अजय रामविलास यादव (वय २२) व सलमान गौस मोहियुद्दीन अजनाल (वय ३२, रा. कर्नाटक) अशी अटक करण्यात आलेल्या दोघांची नावे आहेत. त्यांच्या इतर साथीदारांचा शोध घेतला जात आहे. ही कारवाई पोलिस उपायुक्त (आर्थिक व सायबर गुन्हे) विवेक मासाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ निरीक्षक स्वप्नाली शिंदे तसेच पोलिस निरीक्षक संगीतादेवी काटे, उपनिरीक्षक सुशील डमरे, पोलिस अंमलदार संदीप कणसे, प्रविणसिंग राजपूत, राजूदास चव्हाण, अमर बनसोडे, शीतल डांगरे व अनिकेत भिंगारे यांच्या पथकाने केली आहे.
कंपनी मालकाचा फोटो व्हॉट्सअॅप डीपीला ठेवून त्याद्वारे कंपनीतील ग्राहकांना थेट मेसेज पाठवून या ग्राहकांकडून १ कोटी ९५ लाख रुपये उकळल्याप्रकरणी आरोपींवर गुन्हा दाखल झाला होता. सायबर पोलिसांनी तांत्रिक तपास सुरू केला व फसवणुकीसाठी वापरण्यात आलेली बँक खाती कर्नाटकातील बेळगाव येथील असल्याचे निष्पन्न झाले. नंतर सायबर पोलिस पथकाने सापळा रचून अजय यादव व सलमान अजनाल या दोघांना अटक केली. त्यांच्याकडून ३ मोबाईल, बँकेचे पासबुक व डेबिट कार्ड जप्त करण्यात आले आहे. आरोपींकडून आणखी काही आर्थिक फसवणूक प्रकरणांचा उलगडा होण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.
खातरजमा केल्याशिवाय कोणतीही आर्थिक देवाणघेवाण करू नये
नागरिकांनी व्हॉट्सअॅप, ई-मेल किंवा कॉलद्वारे येणाऱ्या पेमेंट संदर्भातील संदेशांची खातरजमा केल्याशिवाय कोणतीही आर्थिक देवाणघेवाण करू नये, तसेच संशयास्पद बाब आढळल्यास तात्काळ सायबर पोलिसांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.