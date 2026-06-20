शनिवार, 20 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Hardik Pandya Ruled Out Of Ind Vs Eng Odi Series Virat Kohli Fitness Test Before England Tour

Ind vs Eng ODI Series: टीम इंडियाला मोठा धक्का! Hardik Pandya इंग्लंड दौऱ्यातून बाहेर, विराट कोहलीच्या फिटनेसवरही मोठी अपडेट

Updated On: Jun 20, 2026 | 03:21 PM IST
जाहिरात
सारांश

Hardik Pandya out virat Kohli Fitness Update on Ind vs Eng ODI Series: टीम इंडिया अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेनंतर इंग्लंड दौऱ्यासाठी रवाना होणार आहे. परंतु, त्याआधी हार्दिक पांड्या बाहेर पडल्याने संघाला मोठा धक्का बसला आहे.

Ind vs Eng ODI Series: टीम इंडियाला मोठा धक्का! Hardik Pandya इंग्लंड दौऱ्यातून बाहेर, विराट कोहलीच्या फिटनेसवरही मोठी अपडेट
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • टीम इंडियाला मोठा धक्का
  • हार्दिक पंड्या इंग्लंड दौऱ्यातून बाहेर
  • विराट कोहलीच्या फिटनेसवरही मोठी अपडेट
टीम इंडिया सध्या अफगाणिस्तानविरुद्ध तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळत आहे. त्यानंतर भारतीय संघ (Ind vs Eng) इंग्लंडचा दौऱ्यावर जाणार आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी भारतीय संघ अद्याप जाहीर झालेला नाही. परंतु, या दौऱ्यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. हार्दिक पांड्या अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेतून बाहेर झाल्यानंतर, हार्दिक इंग्लंड दौऱ्यातूनही बाहेर झाला आहे. तर विराट कोहलीचा इंग्लंड दौराही अद्याप अनिश्चित आहे. कोहलीच्या फिटनेस टेस्टच्या आधारावर पुढील निर्णय घेतला जाईल. वृत्तानुसार, त्याला २२ जून रोजी बंगळूरु येथील सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये फिटनेस टेस्ट द्यावी लागेल.

FIFA World Cup 2026: अमेरिकेची फिफा विश्वचषकाच्या Round Of 32 मध्ये दमदार धडक; ऑस्ट्रेलियाचा 2-0 ने धुव्वा

हार्दिक पांड्या इंग्लंड दौऱ्यातून बाहेर

दुखापतीमुळे हार्दिक पांड्या इंग्लंड दौऱ्यातून बाहेर पडला आहे. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी त्याची निवड झाली होती, परंतु मालिका सुरू होण्यापूर्वीच दुखापतीमुळे त्याला बाहेर व्हावे लागले. वृत्तानुसार, इंग्लंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठीही हार्दिकची निवड होणार नाही. आयपीएल २०२६ दरम्यान तो काही सामन्यांमध्ये दिसला नव्हता. पांड्याच्या सततच्या दुखापतींमुळे भारताच्या २०२७ विश्वचषकाच्या तयारीला अडथळा येत आहे, कारण तो संघाला संतुलन देतो.

विराट कोहलीला द्यावी लागेल फिटनेस टेस्ट

अहवालानुसार, विराट कोहलीला २२ जून रोजी बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये फिटनेस टेस्ट द्यावी लागणार आहे.आयपीएल २०२६ च्या अंतिम सामन्यादरम्यान कोहलीला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली होती. याच कराणामळे त्याला अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेतून बाहेर पडावे लागले होते. फिटनेस टेस्ट उत्तीर्ण केल्यावर इंग्लंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी विराटची निवड केली जाईल. विराट कोहलीच्या समावेशामुळे भारतीय क्रिकेट संघाची फलंदाजी अधिक मजबूत होईल. त्याने आपल्या शेवटच्या दहा एकदिवसीय डावांमध्ये तीन शतके आणि चार अर्धशतके झळकावली आहेत.

जसप्रीत बुमराह कमबॅक करणार

तसेच, वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह इंग्लंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत पुनरागमन करू शकतो. २०२३ च्या विश्वचषक अंतिम सामन्यानंतरचा हा त्याचा पहिला एकदिवसीय सामना असेल. भारत आणि इंग्लंड १ जुलैपासून पाच टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळतील, त्यानंतर तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका होईल. एकदिवसीय मालिका १४ जुलै रोजी बर्मिंगहॅममध्ये सुरू होईल आणि मालिकेतील तिसरा व अंतिम सामना लॉर्ड्सवर खेळला जाईल.

IND vs AFG 3rd ODI Live: अफगाणिस्तानचा टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय; टीम इंडियात 3 मोठे बदल, व्हाईटवॉशसाठी भारत सज्ज

Web Title: Hardik pandya ruled out of ind vs eng odi series virat kohli fitness test before england tour

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 20, 2026 | 03:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘गंभीरला हटवा अन् धोनीला…’; भारतीय क्रिकेटमध्ये अंतर्गत वाद? ‘या’ खेळाडूने केली मोठी मागणी
1

‘गंभीरला हटवा अन् धोनीला…’; भारतीय क्रिकेटमध्ये अंतर्गत वाद? ‘या’ खेळाडूने केली मोठी मागणी

IND Vs BAN: ‘सरकारने मंजूरी दिली…’; टीम इंडियाच्या बांगलादेश दौऱ्यावर जाणार? BCCI सचिव म्हणाले…
2

IND Vs BAN: ‘सरकारने मंजूरी दिली…’; टीम इंडियाच्या बांगलादेश दौऱ्यावर जाणार? BCCI सचिव म्हणाले…

Virat-Rohit 2027 चा वर्ल्ड कप खेळणार? क्रिकेट चाहत्यांना धक्का? BCCI सचिव म्हणाले…
3

Virat-Rohit 2027 चा वर्ल्ड कप खेळणार? क्रिकेट चाहत्यांना धक्का? BCCI सचिव म्हणाले…

IND vs AFG: शुभमन गिलची ऐतिहासिक कामगिरी; कोहली-द्रविडचा ‘हा’ रेकॉर्ड मोडला
4

IND vs AFG: शुभमन गिलची ऐतिहासिक कामगिरी; कोहली-द्रविडचा ‘हा’ रेकॉर्ड मोडला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ind vs Eng ODI Series: टीम इंडियाला मोठा धक्का! Hardik Pandya इंग्लंड दौऱ्यातून बाहेर, विराट कोहलीच्या फिटनेसवरही मोठी अपडेट

Ind vs Eng ODI Series: टीम इंडियाला मोठा धक्का! Hardik Pandya इंग्लंड दौऱ्यातून बाहेर, विराट कोहलीच्या फिटनेसवरही मोठी अपडेट

Jun 20, 2026 | 03:21 PM
Bannu Blast : पाकिस्तानात एकापाठोपाठ एक भीषण बॉम्बस्फोट; बन्नूमध्ये दहशतवाद्यांनी वाहनांना बनवले लक्ष्य, 7 जणांचा मृत्यू

Bannu Blast : पाकिस्तानात एकापाठोपाठ एक भीषण बॉम्बस्फोट; बन्नूमध्ये दहशतवाद्यांनी वाहनांना बनवले लक्ष्य, 7 जणांचा मृत्यू

Jun 20, 2026 | 03:20 PM
‘शिंदे गटात जाण्याबाबत निर्णय..,’ कोर्टाच्या निकालानंतर ओमराजे निंबाळकर घेणार मोठा निर्णय

‘शिंदे गटात जाण्याबाबत निर्णय..,’ कोर्टाच्या निकालानंतर ओमराजे निंबाळकर घेणार मोठा निर्णय

Jun 20, 2026 | 03:16 PM
पुणेकरांसाठी दिलासा! पीएमआरडीए अन् महारेलचा ऐतिहासिक करार; रेल्वेफाटक मुक्तीचा मार्ग मोकळा

पुणेकरांसाठी दिलासा! पीएमआरडीए अन् महारेलचा ऐतिहासिक करार; रेल्वेफाटक मुक्तीचा मार्ग मोकळा

Jun 20, 2026 | 03:11 PM
Cocktail 2 : सिनेमाला अडल्ट सर्टिफिकेट, शाहिद कपूर भडकला! Censor Board च्या निर्णयाने अभिनेता नाराज

Cocktail 2 : सिनेमाला अडल्ट सर्टिफिकेट, शाहिद कपूर भडकला! Censor Board च्या निर्णयाने अभिनेता नाराज

Jun 20, 2026 | 03:09 PM
Solapur Crime: प्रेयसीच्या पतीला फोन करून बोलावलं अन् कोयत्याने संपवलं; सोलापुरात प्रेमप्रकरणातून थरारक हत्याकांड

Solapur Crime: प्रेयसीच्या पतीला फोन करून बोलावलं अन् कोयत्याने संपवलं; सोलापुरात प्रेमप्रकरणातून थरारक हत्याकांड

Jun 20, 2026 | 03:09 PM
Monsoon Bike Care : पावसात बाईक ठेवायची ब्रेकडाउन-फ्री? या टिप्स फॉलो करा आणि टेन्शन विसरा

Monsoon Bike Care : पावसात बाईक ठेवायची ब्रेकडाउन-फ्री? या टिप्स फॉलो करा आणि टेन्शन विसरा

Jun 20, 2026 | 03:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा