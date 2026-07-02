IND vs ENG : पावसामुळे पहिला T-20 सामना रद्द; श्रेयस अय्यर आणि अभिषेक शर्मा यांची अर्धशतके ठरली व्यर्थ

चेस्टर-ले-स्ट्रीट : भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पाच सामन्यांची टी२० मालिका सुरू झाली. पहिला सामना बुधवारी रात्री (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) चेस्टर-ले-स्ट्रीट येथील रिव्हरसाइड मैदानावर खेळला गेला. मात्र, पावसामुळे सामन्याचा निकाल लागू शकला नाही आणि सामना रद्द करण्यात आला.
इंग्लंडच्या भूमीवर टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात अर्धशतक झळकावणारा श्रेयस अय्यर हा पहिला भारतीय कर्णधार ठरला आहे. भारताचा नवीन टी-20 कर्णधार श्रेयस अय्यरसाठी आयर्लंड दौरा ही एक विशेष आठवण आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या टी-२० सामन्यातील त्याच्या अर्धशतकाने हे सिद्ध केले की तो कोणापेक्षाही कमी नाही. भारतीय कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.
IND vs ENG Live Score : टीम इंडियाने इंग्लंडला दिले १९० धावांचे लक्ष्य! अभिषेक शर्मा आणि श्रेयस अय्यरची वादळी अर्धशतके
प्रथम फलंदाजी करताना भारताने २० षटकांत ७ गडी गमावून १८९ धावा केल्या. इंग्लंडसमोर १९० धावांचे लक्ष्य होते. कर्णधार श्रेयस अय्यरने ६८ आणि अभिषेक शर्माने ५९ धावा केल्या. अखेरीस, शिवम दुबे २१ चेंडूंमध्ये ४२ धावा करून नाबाद राहिला. इंग्लंडकडून साकिब महमूदने ३३ धावांत ३ बळी घेतले. अभिषेक शर्मा आणि श्रेयस अय्यर यांची खेळी भारतासाठी एक चांगला संकेत होता, कारण आयर्लंडविरुद्धच्या मालिकेत ०-२ ने झालेल्या पराभवामागे फलंदाजांचा खराब फॉर्म हे एक प्रमुख कारण होते.
डावाच्या विश्रांतीदरम्यान मुसळधार पाऊस सुरू झाल्याने इंग्लंडचा डाव सुरूही होऊ शकला नाही. पाच षटकांच्या कट-ऑफ वेळेत ४० मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ शिल्लक असताना, पंचांनी सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
दुसरा सामना 4 जुलैला
पाच सामन्यांच्या मालिकेतील दुसरा सामना ४ जुलै रोजी मँचेस्टरमध्ये खेळला जाईल. भारताची सुरुवात खराब झाली. टी-२० विश्वचषक विजेत्या संघाने संजू सॅमसनला लवकर गमावले, साकिब महमूदच्या गोलंदाजीवर पॉइंटला टॉम बेंटनने त्याचा झेल घेतला. अभिषेक शर्मासोबत झालेल्या गैरसमजामुळे इशान किशनही धावबाद झाला. त्यावेळी धावफलकावर फक्त सहा धावा होत्या.