यावर तुम्हाला मलाईचा एक जाडसर थर जमा झाल्याचे दिसून येईल.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.