शनिवार, 20 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Fifa World Cup 2026 Usa Beat Australia 2 0 Qualify Round Of 32 Second Straight Win

FIFA World Cup 2026: अमेरिकेची फिफा विश्वचषकाच्या Round Of 32 मध्ये दमदार धडक; ऑस्ट्रेलियाचा 2-0 ने धुव्वा

Updated On: Jun 20, 2026 | 02:27 PM IST
जाहिरात
सारांश

USA Beat Australia Entered Round of 32 FIFA World Cup 2026: फिफा विश्वचषकामध्ये अमेरिकाने ऑस्ट्रेलियाचा २-० ने धुव्वा उडवला. या विजयासह त्यांनी राऊंड ऑफ 32 मध्ये प्रवेश केला आहे.

photo- social media
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • अमेरिकेचा सलग दुसरा विजय
  • ऑस्ट्रेलियाचा 2-0 ने धुव्वा
  • Round Of 32 मध्ये दमदार धडक
यजमान अमेरिकेने फिफा विश्वचषक २०२६ ( FIFA World Cup 2026) च्या ‘ड’ गटात ऑस्ट्रेलियाला २-० ने पराभूत करून आपली प्रभावी कामगिरी कायम ठेवली. या प्रभावी विजयासह, अमेरिकेच्या संघाने स्पर्धेच्या पुढील फेरीत, म्हणजेच राऊंड ऑफ 32 फेरीत, आपले स्थान निश्चित केले. अमेरिका राऊंड ऑफ 32 संघांच्या फेरीत पात्र ठरणारा दुसरा संघ बनला आहे. सिएटल स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या रोमांचक सामन्यात, अमेरिकन खेळाडूंनी सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा घेतला. पहिल्या हाफमध्ये दोन गोल करून त्यांनी प्रतिस्पर्धी संघावर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवले. १९३० नंतर प्रथमच अमेरिकेच्या पुरुष संघाने विश्वचषकाचे सलग दोन सामने जिंकले आहेत.

IND vs AFG 3rd ODI Live: अफगाणिस्तानचा टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय; टीम इंडियात 3 मोठे बदल, व्हाईटवॉशसाठी भारत सज्ज

ऑस्ट्रेलियाच्या चुकीमुळे यूएसएचे खाते उघडले

सिएटल स्टेडियमवर सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच अमेरिकेने आक्रमक खेळ करत दबाव आणायला सुरुवात केली. अमेरिकेने ११ व्या मिनिटाला आपला पहिला गोल केला. अमेरिकन खेळाडू फोलारिन बालोगुनने गोलच्या दिशेने एक लो क्रॉस दिला. ऑस्ट्रेलियन डिफेंडर कॅमेरॉन बर्जेसने चेंडू अडवण्याचा आणि दिशा बदलण्याचा प्रयत्न करताना एक मोठी चूक केली आणि चेंडू स्वतःच्याच जाळ्यात पाठवला. या गोलमुळे अमेरिकेला सुरुवातीलाच १-० अशी आघाडी मिळाली आणि त्यानंतर ऑस्ट्रेलियन संघावर प्रचंड दबाव आला.

ॲलेक्स फ्रीमनचा शानदार गोल

अमेरिकेने सामन्यावर आपले वर्चस्व कायम ठेवले आणि पहिल्या हाफच्या अगदी शेवटी अमेरिकेने आपली आघाडी दुप्पट केली. ४३ व्या मिनिटाला सर्जिनो डेस्टने गोल करण्याचा एक शानदार प्रयत्न केला. या संधीचा फायदा घेत, ॲलेक्स फ्रीमनने डी-बॉक्सच्या आतून एक जबरदस्त हेडर मारून चेंडू थेट जाळ्यात पाठवला. या गोलचे थोड्या वेळासाठी व्हिडिओ रिव्ह्यू (VAR) करण्यात आले, परंतु पंचांनी अखेरीस तो गोल वैध ठरवला. अशाप्रकारे, अमेरिका २-० च्या आघाडीसह मध्यंतरासाठी गेली.

ऑस्ट्रेलियाचा दारुण पराभव

पहिल्या हाफमध्ये ०-२ ने मागे पडल्यानंतर, ऑस्ट्रेलियाने दुसऱ्या हाफमध्ये गोल करण्याचे अनेक प्रयत्न केले, पण त्यांना यश आले नाही. अमेरिकेच्या डिफेंडर्सने उत्कृष्ट कामगिरी करत ऑस्ट्रेलियाला पुनरागमन करण्याची कोणतीही संधी दिली नाही. अमेरिकन संघाने सामन्याच्या शेवटच्या मिनिटांपर्यंत आपली आघाडी कायम ठेवली आणि ऑस्ट्रेलियाला गोल करण्याची एकही संधी मिळू दिली नाही. फिफा विश्वचषक २०२६ मधील आपल्या सलग दुसऱ्या विजयासह अमेरिकेने नॉकआऊट फेरीतील आपले स्थान निश्चित केले आहे. तर, या पराभवामुळे ऑस्ट्रेलियाचा पुढील मार्ग अत्यंत कठीण झाला आहे. विश्वचषकाच्या इतिहासात अमेरिकेने सलग दोन विजयांसह स्पर्धेची सुरुवात करण्याची ही केवळ दुसरी वेळ आहे. पहिल्या सामन्यात अमेरिकेने पॅराग्वेचा ४-१ ने पराभव केला होता.

‘गंभीरला हटवा अन् धोनीला…’; भारतीय क्रिकेटमध्ये अंतर्गत वाद? ‘या’ खेळाडूने केली मोठी मागणी

Web Title: Fifa world cup 2026 usa beat australia 2 0 qualify round of 32 second straight win

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 20, 2026 | 02:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

FIFA 2026: गोलकीपर अन् डीफेंडरची टक्कर अन्…! Mexico ठरला नॉकआउट करणारा पहिला संघ
1

FIFA 2026: गोलकीपर अन् डीफेंडरची टक्कर अन्…! Mexico ठरला नॉकआउट करणारा पहिला संघ

Colombia vs Uzbekistan: 4 वर्षांचा वनवास संपला! कोलंबियाचे दणक्यात पुनरागमन; उझबेकिस्तानचा दारुण पराभव
2

Colombia vs Uzbekistan: 4 वर्षांचा वनवास संपला! कोलंबियाचे दणक्यात पुनरागमन; उझबेकिस्तानचा दारुण पराभव

FIFA World Cup 2026: मैदानावर फुटबॉल नव्हे, थेट विषारी साप! जर्मनीची टीम थोडक्यात बचावली
3

FIFA World Cup 2026: मैदानावर फुटबॉल नव्हे, थेट विषारी साप! जर्मनीची टीम थोडक्यात बचावली

FIFA World Cup च्या बॉलमध्ये लपली आहे ‘ही’ खास टेक्नोलॉजी! प्रत्येक संकेदाला 500 वेळा पाठवते डेटा… वाचा सविस्तर
4

FIFA World Cup च्या बॉलमध्ये लपली आहे ‘ही’ खास टेक्नोलॉजी! प्रत्येक संकेदाला 500 वेळा पाठवते डेटा… वाचा सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
FIFA World Cup 2026: अमेरिकेची फिफा विश्वचषकाच्या Round Of 32 मध्ये दमदार धडक; ऑस्ट्रेलियाचा 2-0 ने धुव्वा

FIFA World Cup 2026: अमेरिकेची फिफा विश्वचषकाच्या Round Of 32 मध्ये दमदार धडक; ऑस्ट्रेलियाचा 2-0 ने धुव्वा

Jun 20, 2026 | 02:27 PM
World Music Day : ‘सावली’मुळे संगीताशी आणखी घट्ट नातं जडलं; प्राप्ती रेडकरचा खास अनुभव

World Music Day : ‘सावली’मुळे संगीताशी आणखी घट्ट नातं जडलं; प्राप्ती रेडकरचा खास अनुभव

Jun 20, 2026 | 02:20 PM
Skin Care Tips: कायमच महागड्या क्रीम वापरता? मग ‘या’ पद्धतीने करा संत्र्याच्या सालीचा वापर, चेहऱ्यावर येईल जादुई चमक

Skin Care Tips: कायमच महागड्या क्रीम वापरता? मग ‘या’ पद्धतीने करा संत्र्याच्या सालीचा वापर, चेहऱ्यावर येईल जादुई चमक

Jun 20, 2026 | 02:15 PM
निकाल लागताच ओमराजे निंबाळकर यांचं मोठं वक्तव्य, ‘पोलीस, सीआयडीवर प्रचंड दबाव..,’

निकाल लागताच ओमराजे निंबाळकर यांचं मोठं वक्तव्य, ‘पोलीस, सीआयडीवर प्रचंड दबाव..,’

Jun 20, 2026 | 02:15 PM
Maharashtra Education: राज्यातील ४ लाख शिक्षकांना मिळणार गुगलचं ट्रेनिंग! सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना होणार फायदा?

Maharashtra Education: राज्यातील ४ लाख शिक्षकांना मिळणार गुगलचं ट्रेनिंग! सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना होणार फायदा?

Jun 20, 2026 | 02:03 PM
AUS Vs BAN: बांग्लादेशची लाज गेली! ऑस्ट्रेलियाने वनडेचा वचपा काढला; टी 20 सिरिजवर केला कब्जा

AUS Vs BAN: बांग्लादेशची लाज गेली! ऑस्ट्रेलियाने वनडेचा वचपा काढला; टी 20 सिरिजवर केला कब्जा

Jun 20, 2026 | 02:02 PM
राखेतून पैसाच पैसा… भारतीय रेल्वेचा सूपरप्लॅन! ‘या’ टाकाऊ वस्तूपासून करणार कोट्यवधींची बंपर कमाई

राखेतून पैसाच पैसा… भारतीय रेल्वेचा सूपरप्लॅन! ‘या’ टाकाऊ वस्तूपासून करणार कोट्यवधींची बंपर कमाई

Jun 20, 2026 | 01:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा