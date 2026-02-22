Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Pune Police Have Arrested Two Thieves Who Were Involved In Fraud

कंपनीच्या मालकाचा फोटो व्हॉट्सअ‍ॅपला डीपी ठेवून फसवणूक; पुणे पोलिसांकडून आंतरराज्य टोळीचा पर्दाफाश

कंपनी मालकाचा डीपी वापरून व्हॉट्सअ‍ॅपवर मेसेज पाठवत मोठ्या रकमेची फसवणूक करणाऱ्या आंतरराज्यीय टोळीचा पर्दाफाश पुणे सायबर पोलिसांनी केला आहे.

Updated On: Feb 22, 2026 | 09:05 PM
कंपनीच्या मालकाचा फोटो व्हॉट्सअ‍ॅपला डीपी ठेवून फसवणूक; पुणे पोलिसांकडून आंतरराज्य टोळीचा पर्दाफाश

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
  • कंपनीच्या मालकाचा फोटो व्हॉट्सअ‍ॅपला डीपी ठेवून फसवणूक
  • पुणे पोलिसांकडून आंतरराज्य टोळीचा पर्दाफाश
  • दोघांना पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
पुणे : राज्यासह जगभरात फसवणुकीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. नागरिकांच्या लाखो रुपयांवर दररोज चोरटे डल्ला मारत आहेत. अशातच आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे. कंपनी मालकाचा डीपी वापरून व्हॉट्सअ‍ॅपवर मेसेज पाठवत मोठ्या रकमेची फसवणूक करणाऱ्या आंतरराज्यीय टोळीचा पर्दाफाश पुणे सायबर पोलिसांनी केला आहे. तब्बल १ कोटी ९५ लाख रुपये इतकी आर्थिक फसवणूक झाल्याचे तपासात उघड झाले असून, दोघांना अटक करण्यात आली आहे.

 

अजय रामविलास यादव (वय २२) व सलमान गौस मोहियुद्दीन अजनाल (वय ३२, रा. कर्नाटक) अशी अटक करण्यात आलेल्या दोघांची नावे आहेत. त्यांच्या इतर साथीदारांचा शोध घेतला जात आहे. ही कारवाई पोलिस उपायुक्त (आर्थिक व सायबर गुन्हे) विवेक मासाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ निरीक्षक स्वप्नाली शिंदे तसेच पोलिस निरीक्षक संगीतादेवी काटे, उपनिरीक्षक सुशील डमरे, पोलिस अंमलदार संदीप कणसे, प्रविणसिंग राजपूत, राजूदास चव्हाण, अमर बनसोडे, शीतल डांगरे व अनिकेत भिंगारे यांच्या पथकाने केली आहे.

कंपनी मालकाचा फोटो व्हॉट्सअ‍ॅप डीपीला ठेवून त्याद्वारे कंपनीतील ग्राहकांना थेट मेसेज पाठवून या ग्राहकांकडून १ कोटी ९५ लाख रुपये उकळल्याप्रकरणी आरोपींवर गुन्हा दाखल झाला होता. सायबर पोलिसांनी तांत्रिक तपास सुरू केला व फसवणुकीसाठी वापरण्यात आलेली बँक खाती कर्नाटकातील बेळगाव येथील असल्याचे निष्पन्न झाले. नंतर सायबर पोलिस पथकाने सापळा रचून अजय यादव व सलमान अजनाल या दोघांना अटक केली. त्यांच्याकडून ३ मोबाईल, बँकेचे पासबुक व डेबिट कार्ड जप्त करण्यात आले आहे. आरोपींकडून आणखी काही आर्थिक फसवणूक प्रकरणांचा उलगडा होण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.

हे सुद्धा वाचा : घरात घुसून चोरी करणाऱ्या चोरट्यांना ठोकल्या बेड्या; बारामती तालुका पोलिसांची कारवाई

खातरजमा केल्याशिवाय कोणतीही आर्थिक देवाणघेवाण करू नये

नागरिकांनी व्हॉट्सअ‍ॅप, ई-मेल किंवा कॉलद्वारे येणाऱ्या पेमेंट संदर्भातील संदेशांची खातरजमा केल्याशिवाय कोणतीही आर्थिक देवाणघेवाण करू नये, तसेच संशयास्पद बाब आढळल्यास तात्काळ सायबर पोलिसांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

Web Title: Pune police have arrested two thieves who were involved in fraud

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 22, 2026 | 09:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

साईनगरीत गुन्हेगारांचा ‘गेम ओव्हर’! पोलिसांचा अतिरिक्त फौजफाटा शिर्डीत; अवैध व्यावसायिकांच्या मुसक्या आवळणार…
1

साईनगरीत गुन्हेगारांचा ‘गेम ओव्हर’! पोलिसांचा अतिरिक्त फौजफाटा शिर्डीत; अवैध व्यावसायिकांच्या मुसक्या आवळणार…

घरात घुसून चोरी करणाऱ्या चोरट्यांना ठोकल्या बेड्या; बारामती तालुका पोलिसांची कारवाई
2

घरात घुसून चोरी करणाऱ्या चोरट्यांना ठोकल्या बेड्या; बारामती तालुका पोलिसांची कारवाई

तुला खूप माज आलाय म्हणत तरुणावर हल्ला; लाकडी काठीने अन् लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण
3

तुला खूप माज आलाय म्हणत तरुणावर हल्ला; लाकडी काठीने अन् लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण

IIT Bombay Cartridges : IIT बॉम्बेच्या वसतिगृहात ५ जिवंत काडतुसे; विद्यार्थ्यांच्या भांडणातून धक्कादायक खुलासा
4

IIT Bombay Cartridges : IIT बॉम्बेच्या वसतिगृहात ५ जिवंत काडतुसे; विद्यार्थ्यांच्या भांडणातून धक्कादायक खुलासा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कंपनीच्या मालकाचा फोटो व्हॉट्सअ‍ॅपला डीपी ठेवून फसवणूक; पुणे पोलिसांकडून आंतरराज्य टोळीचा पर्दाफाश

कंपनीच्या मालकाचा फोटो व्हॉट्सअ‍ॅपला डीपी ठेवून फसवणूक; पुणे पोलिसांकडून आंतरराज्य टोळीचा पर्दाफाश

Feb 22, 2026 | 09:05 PM
पनवेलकरांनोsss आता तुमची शॉपिंग होईल अजूनच भारी! द्वारकाधीश शॉपिंग सेंटर मॉलचे अभिनेत्री अक्षया देवधरच्या हस्ते उद्घाटन

पनवेलकरांनोsss आता तुमची शॉपिंग होईल अजूनच भारी! द्वारकाधीश शॉपिंग सेंटर मॉलचे अभिनेत्री अक्षया देवधरच्या हस्ते उद्घाटन

Feb 22, 2026 | 08:59 PM
IND vs SA Live Score : डेविड मिलरचे अर्धशतक! भारतीय संघासमोर 188 धावांचे लक्ष्य, अभिषेक शर्मावर असणार नजर

IND vs SA Live Score : डेविड मिलरचे अर्धशतक! भारतीय संघासमोर 188 धावांचे लक्ष्य, अभिषेक शर्मावर असणार नजर

Feb 22, 2026 | 08:53 PM
गुंज येथे मिरवणुकीत २ गटात हाणामारी! डीजेवरून उफाळला वाद; चार जण जखमी

गुंज येथे मिरवणुकीत २ गटात हाणामारी! डीजेवरून उफाळला वाद; चार जण जखमी

Feb 22, 2026 | 08:46 PM
Ahilyanagar News: ‘या’ अभियानांतर्गत अहिल्यानगर मनपाला मिळाले 11 कोटी रुपयांचे पुरस्कार

Ahilyanagar News: ‘या’ अभियानांतर्गत अहिल्यानगर मनपाला मिळाले 11 कोटी रुपयांचे पुरस्कार

Feb 22, 2026 | 08:30 PM
Kolhapur News : शक्तिपीठविरोधी उद्या नागरिकांचं आंदोलन; ऑनलाईन बैठकीत होणार निर्णय

Kolhapur News : शक्तिपीठविरोधी उद्या नागरिकांचं आंदोलन; ऑनलाईन बैठकीत होणार निर्णय

Feb 22, 2026 | 08:18 PM
दुधावर येईल जाडसर मलाई, फक्त ही एक ट्रिक वापरा आणि उकळण्याची योग्य पद्धत जाणून घ्या

दुधावर येईल जाडसर मलाई, फक्त ही एक ट्रिक वापरा आणि उकळण्याची योग्य पद्धत जाणून घ्या

Feb 22, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Feb 22, 2026 | 06:52 PM
Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Feb 22, 2026 | 06:27 PM
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM
Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Feb 22, 2026 | 05:34 PM
Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Feb 22, 2026 | 03:10 PM
Ahilyanagar : जोगेश्वरी आखाडा परिसरात बिबट्याचा वावर, व्हिडिओ व्हायरल, वनविभागाकडे पिंजऱ्याची मागणी

Ahilyanagar : जोगेश्वरी आखाडा परिसरात बिबट्याचा वावर, व्हिडिओ व्हायरल, वनविभागाकडे पिंजऱ्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 03:06 PM
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM