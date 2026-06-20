FIFA World Cup 2026: अमेरिकेची फिफा विश्वचषकाच्या Round Of 32 मध्ये दमदार धडक; ऑस्ट्रेलियाचा 2-0 ने धुव्वा

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सिएटल स्टेडियमवर सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच अमेरिकेने आक्रमक खेळ करत दबाव आणायला सुरुवात केली. अमेरिकेने ११ व्या मिनिटाला आपला पहिला गोल केला. अमेरिकन खेळाडू फोलारिन बालोगुनने गोलच्या दिशेने एक लो क्रॉस दिला. ऑस्ट्रेलियन डिफेंडर कॅमेरॉन बर्जेसने चेंडू अडवण्याचा आणि दिशा बदलण्याचा प्रयत्न करताना एक मोठी चूक केली आणि चेंडू स्वतःच्याच जाळ्यात पाठवला. या गोलमुळे अमेरिकेला सुरुवातीलाच १-० अशी आघाडी मिळाली आणि त्यानंतर ऑस्ट्रेलियन संघावर प्रचंड दबाव आला.
अमेरिकेने सामन्यावर आपले वर्चस्व कायम ठेवले आणि पहिल्या हाफच्या अगदी शेवटी अमेरिकेने आपली आघाडी दुप्पट केली. ४३ व्या मिनिटाला सर्जिनो डेस्टने गोल करण्याचा एक शानदार प्रयत्न केला. या संधीचा फायदा घेत, ॲलेक्स फ्रीमनने डी-बॉक्सच्या आतून एक जबरदस्त हेडर मारून चेंडू थेट जाळ्यात पाठवला. या गोलचे थोड्या वेळासाठी व्हिडिओ रिव्ह्यू (VAR) करण्यात आले, परंतु पंचांनी अखेरीस तो गोल वैध ठरवला. अशाप्रकारे, अमेरिका २-० च्या आघाडीसह मध्यंतरासाठी गेली.
पहिल्या हाफमध्ये ०-२ ने मागे पडल्यानंतर, ऑस्ट्रेलियाने दुसऱ्या हाफमध्ये गोल करण्याचे अनेक प्रयत्न केले, पण त्यांना यश आले नाही. अमेरिकेच्या डिफेंडर्सने उत्कृष्ट कामगिरी करत ऑस्ट्रेलियाला पुनरागमन करण्याची कोणतीही संधी दिली नाही. अमेरिकन संघाने सामन्याच्या शेवटच्या मिनिटांपर्यंत आपली आघाडी कायम ठेवली आणि ऑस्ट्रेलियाला गोल करण्याची एकही संधी मिळू दिली नाही. फिफा विश्वचषक २०२६ मधील आपल्या सलग दुसऱ्या विजयासह अमेरिकेने नॉकआऊट फेरीतील आपले स्थान निश्चित केले आहे. तर, या पराभवामुळे ऑस्ट्रेलियाचा पुढील मार्ग अत्यंत कठीण झाला आहे. विश्वचषकाच्या इतिहासात अमेरिकेने सलग दोन विजयांसह स्पर्धेची सुरुवात करण्याची ही केवळ दुसरी वेळ आहे. पहिल्या सामन्यात अमेरिकेने पॅराग्वेचा ४-१ ने पराभव केला होता.
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