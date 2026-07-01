IND vs ENG Live Score: टीम इंडियाने इंग्लंडला दिले १९० धावांचे लक्ष्य! अभिषेक शर्मा आणि श्रेयस अय्यरची वादळी अर्धशतके

Innings Break! Half-centuries from Abhishek Sharma (59), Shreyas Iyer (68) and a late flourish by Shivam Dube (42*) guide #TeamIndia to a total of 189/7 Scorecard – https://t.co/XfzkYv4bwW | #TeamIndia #ENGvIND #1stT20I pic.twitter.com/6EnqSkvwr5 — BCCI (@BCCI) July 1, 2026
प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय संघाने एकूण १८९ धावांची मजल मारली. चेस्टर-ले-स्ट्रीट येथे खेळल्या जात असलेल्या या सामन्यात, अभिषेक शर्मा आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर यांनी भारतीय संघासाठी अर्धशतके झळकावली. अवघ्या ६ धावांवर दोन बळी गमावल्यानंतर, भारतीय संघाने दमदार पुनरागमन करत मोठी धावसंख्या उभारली. श्रेयस अय्यरने ६८ धावा केल्या.
अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन यांनी भारतीय संघासाठी डावाची सुरुवात केली. सॅमसन केवळ एक धाव काढून बाद झाला, तर इशान किशनला नशिबाची साथ मिळाली नाही; खातेही न उघडता तो धावबाद (रन-आउट) झाला. अशा प्रकारे, अवघ्या ६ धावांवर भारताने दोन गडी गमावले होते. त्यानंतर अभिषेक शर्माने आक्रमक पवित्रा घेत अवघ्या २० चेंडूंमध्ये आपले अर्धशतक पूर्ण केले. इंग्लंडच्या भूमीवर भारतीय खेळाडूने झळकावलेल्या सर्वात जलद अर्धशतकाचा विक्रमही अभिषेकने आपल्या नावे केला.
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श्रेयस अय्यरने कर्णधार म्हणून आपले पहिले आणि कारकिर्दीतील नववे अर्धशतक झळकावले. ५० धावांचा टप्पा गाठण्यासाठी त्याने ३८ चेंडू घेतले, ज्यामुळे हे त्याच्या टी-२० कारकिर्दीतील सर्वात संथ अर्धशतक ठरले. अय्यरने ४७ चेंडूंत ६८ धावा केल्या; या खेळीदरम्यान त्याने सहा चौकार आणि एक षटकार लगावला. दुसरीकडे, तिलक वर्माने १३ चेंडूंत १३ धावा केल्या. भारतीय डावादरम्यान हर्षित राणा चर्चेचा विषय ठरला, कारण त्याला अक्षर पटेलच्या आधी फलंदाजीसाठी पाठवण्यात आले होते. त्याला खातेही उघडता आले नाही आणि तो यष्टिरक्षकाकडून स्टंप होऊन बाद झाला.
शिवम दुबेने ‘डेथ ओव्हर्स’मध्ये उत्कृष्ट ‘फिनिशर’ची भूमिका बजावली आणि २१ चेंडूंत ४२ धावा करून नाबाद राहिला. या आक्रमक खेळीदरम्यान त्याने दोन चौकार आणि तीन षटकार लगावले. दरम्यान, टी-२० क्रिकेटमध्ये यष्टिरक्षक म्हणून जोस बटलरने आपल्या १०० व्या ‘डिस्मिसल’चाटप्पा गाठला; हर्षित राणा हा त्याचा १०० वा बळी ठरला.
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