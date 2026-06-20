Ind vs Eng ODI Series: टीम इंडियाला मोठा धक्का! Hardik Pandya इंग्लंड दौऱ्यातून बाहेर, विराट कोहलीच्या फिटनेसवरही मोठी अपडेट

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दुखापतीमुळे हार्दिक पांड्या इंग्लंड दौऱ्यातून बाहेर पडला आहे. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी त्याची निवड झाली होती, परंतु मालिका सुरू होण्यापूर्वीच दुखापतीमुळे त्याला बाहेर व्हावे लागले. वृत्तानुसार, इंग्लंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठीही हार्दिकची निवड होणार नाही. आयपीएल २०२६ दरम्यान तो काही सामन्यांमध्ये दिसला नव्हता. पांड्याच्या सततच्या दुखापतींमुळे भारताच्या २०२७ विश्वचषकाच्या तयारीला अडथळा येत आहे, कारण तो संघाला संतुलन देतो.
अहवालानुसार, विराट कोहलीला २२ जून रोजी बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये फिटनेस टेस्ट द्यावी लागणार आहे.आयपीएल २०२६ च्या अंतिम सामन्यादरम्यान कोहलीला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली होती. याच कराणामळे त्याला अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेतून बाहेर पडावे लागले होते. फिटनेस टेस्ट उत्तीर्ण केल्यावर इंग्लंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी विराटची निवड केली जाईल. विराट कोहलीच्या समावेशामुळे भारतीय क्रिकेट संघाची फलंदाजी अधिक मजबूत होईल. त्याने आपल्या शेवटच्या दहा एकदिवसीय डावांमध्ये तीन शतके आणि चार अर्धशतके झळकावली आहेत.
तसेच, वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह इंग्लंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत पुनरागमन करू शकतो. २०२३ च्या विश्वचषक अंतिम सामन्यानंतरचा हा त्याचा पहिला एकदिवसीय सामना असेल. भारत आणि इंग्लंड १ जुलैपासून पाच टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळतील, त्यानंतर तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका होईल. एकदिवसीय मालिका १४ जुलै रोजी बर्मिंगहॅममध्ये सुरू होईल आणि मालिकेतील तिसरा व अंतिम सामना लॉर्ड्सवर खेळला जाईल.
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