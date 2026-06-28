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IND vs IRE: भारतीय संघाने घालवली लाज, आयर्लंडने रचला इतिहास; 3 दिवसात 2 पराभव

Updated On: Jun 28, 2026 | 11:01 PM IST
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सारांश

प्रथम फलंदाजी करताना आयर्लंडने ८ गडी गमावून १५४ धावा केल्या. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासात आयर्लंडविरुद्ध मालिका गमावण्याची भारताची ही पहिलीच वेळ आहे.

भारताची आयर्लंडमध्ये लज्जास्पद कामगिरी, सिरीज हरले (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

भारताची आयर्लंडमध्ये लज्जास्पद कामगिरी, सिरीज हरले (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • यजमान संघाकडून हॅरी टेक्टरने सर्वाधिक ५३ धावा केल्या. पदार्पण करणाऱ्या वेगवान गोलंदाज प्रिन्स यादवने भारतासाठी तीन बळी घेतले, तर शिवम दुबेने दोन बळी घेतले
  • पहिला सामना आधीच गमावल्यामुळे भारतीय संघावर हा सामना जिंकण्याचा प्रचंड दबाव होता 
  • भारताने आपली आघाडीची फळी सुरुवातीलाच गमावली आणि लज्जास्पद कामगिरी करत मालिकाही गमावली
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आज एक अशी मोठी उलथापालथ पाहायला मिळाली, ज्याची कोणी कल्पनाही केली नसेल. क्रिकेटमधील महासत्ता मानल्या जाणाऱ्या भारतीय संघाला आयर्लंडकडून टी-२० मालिकेत दारुण पराभव पत्करावा लागला. आयर्लंडने केवळ शानदार कामगिरी करत भारतीय संघाला पराभूत केले नाही, तर मालिकेत भारताला व्हाईटवॉश देत क्रिकेट इतिहासात एक नवीन सुवर्ण अध्याय लिहिला. 

क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आयर्लंडने भारताविरुद्ध टी-२० आंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय मालिका जिंकली आहे. या ऐतिहासिक विजयाने आयर्लंड संघाने हे सिद्ध केले की आधुनिक क्रिकेटमध्ये कोणत्याही संघाला कमी लेखणे महागात पडू शकते. आयर्लंडने दिलेल्या १५५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय संघ ९ गडी गमावून केवळ १५३ धावाच करू शकला आणि एका धावेने सामना गमावला. आयर्लंडने ही मालिका २-० ने जिंकली. यावेळीदेखील वैभव सूर्यवंशीला डावलले. 

भारतीय संघाची निराशाजनक कामगिरी 

मालिकेच्या अंतिम सामन्यातील भारतीय संघाची कामगिरीही अत्यंत निराशाजनक होती. भारताची सुरुवात खराब झाली, सलामीवीर संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा खाते उघडण्यापूर्वीच जय मुंद्राच्या गोलंदाजीवर बाद झाले. ईशान किशन (१२) आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर (१०) हे देखील स्वस्तात बाद झाले. तथापि, मधल्या फळीत, तिलक वर्माने ४६ चेंडूंमध्ये झुंजार ५५ धावा करून एक बाजू सांभाळली, पण त्याला अक्षर पटेल (१४) आणि शिवम दुबे (२०) यांची साथ मिळाली नाही. भारतीय संघ निर्धारित षटकांमध्ये पत्त्यांच्या ढिगाऱ्याप्रमाणे कोसळला आणि पूर्णपणे दबावाखाली दिसला.

IND vs IRE 2nd T20 Live: प्रिन्स यादव चमकला; पदार्पणात 3 विकेट्स; आयर्लंडचे भारतासमोर 155 धावांचे लक्ष्य

जय मुंद्राची भेदक गोलंदाजी 

आयर्लंडच्या गोलंदाजांनी, विशेषतः जय मुंद्राने, आपल्या भेदक गोलंदाजीने भारतीय फलंदाजीचे कंबरडे मोडले. या मानहानीकारक पराभवाने भारतीय संघाला धक्का बसला आहे. वरिष्ठ खेळाडूंची अनुपस्थिती आणि युवा खेळाडूंची निराशाजनक कामगिरी हा भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक मोठा धक्का आहे. 

दुसरीकडे, भारताला हरवून आपले सामर्थ्य सिद्ध करणाऱ्या आयर्लंडसाठी हा विजय एका उत्सवापेक्षा कमी नाही. मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात सूर्यांश शेडगे बाद झाला. आपला पहिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामना खेळताना सूर्यांश पाच चेंडूंमध्ये एक धाव काढून बाद झाला. हर्षित राणा १० चेंडूंमध्ये २१ धावा करून पॅव्हेलियनमध्ये परतला.

कसे होते दोन्ही डाव 

तत्पूर्वी, आपला पहिला टी२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामना खेळणाऱ्या प्रिन्स यादवच्या तीन बळींच्या आणि शिवम दुबेच्या एका षटकात घेतलेल्या दोन बळींच्या मदतीने भारताला ८ गडी बाद १५४ धावांवर रोखण्यात आले. जेव्हा हॅरी टेक्टर (४७ चेंडूंमध्ये ५३ धावा) आणि धोकादायक बेन कॅलिट्झ (२३ चेंडूंमध्ये ३७ धावा) यांनी चौथ्या विकेटसाठी ६५ धावांची भागीदारी करून मोठी धावसंख्या उभारण्याच्या दिशेने वाटचाल करत होते, तेव्हा दुबेने सलग दोन चेंडूंवर दोन बळी घेतले. यामुळे आयर्लंडला अपेक्षित धावसंख्या गाठता आली नाही.
दुबेने तीन षटकांत २५ धावा देऊन दोन बळी घेतले. अर्शदीप सिंग आणि यादव यांनी त्याला चांगली साथ दिली. दुबेने आधी बेनला सीमारेषेवर झेलबाद केले आणि नंतर जेरेथ डेलानीला ऑफ कटरवर त्रिफळाचीत केले. आपला १०० वा सामना खेळणाऱ्या टेक्टरने टी२० क्रिकेटमधील आपले नववे अर्धशतक झळकावले, पण त्याला जलद गतीने धावा करता आल्या नाहीत.

अक्षर पटेलने चार षटकांत २८ धावा दिल्या, पण त्याला एकही बळी मिळाला नाही. सामन्याची सुरुवात पहिल्या सामन्याप्रमाणेच झाली, ज्यात भारताने ५० धावांत तीन गडी गमावले होते, पण यजमान संघाच्या फलंदाजांनी मधल्या षटकांचा पुरेपूर फायदा घेतला. रॉस अडायर बाद झाल्यानंतर फलंदाजीला आलेल्या बेनने मुक्तपणे फलंदाजी केली. यापूर्वी आयर्लंडने ४८ धावांत तीन गडी गमावले होते. आपला पहिला सामना खेळणाऱ्या सूर्यांश शेडगेने एका षटकात २२ धावा दिल्या. हर्षित राणाने तीन षटकांत १७ धावा देऊन एक बळी घेतला आणि हॅरीचा भाऊ, टिम टेक्टरला बाद केले.

अर्शदीपच्या गोलंदाजीवर एक्स्ट्रा कव्हरला तिलक वर्माने अडायरचा झेल घेतला. अर्शदीपने चार षटकांत ३५ धावा देऊन दोन बळी घेतले. नुकताच अफगाणिस्तानविरुद्ध एकदिवसीय पदार्पण केलेल्या यादवने चार षटकांत २२ धावा देऊन तीन बळी घेतले. त्याने मागच्या सामन्याचा हिरो, लॉर्कन टकरला, इशान किशनकडून मागून पकडून ठेवले होते.

IND vs IRE 2nd T20 Live: भारताचा टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय; प्रिन्स-शेडगेचे पदार्पण, वैभवला पुन्हा डावलले

Web Title: Ind vs ire ireland creates history by beating india in t20 series by 1 run first time in international cricket

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Published On: Jun 28, 2026 | 11:01 PM

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