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Hardik Pandya: 1, 2, 3 नाही तर तब्बल 7 फ्रेंचायझी हार्दिक पांड्याच्या मागे, यादी वाचाच!

Updated On: Jul 01, 2026 | 03:17 PM IST
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सारांश

आयपीएल २०२७ सुरू होण्यापूर्वी हार्दिक पांड्याबाबत एक बातमी समोर आली आहे की, एक, दोन किंवा तीन नव्हे तर तब्बल ७ फ्रँचायझी त्याला खरेदी करण्यास उत्सुक आहेत. नक्की कोणते संघ आहेत जाणून घ्या

हार्दिक पांड्यासाठी ७ संघ तयार (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

हार्दिक पांड्यासाठी ७ संघ तयार (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • हार्दिक पांड्यासाठी ७ संघांमध्ये चढाओढ 
  • हैदराबाद आणि बंगळुरूव्यतिरिक्त कोणत्या ७ संघांना हवाय हार्दिक 
  • हार्दिक आयपीएल २०२७ नक्की कोणत्या संघाकडून खेळणार 
इंडियन प्रीमियर लीग २०२७ ची तयारी सुरू झाली आहे. क्रिकेट वर्तुळात खेळाडूंच्या अदलाबदलीच्या बातम्यांनी सतत चर्चा सुरू आहे. आयपीएल २०२६ संपल्यापासून, हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियन्स सोडू शकतो, अशा बातम्या येत आहेत. मात्र, आता एक अशी बातमी समोर आली आहे, ज्यामुळे सर्वांना आश्चर्य वाटले आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, एक, दोन किंवा तीन नव्हे, तर तब्बल सात संघ हार्दिक पांड्याला आपल्या संघात घेण्यासाठी उत्सुक आहेत. खरे तर, जवळपास सर्वच सहभागी संघ हार्दिकला करारबद्ध करण्यास इच्छुक आहेत.

हार्दिक पांड्याला करारबद्ध करण्यास कोणते संघ उत्सुक आहेत?

आयपीएल २०२६ संपल्यापासून, हार्दिक पांड्या आयपीएल २०२७ मध्ये दुसऱ्या फ्रँचायझीसोबत दिसू शकतो, अशा बातम्या पसरत आहेत. कधी असे म्हटले जाते की हार्दिक चेन्नई सुपर किंग्ससोबत बोलणी करत आहे, तर कधी असे म्हटले जाते की तो लखनौ सुपर जायंट्समध्ये सामील होऊ शकतो.

मात्र, आता टाइम्स ऑफ इंडियाचे एक वृत्त समोर आले आहे, ज्यात म्हटले आहे की सात आयपीएल फ्रँचायझी हार्दिकला करारबद्ध करण्याचा विचार करत आहेत. होय, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर आणि सनरायझर्स हैदराबाद वगळता, उर्वरित सात संघ हार्दिकला करारबद्ध करण्यास इच्छुक आहेत. तथापि, या वृत्ताला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.

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हार्दिक पांड्या एक चॅम्पियन 

आयपीएल २०२२ मध्ये, गुजरात टायटन्सने हार्दिककडे कर्णधारपद सोपवले. हार्दिक गुजरातला त्यांच्या पहिल्याच हंगामात विजय मिळवून देईल, याची क्वचितच कोणी कल्पना केली असेल. तथापि, पांड्याने आपले कौशल्य सिद्ध केले आणि गुजरात टायटन्सला पहिल्याच हंगामात पहिली ट्रॉफी मिळवून दिली. त्यानंतर त्याने दुसऱ्या हंगामात पुन्हा आपल्या संघाला अंतिम फेरीत नेले, पण तिथे गुजरातला पराभवाला सामोरे जावे लागले. आयपीएल २०२४ मध्ये, मुंबई इंडियन्सने एका ट्रेड डीलद्वारे हार्दिकला संघात परत आणले आणि रोहित शर्माच्या जागी त्याला कर्णधार बनवले.

तथापि, मुंबई इंडियन्ससाठी कर्णधार म्हणून हार्दिक फारसा प्रभाव पाडू शकला नाही. आयपीएल २०२४ मध्ये संघ प्लेऑफमध्ये पोहोचू शकला नाही. २०२५ मध्ये, संघ प्लेऑफमध्ये पोहोचला पण पुढे जाण्यात अपयशी ठरला. दरम्यान, आयपीएल २०२६ मध्ये, हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखाली मुंबई इंडियन्सची कामगिरी निराशाजनक ठरली आणि संघ गुणतालिकेत नवव्या स्थानावर राहिला.

हार्दिक पांड्याची आयपीएलमधील आकडेवारी प्रभावी 

२०१५ पासून आयपीएलमध्ये खेळणाऱ्या हार्दिक पांड्याने आतापर्यंत १६२ सामने खेळले असून, १४६.२९ च्या स्ट्राइक रेटने आणि २७.८८ च्या सरासरीने २९५५ धावा केल्या आहेत. या काळात त्याने २२८ चौकार आणि १५५ षटकारांसह १० अर्धशतके झळकावली आहेत. तसेच, त्याने ९.३६ च्या इकॉनॉमी रेटने आणि ३३.५५ च्या सरासरीने ८२ बळी घेतले आहेत.

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हार्दिक पांड्या बंगळूरला स्थलांतरित

हार्दिक पांड्या बंगळूरला स्थलांतरित होत आहे कारण त्याने आपल्या उर्वरित कारकिर्दीसाठी बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्सला आपले कायमस्वरूपी प्रशिक्षण केंद्र बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सततच्या दुखापती आणि फिटनेसच्या समस्यांशी झुंज दिल्यानंतर, आता त्याला जागतिक दर्जाच्या वैद्यकीय, पुनर्वसन आणि प्रशिक्षण सुविधा नियमितपणे मिळवायच्या आहेत. वृत्तानुसार, मुंबई आणि बंगळूरु दरम्यानचा वारंवार प्रवास त्याच्यासाठी अधिकाधिक कठीण होत होता, त्यामुळे त्याने बंगळूरुमध्येच राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीच्या केंद्राला आपले कायमस्वरूपी प्रशिक्षण केंद्र बनवणारा तो पहिला सक्रिय भारतीय क्रिकेटपटू ठरला आहे. दरम्यान हार्दिकने याबाबत कोणतेही वक्तव्य केलेले नाही. 

Web Title: Hardik pandya is all over for ipl 2027 7 ipl franchises are looking for him to play apart from srh and rcb

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Published On: Jul 01, 2026 | 03:17 PM

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