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IND vs ENG Live Score: टीम इंडियाने इंग्लंडला दिले १९० धावांचे लक्ष्य! अभिषेक शर्मा आणि श्रेयस अय्यरची वादळी अर्धशतके

Updated On: Jul 02, 2026 | 12:04 AM IST
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सारांश

श्रेयस अय्यरने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज देखील वैभव सूर्यवंशीला डेब्यू करण्याची संधी मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि कर्णधार श्रेयस अय्यरकडून देण्यात न आल्याचे पाहायला मिळाले. भारताने इंग्लंजसमोर १९० धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

टीम इंडियाने इंग्लंडला दिले १९० धावांचे लक्ष्य! (Photo Credit- X)

टीम इंडियाने इंग्लंडला दिले १९० धावांचे लक्ष्य! (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • टीम इंडियाने इंग्लंडला दिले १९० धावांचे लक्ष्य!
  • अभिषेक शर्मा आणि श्रेयस अय्यरची वादळी अर्धशतके
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IND vs ENG 1st T20I: भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतील पहिला सामना आज खेळला जात आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने आयर्लंडविरुद्धची टी-२० मालिका ०-२ अशी गमावली होती, परंतु आता ते पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करतील. दरम्यान, श्रेयस अय्यरने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज देखील वैभव सूर्यवंशीला डेब्यू करण्याची संधी मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि कर्णधार श्रेयस अय्यरकडून देण्यात न आल्याचे पाहायला मिळाले. भारताने इंग्लंजसमोर १९० धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.


प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय संघाने एकूण १८९ धावांची मजल मारली. चेस्टर-ले-स्ट्रीट येथे खेळल्या जात असलेल्या या सामन्यात, अभिषेक शर्मा आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर यांनी भारतीय संघासाठी अर्धशतके झळकावली. अवघ्या ६ धावांवर दोन बळी गमावल्यानंतर, भारतीय संघाने दमदार पुनरागमन करत मोठी धावसंख्या उभारली. श्रेयस अय्यरने ६८ धावा केल्या.

६ धावांत दोन बळी, त्यानंतर अभिषेकचा धडाका

अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन यांनी भारतीय संघासाठी डावाची सुरुवात केली. सॅमसन केवळ एक धाव काढून बाद झाला, तर इशान किशनला नशिबाची साथ मिळाली नाही; खातेही न उघडता तो धावबाद (रन-आउट) झाला. अशा प्रकारे, अवघ्या ६ धावांवर भारताने दोन गडी गमावले होते. त्यानंतर अभिषेक शर्माने आक्रमक पवित्रा घेत अवघ्या २० चेंडूंमध्ये आपले अर्धशतक पूर्ण केले. इंग्लंडच्या भूमीवर भारतीय खेळाडूने झळकावलेल्या सर्वात जलद अर्धशतकाचा विक्रमही अभिषेकने आपल्या नावे केला.

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कर्णधार श्रेयसचे पहिले अर्धशतक

श्रेयस अय्यरने कर्णधार म्हणून आपले पहिले आणि कारकिर्दीतील नववे अर्धशतक झळकावले. ५० धावांचा टप्पा गाठण्यासाठी त्याने ३८ चेंडू घेतले, ज्यामुळे हे त्याच्या टी-२० कारकिर्दीतील सर्वात संथ अर्धशतक ठरले. अय्यरने ४७ चेंडूंत ६८ धावा केल्या; या खेळीदरम्यान त्याने सहा चौकार आणि एक षटकार लगावला. दुसरीकडे, तिलक वर्माने १३ चेंडूंत १३ धावा केल्या. भारतीय डावादरम्यान हर्षित राणा चर्चेचा विषय ठरला, कारण त्याला अक्षर पटेलच्या आधी फलंदाजीसाठी पाठवण्यात आले होते. त्याला खातेही उघडता आले नाही आणि तो यष्टिरक्षकाकडून स्टंप होऊन बाद झाला.

शिवम दुबेची चमकदार कामगिरी

शिवम दुबेने ‘डेथ ओव्हर्स’मध्ये उत्कृष्ट ‘फिनिशर’ची भूमिका बजावली आणि २१ चेंडूंत ४२ धावा करून नाबाद राहिला. या आक्रमक खेळीदरम्यान त्याने दोन चौकार आणि तीन षटकार लगावले. दरम्यान, टी-२० क्रिकेटमध्ये यष्टिरक्षक म्हणून जोस बटलरने आपल्या १०० व्या ‘डिस्मिसल’चाटप्पा गाठला; हर्षित राणा हा त्याचा १०० वा बळी ठरला.

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Web Title: Team india sets england a target of 190 runs explosive half centuries from abhishek sharma and shreyas iyer

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Published On: Jul 01, 2026 | 11:58 PM

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